Ад для бухгалтеров. Украинцам будут по-новому начислять НДФЛ

Денис Вергун / UBR.ua

Бухгалтерам нужно будет формировать налоговую платежку по каждому сотруднику и уточнять место его регистрации.

Работодателям готовят изменения по части уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Народные избранники предлагают с 1 января 2022 засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков.

Соответствующие изменения изложены в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах № 4369 и № 4370.

Данными проектами законов вносятся следующие изменения:

* физлица-налогоплательщики будут обязаны подавать работодателю сведения о смене налогового адреса в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления (форму и в порядок отдельно утвердит Налоговая);

* НДФЛ будет уплачиваться в местные бюджеты по налоговому адресу физлиц-плательщиков налога;

* физлицо, получающее доходы от лица, не являющегося налоговым агентом будет платить налог в соответствующий бюджет по своему налоговому адресу.

Цель изменений - урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты, увеличение их состоятельности и, особенно, повышение финансовой возможности небольших объединенных территориальных общин.

По мнению юристов, предложенные положения, в случае их принятия законодателем, внесут как положительные, так и отрицательные явления при взимании этого вида налога.

Платежка на каждого работника

Сейчас НДФЛ за всех сотрудников платится общей суммой на единые реквизиты, по месту регистрации юрлица-работодателя.

Законопроекты предполагают, что нужно будет получить у каждого сотрудника актуальную информацию, в каком налоговом органе он числится и перечислять за каждого сотрудника отдельными платежами налоги по разным реквизитам.

"Если сотрудников в компании много, то платежей может быть и 100, и 1000. Также, сейчас зачисление оплаты НДФЛ предприятие может самостоятельно проверить в своем электронном кабинете. Где можно будет увидеть информацию о зачислении НДФЛ, при перечислении средств в налоговые органы по каждому сотруднику - пока не понятно", - подметил управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов.

Кошмар для бухгалтера

Новация значительно увеличит нагрузку бухгалтеров предприятий. Фактически бухгалтер предприятия должен будет по каждому работнику отдельно формировать соответствующую оплату сумм налогов.

Это будет легкой задачей для юридических лиц, у которых в штате небольшое количество работников, однако для предприятий в которых насчитывается более 1 000 работников однозначно значительно прибавит работы их бухгалтерам.

"В данной ситуации, возможно, законодателю следует усовершенствовать предложенный механизм уплаты НДФЛ, предусмотрев заранее уплату налоговыми агентами таких сумм централизованно с последующим их распределением самим контролирующим органом и их перечислением в соответствующий местный бюджет", - отметила адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Анастасия Блынду.

Весьма значительную работу надо будет провести бухгалтерам предприятий по обновлению регистрационных данных лица в бухгалтерских программах. При проведении расчетов они будут вынуждены осуществлять оплату налогов в бюджет той общины, по которой числится налоговый адрес работника.

"Пикантности добавляет то, что реквизиты таких районов меняются каждый год, а значит, нужно будет тратить больше времени. Остается надеяться, что все сложности будут преодолены и изменения принесут больше хорошего", - заметила нам налоговый адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры" Ирина Нараевская.

Безответственные работники

Очевидно, что работники не всегда выполняют возложенные на них обязанности, что может привести к несвоевременной подаче работодателю соответствующего заявления об изменении налогового адреса (изменение места регистрации).

А работодатель, как налоговый агент, не будет знать об этих изменениях, что приведет к неуплате налога, или к нарушению сроков его зачисления. Это чревато штрафами.

"Такие опасения вполне оправданы, учитывая отсутствие у юрлиц доступа к информации, находящейся во владении и распоряжении Налоговой и Миграционной служб", - говорит Анастасия Блынду.

Не все живут по прописке

Налоговым адресом физлица признается место его проживания, по которому оно берется на учет.

На практике же далеко не все работники живут по месту регистрации. А именно по адресу прописки они стоят на учете в налоговых органах.

Поэтому, непонятно, будет ли разворачиваться цепочка дальше: как физлицо может работать на предприятии, например, в Киеве, а "проживать" в далекой от него области?

"Возможно, в связи с этим законом физлицам нужно будет регистрироваться в налоговых органах по реальному месту жительства. И тут возникает вопрос: что будет являться основанием для регистрации", - отмечает Филипп Орлов.

Местные бюджеты выиграют

Для местных бюджетов, безусловно, данные новации будут на руку, поскольку помогут наполнить городскую казну поступлениями от НДФЛ.

В свою очередь, некоторым территориальным общинам это поможет обеспечить увеличение бюджета, что приведет к более эффективному их развитию, финансовой состоятельности и независимости.

"Трудовая миграция в пределах страны, без изменения налогового адреса, является одной из причин дефицита бюджетов небольших общин, и, соответственно, отсутствия расходов на местные нужды", - говорит Ирина Нараевская.