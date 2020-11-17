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Отмена моратория на проверки и новый налог на авто. Свежие идеи от Гетманцева
12:44 17.11.2020 |
В парламентском налоговом комитете выдвинули на голосование в Верховную Раду доработанный законопроект с правками в Налоговый кодекс, который призван привнести в жизнь бизнеса и рядовых украинцев много нового.
Транспортный налог
Законопроектом предполагается изменить объект налогообложения транспортным налогом и облагать легковые автомобили не старше 5 лет, среднерыночная стоимость которых превышает 200 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года (сейчас - 375 минзарплат или 1 млн. 771 тыс. грн).
Согласно проекту госбюджета, на 2021-й год планируется повышение минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн.
Таким образом, объектом налогообложения могут стать легковые автомобили не старше 5 лет, среднерыночная стоимость которых превышает 1 млн 200 тыс. грн.
"Если данный законопроект будет принят в этом году, то соответственно законодателем снова будет нарушен принцип стабильности, заложенный налоговым законодательством, который предусматривает невозможность изменения объектов налогообложения позднее чем за 6 месяцев до нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила", - отметил в беседе с UBR.ua налоговый консультант Владимир Рак.
Отмена моратория на проверки
Бизнес больше всего затронет отмена моратория на проверки. Исключение составят только инспекции, которые должны были начаться в период с 18 марта 2020 - эти проверки в план 2020 года не будут включены. Сейчас это абсолютно нелогично, считают юристы.
"Мало того, что карантин продлен и местами ужесточены карантинные меры, так нужно учитывать, что даже после отмены карантина неизвестно, какое время понадобится бизнесу, чтобы вернуться в прежнее состояние", - заметила в разговоре с UBR.ua руководитель судебной практики ЮК "Наказ" Наталия Чацкис.
Налоговой откроют банковскую тайну
Еще одно важное предложение в законопроекте - практически безграничное расширение доступа налоговой к банковской тайне.
Сейчас в законе "О банках и банковской деятельности" речь идет о том, что налоговая по своему запросу может получить информацию о наличии счетов у должника. Законопроект же предлагает дать налоговой информацию о состоянии счетов, движениях по счету, остаток денег на счету и наличие банковского сейфа.
"Зачем это все? Чтобы взыскать деньги с должника по решению суда не нужно знать про движение средств на счету и операции, которые проводились бизнесом. Это ведь не налоговая проверка и не специальная мера для установления каких-либо фактов (например, легализация доходов). Это взыскание конкретной суммы долга с должника. Задача поиска и взыскания этой суммы долга - работа исполнительной службы. Непонятно, почему налоговая без законных проверок, без решения суда о доступе к информации будет получать информацию про все возможные банковский операции субъекта хозяйствования", - добавила Наталия Чацкис.
В данном случае не будет ни ограничения по срокам (т.е. налоговая может получить информацию о движении средств на счету за любой период времени), ни ограничения по сумме долга (т.е. выполняя решение суда о взыскании с компании налогового долга на пару тысяч гривен, можно получить доступ к информации о миллионных сделках).
При этом круг плательщиков, к счетам которых смогут получать доступ, не ограничен субъектами хозяйствования, это могут быть и счета физического лица.
"Необходимость такого нововведения обосновывается целями взыскания налогового долга, однако авторами законопроекта не учтено, что такое взыскание с физлиц осуществляется в порядке, определенном законом "Об исполнительном производстве". Поэтому вмешательство государства в банковскую тайну физлиц в данном случае не является насущным и обоснованным", - заметила нам член Ассоциации юристов Украины Руслана Пивоварова.
Ограничение учета отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль 7-ю годами
Среди прочего, предусмотрено ограничение учета налоговых убытков прошлых лет при исчислении налога на прибыль семью последовательными годами, начиная с отчетного года, в котором возникли такие убытки.
Планируется, что такое ограничение впервые будет применяться по результатам декларирования налога на прибыль за 2021 год, с учетом налоговых убытков, возникших начиная с 2014 года.
Таким образом, начиная с 2021 года, плательщики налога на прибыль будут лишены возможности уменьшить объект налогообложения налогом на прибыль на налоговые убытки, которые образовались до 2014 года.
Также, и в последующих отчетных периодах (годах) не будет возможности уменьшить налог на прибыль, использовав убытки старше семи лет.
"Это может привести к тому, что многие компании, которые получили убытки в 2015 году в связи с резким снижением курса национальной валюты (за счет курсовых разниц), не смогут их учесть в уменьшение прибыли, в связи с текущим кризисом в экономике, вызванным пандемией (отсутствием прибыли как таковой)", - говорит Владимир Рак.
Это спровоцирует поиск схем по перенесению убытков, по которым "подходит срок", на прибыльные компании, либо компании будут искусственно формировать прибыль для использования таких убытков, а в последующем "отыгрывать" сделки назад.
Прогнозируемо, это приведет к увеличению количества споров с контролерами относительно экономической целесообразности и реальности осуществления таких сделок и схем.
"В итоге задумка пополнить бюджет за счет старых убытков может не сработать на полную. Кроме того, необходимость введения таких спорных ограничений в период углубления кризиса, вызывает определенные сомнения", - подметил нам Владимир Рак.
Да здравствует тоталитаризм
Возобновление проверок в то время, когда бизнес на грани выживания, неограниченный доступ к банковской тайне даже без особых на то причин - все это, да и вообще большинство идей главы парламентского налогового комитета Данила Гетманцева, по мнению юристов, граничит с методами тоталитарного режима.
"Как показывает мировой опыт, наполнение государственной казны куда успешнее происходит путем создания благоприятных условий для развития бизнеса, искоренения коррупции, оптимизации налогов и снижения давления и внимания со стороны государственных органов. Как Украина планирует привлекать иностранные инвестиции, стимулировать бизнес, и, следственно, наполнять казну с такими идеями, мне непонятно", - отметил нам управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов.
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