Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом

Сергей Колмогоров / Depo.ua

После того, как действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся с выборов, судьба второго тура если не решена окончательно, то интриги стало значительно меньше.

17 ноября действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул записал видеообращение к жителям города, в котором сообщил, что вынужден сняться со второго туров выборов. Решение он объяснил состоянием здоровья.

Гром среди ясного неба

"Отдавая все силу Кривому Рогу, к сожалению, я не молодел. На посту мэра нужна интенсивная работа, а здоровье, к сожалению, стало подводить. А работать в половину своей силы я не могу. Поэтому я не смогу участвовать во втором туре выборов мэра", - отметил он.

При этом Вилкул сразу выступил в поддержку Константина Павлова, который теперь будет готовиться к противостоянию с кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком.

"Мы работали с ним в одной команде на протяжении десяти лет, и он лучше всех готов к работе в должности мэра", - сказал Вилкул.

Следует отметить, что пять дней назад мэр Кривого Рога был госпитализирован в Институт сердца в Киеве. Впоследствии главный врач городской больницы №9 Елена Климович сообщила, что Вилкул продолжит лечение в родном городе, и это лечение будет длительным.

Такая развязка совсем не укладывается в общую картину выборов мэра в Кривом Роге. В первом туре Вилкул набрал 46,2% голосов, за него проголосовали более 80,5 тыс. избирателей. За Дмитрия Шевчика - 25,7%, или на 35 тыс. избирателей меньше. Константин Павлов набрал втрое меньше кандидата от "Слуги народа".

При этом бои шли в судах за каждый голос. Доверенные лица Шевчиак подали около 15 исков, касающихся избирательного процесса. Поэтому местная ТИК не могла объявить результаты выборов, а когда вроде бы все кончилось, Вилкул вдруг заболевает и отходит в сторону, оставляя Шевчику, который является человеком Ахметова, фактически прямую дорогу к мэрству.

Такая развязка совсем не укладывается в общую картину выборов мэра в Кривом Роге. В первом туре Вилкул набрал 46,2% голосов, за него проголосовали более 80,5 тыс. избирателей. За Дмитрия Шевчика - 25,7%, или на 35 тыс. избирателей меньше. Константин Павлов набрал втрое меньше кандидата от "Слуги народа".

При этом бои шли в судах за каждый голос. Доверенные лица Шевчиак подали около 15 исков, касающихся избирательного процесса. Поэтому местная ТИК не могла объявить результаты выборов, а когда вроде бы все кончилось, Вилкул вдруг заболевает и отходит в сторону, оставляя Шевчику, который является человеком Ахметова, фактически прямую дорогу к мэрству.

Заболел или "дожали"?

С одной стороны, Вилкулу, действительно, 71 год, и проблемы со здоровьем у него могли возникнуть. Но когда это происходит во время выборов, то возникают, сомнения, подозрения и вопросы. Тем более, что ровно месяц назад, в середине октября он в боевом настроении записал видеообращение, в котором заявил, что его хотят "тупо посадить" и "шьют" уголовное дело. Началось это еще в июне. Высшие чиновники страны в компании с олигархами уговаривали меня отказаться от участия в выборах. Аргумент был один: "Нам важно поднять зеленый флаг именно над Кривым Рогом". Хотя я думаю, что за всем этим стоят коммерческие интересы", - рассказывал он.

По словам Вилкула, сначала его уговаривали вежливо и предлагали деньги. А потом начали запугивать. Затем реанимировали уголовное дело 2015 года. "Цель, как прямо указано в официальных бумагах, - вручить мне подозрение и избрать меру пресечения. В переводе с юридического языка это означает посадить в тюрьму. Хотя бы на время", - сказал Вилкул.

При этом он рассказал о сути уголовного дела. В 2015 году он направил официальное письмо на "АрселорМиттал" с требованием выделять деньги на экологические мероприятия и социальные проекты в Кривом Роге. "Это обычная практика, при этом деньги мэрии не перечисляются, предприятия сами проводят тендеры. В чьей-то больной голове это было интерпретировано, как давление на бизнес. Более 500 проверок, сотни обысков - все с нулевым результатом. Поэтому они решили тупо посадить мэра", - заявил Вилкул.

То есть 12 октября действующий мэр был в боевом настроении и готов идти до конца, а 17 ноября объявил об отказе от участия во втором туре. Возникает просто безграничный простор для конспирологических версий, которых будет немало.

Пока же Вилкул может тешится, что его партия одержала уверенную победу на выборах в горсовет, набрав 35,19% голосов.

Суды продолжаются, дата неизвестна

Что касается предстоящего противостояния Шевчика и Павлова, то они работали на одном и том же ГОКе - Южном. Бывший нардеп Павлов, которого выдвинула ОПЗЖ, в период с 1999 по 2002 работал заместителем начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности, а Шевчик с 2003 по 2015 год работал здесь же заместителем генерального директора, и уже затем возглавил Центральный ГОК.

Криворожская городская территориальная избирательная комиссия до сих пор не объявила дату проведения второго тура выборов. Причиной задержки называют жалобы на постановления ТИК от доверенных лиц кандидатов.

Дату проведения второго тура выборов должны были назвать 13 ноября, но ТИК не смогла собрать кворум, а Шевчик подал очередную жалобу в суд на результаты голосования.

Некоторые члены комиссии сейчас находятся на самоизоляции в ожидании результатов тестирования на коронавирус. У одного работника комиссии была обнаружена эта болезнь.

Хотя после того, как с авансцены сошел Вилкул, дело должно двигаться быстрее.