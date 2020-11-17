Четыре всадника апокалипсиса для Зеленского: Когда в Украине разразится масштабный политический кризис

Ігор Петренко / Depo.ua

Занятая борьбой с местными властями за внедрение карантина Банковая может пренебрегать угрозами, которые приближают завершение каденции Зеленского и его команды. Но игнорирование реальности не означает отсутствия этой реальности.

Большинство экспертов предсказывают переход к полураспаду нынешней власти по результатам местных выборов 25 октября. Такие мрачные для бывших новых лиц прогнозы основаны не только на количестве мандатов, полученных "Слугой народа" в местных советах: здесь как раз в партии излучают уверенность и убеждают, что "все отлично, прекрасная маркиза", и что от "слуг" в советы по всей Украине прошло больше всего депутатов. Цифры это подтверждают, но известно, что температуру есть смысл измерять не в среднем по стране, а у каждого отдельно взятого "пациента". И тогда окажется, что для получения влияния на принятие решений на местном уровне "слугам" обычно придется входить в коалиции, причем в целом ряде случаев - на правах младших партнеров. На юго-востоке в роли старших партнеров будет выступать ОПЗЖ, в центре и на западе "слугам" придется "дружить" с "Евросолидарностью", партией "За будущее", "Свободой" и точечно по всей стране - с региональными партиями местных лидеров. Это существенно уменьшит вес партии Владимира Зеленского в регионах и одновременно толкнет ее вниз на уровне центральном. Далее будет внутреннее брожение фракции "слуг" по группам по интересам, которые уже строят свои планы на политическое завтра без такого фактора, как парламентское монобольшинство, которое реально не существует.

У членов президентской команды появилось собственное мнение

Сейчас президент только со сверхбольшими усилиями собирает голоса как будто "своих" нардепов за важные для Банковой решения. Так, пока проваливается в Верховной Раде план Зеленского по выходу из конституционного кризиса путем разгона и перезагрузки Конституционного Суда. И будет ли влиять в недалекой перспективе глава государства на кого-то кроме главы своего офиса и ближайшего обслуживающего персонала - еще тот вопрос.

Напомним, скандальное решение судей КС по демонтажу системы борьбы с коррупцией в нашей стране спровоцировало самый большой со времени избрания Владимира Зеленского президентом политический и правовой кризис в государстве. Разрубить этот узел гарант Конституции предлагает радикально, но, по мнению большинства специалистов, это предложение находится вне правового поля.

Сложно не заметить, что на этом фоне свою игру пытается вести председатель парламента Дмитрий Разумков, который подал законопроект о восстановлении статуса-кво в сфере антикоррупции. Он предусматривает возвращение отмененных Конституционным Судом положений законов и последующее внесение в них поправок по рекомендациям судей КС. Показательно, что предварительно проект Разумкова, который появился неожиданно для Банковой, поддержали лидеры большинства фракций Рады. Сейчас вопрос завис из-за отсутствия у парламентариев политической воли для его решения: ни один из законопроектов не набирает 226 голосов и не выносится в депутатский зал. Но показательно, что у главных членов президентской команды появилось свое мнение по ключевым проблемам государства и они не стесняются публично с этим мнением выходить. Продолжение точно будет.

Куда делись деньги из коронавирусного фонда

Коронавирус и неэффективные действия власти - замечательная тема для пиара. Часть "слуг" видят, что зеленый корабль тонет, и начали работу на свой личный рейтинг в надежде пригодиться политсилам, которые останутся на плаву. Даже такая далеко не последняя "слуга", как бывшая кандидат в мэры Киева Ирина Верещук, публично в интервью рассказывает пикантные подробности о деятельности главы президентского офиса Андрея Ермака и главы столичной организации партии власти Николая Тищенко, обвиняет "своих", что те "стреляют в спину ", и резюмирует:" Если немедленно не сделать перезагрузку, партия будет фрагментироваться". А также четко заявляет, что результаты местных выборов - "желтая карточка в целом "Слуге народа" (но никак не успех партии, как говорят ее руководители). На этом фоне неприятный для Банковой уровень самостоятельности демонстрирует и без того своенравная неформальная группа Игоря Коломойского во фракции "слуг".

Не менее громким звонком для Банковой должна стать ситуация с борьбой ответственных чиновников с COVID-19. Или подменой четкого плана такой борьбы набором хаотичных движений, которые ухудшают ситуацию и все более радикально настраивают общество против киевских бюрократов. Ведь еще один подводный камень для корабля монобольшинства подготовили в парламенте, зарегистрировав постановление №1100 о смягчении условий карантина выходного дня. Среди авторов упомянутой инициативы есть и руководители "слуг" Давид Арахамия и Александр Корниенко, притом что острие этого проекта явно направлено против правительства Дениса Шмыгаля как разработчика условий карантинных ограничений, которые так возмутили многих граждан и даже формальных лидеров партии власти.

Будет принято это постановление или нет (Комитет Рады по вопросам здоровья нации вынес его на суд депутатской общественности, бегло констатировав, что карантин все же является необходимым средством защиты от распространения инфекции), но колебания во фракции "слуг" ослабляют всю систему власти. Цементирует ее пока только рейтинг Зеленского, но и изменение политического климата делает этот цемент хрупким. Потому что кроме внутренних центробежных процессов у "слуг" вокруг хозяина Банковой накопились минимум три истории, способные похоронить его президентский срок под обломками власти.

Обширную тень на президентскую команду бросают подозрения в нецелевой растрате созданного в апреле этого года для борьбы с коронавирусом фонда государственного бюджета, куда собрали почти 66 млрд грн. Львиную долю этих средств, вместо обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина, направляют на ремонт дорог. В условиях катастрофы с коронавирусом, к которой быстро движется Украина, это наиболее очевидная и горячая тема для критики власти и одновременно наиболее узкое место в ее деятельности.

У Шмыгаля объясняют: Кабмин выделяет деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог и патриотические фильмы, поскольку деньги на борьбу с эпидемией снимались с соответствующих министерств. В то же время о возможных хищениях миллиардов из дорожного фонда заявил недавно уже бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский. Одновременно с увольнением с должности в действительно черную для Банковой пятницу, 13 ноября, он сделал громкое заявление: выделенные на строительство дорог 36 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом получили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большое строительство" Владимира Зеленского. "МВФ требует аудит как ковидного фонда, так и "Укравтодора". Правительству его делать страшно, - пишет Уманский. - Страна приближается к экономическому армагеддону".

Заметим, что в своем посте в соцсети бывший министр финансов обошел конкретику в части названий компаний и фамилий. Возможно, больше скажет на анонсированной пресс-конференции 18 ноября. Но на самом деле важно то, получат ли его обвинения логическое развитие и будет ли по ним открыто расследование. Потому что пока как-то вяло и неубедительно пытаются реагировать только "слуги" с помощью якобы розданных им на Банковой "темников", которые тут же всплыли в СМИ. А тем временем в Раде требуют создания по заявлениям Уманского временной следственной комиссии.

Пожар потенциального коррупционного мегаскандала у Зеленского могут попробовать погасить отставкой министра здравоохранения Максима Степанова. Но министр, который подхватил коронавирус и ушел на больничный, точно не последний в вопросе распределения денег из ковидного фонда. А кто в конечном итоге может остаться таким крайним - известно: роль ответственного за все в стране добровольно взял на себя президент. И если к раскрутке темы подключатся западные институты и начнут публично требовать отчет о соответствующих расходах (а такое требование есть среди критериев сотрудничества с Киевом Международного валютного фонда), то на Банковой может стать очень жарко.

Расследование дела вагнеровцев

Углубление проблем с ковидом и сопутствующих нюансов с коррупционным душком отодвинуло на второй план другие скандалы. Но вполне вероятно, когда загорится в одном очаге, тут же займется и в других. Это, в частности, касается скандала с провалом операции по захвату вагнеровцев. Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 наемников из российской частной военной компании "Вагнер", среди которых были боевики из Донбасса. Вскоре их вернули на Россию. После этого в СМИ сообщили, что это была спецоперация сотрудников украинских спецслужб, они пытались вывезти в нашу страну бандитов, которые могли дать следствию ценную информацию. Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью заявил, что задержание вагнеровцев разрушил телефонный звонок из "окружения Зеленского".

Политики и активисты из патриотических кругов заговорили о "возможной государственной измене" главы Офиса президента Андрея Ермака. Было возбуждено сразу несколько уголовных производств, причем дело изучают с противоположных сторон: в том числе в качестве свидетеля в Госбюро расследований допросили журналиста Юрия Бутусова, который является основным источником обнародования информации по этой теме. 25 тыс. голосов набрала электронная петиция с требованием к Раде создать временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников ЧВК "Вагнер", причастных к сбитию украинских военных самолетов. Проект постановления о создании такой комиссии лежит в Раде с сентября. Но пока ситуация тлеет где-то в кабинетах следователей. И только когда потеря позиций главой президентского офиса станет очевидной, не исключено, что и проукраински настроенная часть "слуг" поддержит появление такой ВСК, способной создать очередную информационную бомбу под эту власть.

Неоднозначные заявления Кравчука

Свою лепту в расшатывание нынешней государственной власти внес глава украинской части минской переговорной группы Леонид Кравчук. Мало было его заявления о том, что он не имеет претензий к России и ОРДЛО, потому что они "отстаивают свою позицию, а мы - свою" (представитель ВСК потом объяснял, что Кравчук говорил не в целом о России и ОРДЛО, а об их делегации в Минске), 5 ноября Кравчук предложил для обсуждения "План действий по Донбассу". Речь идет об односторонних шагах, которые должна сделать Украина взамен неизвестно за что. В частности, план предусматривает обеспечение предпосылок для организации 31 марта 2021 года выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. К миру и возвращению региона эти предложения нас точно не приблизят, потому что не изменят главного: позиции Кремля. В парламентской оппозиции эту инициативу назвали политическим шоу ради рекламы миротворческой активности президента Владимира Зеленского.

Важно, что подали "план Кравчука" без согласия ВР вроде как согласованную украинскую инициативу. Уже сам этот факт похож на поиск скользкого грунта для предательства интересов государства.

Каждая из упомянутых тем наносит удар по позициям власти. Вместе с тем пока они не работают как комплекс обвинений. Но есть шансы, что их все-таки соберут в один кулак. Во-первых, местные выборы показали, что власть слаба. В глазах определенных политиков это означает, что ее можно если не добивать, то еще более ослаблять и ставить в зависимое положение.

Во-вторых, скандалы во фракции "Слуги народа" становятся все более мощными и увеличение их количества и резонанса может сделать актуальным вопрос досрочных парламентских выборов. Мол, нынешний расклад сил в Раде не соответствует актуальным настроениям общества. Которое от идеологически никаких Зеленского и его молодой команды возвращается отчасти к патриотическим, а отчасти - к пророссийским партиям. Которые в парламенте девятого созыва остаются в оппозиции, а на уровне местном получили фактическую власть в большинстве регионов, не дав ее в руки "слуг".

Выгодны ли досрочные выборы Рады президенту? Очевидно нет - в таком случае он лицом к лицу предстанет перед угрозой окончательной потери контроля над депутатами и превращения в смешное подобие "английской королевы". Чтобы избежать этого пути, нужно показать свою эффективность. Но и коалиции с присутствующими в сегодняшней Раде политсилами ничем Зеленскому не помогут, разве что растянут во времени историю о потере поддержки за полтора года самым рейтинговым политиком новой Украины.