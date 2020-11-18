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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Деньги вместо рейтинга. Почему «слуги народа» поддержали «карантин выходного дня»

23:58 17.11.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

До тех пор, пока бюджет-2021 не будет окончательно принят, парламентские «слуги народа» не станут ссориться с правительством Шмыгаля.

«Карантин выходного дня», введенный правительством с прошлых выходных, остался в действии. Так решили «слуги народа» 17 ноября.

Напомним, что 11 ноября Кабмин принял постановление №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий. Это решение оказалось полной неожиданностью для народных депутатов, включая и представителей правящей партии «Слуга народа». 16 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №4381 с рекомендацией правительству смягчить ограничения на работу в выходные дни сферы общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной деятельности, сферы торгового и бытового обслуживания населения, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В пояснительной записке авторы проекта №4381 обосновали свою инициативу желанием преодолеть негативные тенденции в экономической сфере. Под проектом подписались вице-спикер парламента, представительница «Батьківщини» Елена Кондратюк (сейчас она и.о. председателя Верховной Рады, поскольку спикер Дмитрий Разумков и его первый зам Руслан Стефанчук заразились коронавирусом), замглавы фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, лидеры «слуг народа» Александр Корниенко и Давид Арахамия, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Поскольку это был согласованный проект от всех фракций, казалось само собой разумеющимся, что он, скорее всего, будет принят. Однако 17 ноября, когда дело дошло до голосования в Верховной Раде, настроение «слуг народа» переменилось. Из 206 членов фракции, присутствовавших на заседании, только 34 нажали кнопку «за», а остальные в большинстве своем воздержались. Так поступили и соавторы проекта №4381 Корниенко и Арахамия.

В остальных фракциях и группах большинство присутствовавших депутатов поддержали проект постановления. В итоге получилось 149 голосов «за» при минимально необходимых 226. Таким образом, из-за внезапной смены позиции «слуг народа» проект №4381 провалился. Парламент отказался от намерения рекомендовать правительству смягчить «карантин выходного дня».

Какой спектакль был запланирован

Разгадка этих перепадов настроения «слуг народа» кроется в своеобразии мыслительных процессов в Кабинете министров и в Офисе президента. Вводя «карантин выходного дня», правительство забыло проконсультироваться с руководством парламента и лидерами фракции «слуг народа». Ситуацию усугубил Владимир Зеленский. 14 ноября он выступил с видеоблогом, где поддержал «карантин выходного дня». Но ни сам Зеленский, ни его Офис не удосужились объяснить свою позицию парламентским «слугам народа».

Между тем многие «слуги народа» прислушиваются к реакции электората на эксперименты правительства. Приведем мнение Ирины Верещук, которая еще недавно (когда боролась за пост мэра Киева) публично хвасталась тем, что Зеленский входит в ее команду. «Я готова голосовать за отмену карантина выходного дня и буду всячески настаивать на том, что это недейственная форма и недейственная на сегодняшний день позиция правительства. Думаю, что голоса во фракции будут. У нас очень много людей, мажоритарщиков, которые из округов приносят информацию. Они убеждены, что карантин выходного дня - это не тот путь и не та модель, которую нужно применять сейчас в Украине», - заявила она 16 ноября. И на следующий день действительно проголосовала за проект №4381.

Еще дальше пошел ее коллега Александр Дубинский, возглавляющий Киевскую областную организацию партии «Слуга народа». 16 ноября он инициировал сбор подписей народных депутатов под представлением в Конституционный суд за отмену «карантина выходного дня». И сразу после провала проекта №4381 Дубинский обнародовал подписные листы под конституционным представлением: там уже есть минимально необходимые 45 подписей народных депутатов.

Собственную позицию публично озвучил Разумков, выступив 16 ноября по видеосвязи перед участниками согласительного совета парламента. Он заявил, что первый вопрос, на котором сейчас должна сконцентрироваться Верховная Рада, это COVID. «Объединиться без политики, без флажков, без лозунгов вокруг того, что умеет и может делать Верховная Рада, действительно решать проблемы общества, в рамках своей компетенции приобщиться к этому процессу, а иногда и исправить те ошибки, которые были сделаны другими», - призвал спикер.

Исправлять ошибки правительства были готовы на тот момент многие «слуги». Впрочем, первый замглавы фракции Корниенко, выступая на том же согласительном совете, оставил им путь к отступлению. Он сказал, что фракция поддерживает вынесение проекта №4381 на голосование в зале, «а дальше фракция будет еще сегодня определяться, как мы будем по этому постановлению голосовать».

Однако вечером 16 ноября замглавы фракции «слуг народа» Евгения Кравчук сообщила, что «какой-то согласованной позиции по поводу отмены карантина выходного дня во фракции нет, консультации не проводились, завтра каждый будет голосовать по своему усмотрению». Именно с таким настроем «слуги народа» и прибыли на заседание парламента 17 ноября. Кстати, профильный комитет, возглавляемый «слугой» Михаилом Радуцким, тоже не пришел к какому-то конкретному мнению и рекомендовал Верховной Раде самой определиться путем голосования за или против проекта №4381.

Telegram-каналы, близкие к Банковой, сообщали утром 17 ноября, ссылаясь на свои источники в ОП, что «если Рада и проголосует за постановление об отмене карантина выходного дня, то исполнять его Кабмин не будет». И многие «слуги» видели в этом глубокомысленный расчет. Дескать, все это спектакль: «слуги», заботясь о своем рейтинге, проголосуют за отмену «карантина выходного дня», а правительство благополучно проигнорирует это постановление, тем более что оно - всего лишь рекомендация.

Почему спектакль был отменен

И вот утром 17 ноября заседание началось. Депутаты заслушали премьера Дениса Шмыгаля и представителей Минздрава, позадавали им вопросы, после чего в 12:00 ушли на получасовой перерыв. Правда, он продлился не полчаса, а более полутора часов. Заседание возобновилось лишь в 13:44. И сразу же депутаты приступили к проекту №4381. В его поддержку выступили представители всех фракций и групп, за исключением «слуг народа».

Наконец последним выступил Арахамия. Выглядел он явно перепуганным, словно получил по телефону нагоняй от кого-то, кто лечится в Феофании: то ли от Зеленского, то ли от руководителя его офиса Андрея Ермака.

«Коллеги, мы понимаем, конечно, что карантин выходного дня и любой карантин вообще - это плохая новость для бизнеса и для экономики. Все это хорошо понимают. Но надо переходить от политической дискуссии к чисто профессиональной медицинской дискуссии. Мы с вами не медики, мы не можем быть инфекционистами, не можем просто ради того, чтобы нравиться людям, делать сейчас предвыборные... в некоторых городах идут выборы, мы понимаем, почему мэры так себя ведут. Но мы должны понимать, что частичный карантин все же лучше, чем полный локдаун. Возможно, он не спасет ситуацию, но есть вероятность, что спасет. Давайте предоставим правительству 14 дней или 20 дней для того, чтобы увидеть, дает это результаты или нет, и после этого будем принимать окончательное решение», - сказал глава фракции.

Не удивительно, что после такой агитации проект, под которым стояли подписи Арахамии и Корниенко, был благополучно провален. По виду Арахамии было видно, что в Феофании спохватились и дали команду валить проект №4381.

Не будем гадать, как это скажется на рейтингах «слуг народа». По-видимому, в Феофании решили, что падение рейтингов власти - это сейчас не самая большая проблема (очередные выборы не скоро), а главная беда - это потеря управляемости. Когда президент воюет с Конституционным судом, мэры областных центров ставят палки в колеса правительству, а парламент им помогает - то кто будет всерьез воспринимать такую власть? А для Зеленского лично это очень болезненный вопрос - чтобы его воспринимали серьезно.

В свою очередь, «слуги», хоть они и беспокоятся о своих рейтингах, но в большинстве своем не способны выступить против императивных указаний из Феофании. К тому же они совершенно не готовы взять на себя ответственность за ситуацию в медицине. Сейчас эта ответственность лежит целиком на правительстве, но если бы оно по требованию депутатов отменило «карантин выходного дня», то ответственность за дальнейшее развитие событий легла бы уже на Верховную Раду.

По идее, в случае конфликта между парламентом и правительством есть радикальное решение - отправить правительство в отставку и назначить новое. Но как раз этот вариант для многих «слуг народа» неприемлем, ибо они уже достигли взаимовыгодных договоренностей с нынешним правительством. Свидетельством тому стало принятие 5 ноября в первом чтении госбюджета на 2021 год. Знающие люди утверждают, что депутаты, проголосовавшие за бюджет, получили по 30-40 млн грн. Поэтому до тех пор, пока бюджет-2021 не будет окончательно принят, «слуги народа» будут это правительство холить и лелеять. Даже ценой своего рейтинга.

 

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