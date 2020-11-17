Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

Второй тур выборов мэра в Одессе позади, и номинально битву между двумя претендентами на кресло городского головы можно считать завершенной: главой города все-таки стал Геннадий Труханов, причем с большим отрывом в 20 947 голосов.

Отметим, по результатам экзитпола Киевского международного института социологии, обнародованном сразу после выборов, Николай Скорик от ОПЗЖ должен набирать 40,9%, Геннадий Труханов от "Доверяй делам" - 56,7% голосов избирателей. У оппонента действующего мэра был свой экзитпол, в котором Скорик, хотя и с незначительным разрывом, но побеждает. Сам претендент в мэры от ОПЗЖ прямо заявляет, что не собирается сдаваться. Более того, он объявил себя победителем. Чем обусловлена вероятная победа Труханова и что в дальнейшем ожидает Одессу, разбирался портал Depo.Одесса.

Черные против черных

Критически низкую явку зафиксировали в Одессе на выборах 15 ноября: мэра выбирали чуть более 25% избирателей. В первом туре 25 октября этот показатель был больше на 8%. Большинство электората проигнорировало выборы, допустим, потому, что просто не знало, за кого отдать голос. Можно сказать, что на шахматной доске черные выступали против черных и в основном процесс избрания мэра происходил по принципу "меньшего зла". На фоне пророссийского Николая Скорика Труханов казался просто состоятельным феодалом, которому совсем не нужен "русский мир" в Одессе. Уже при его мэрстве в 2014 году в Одессе с подачи пророссийских сепаратистов не получилось никакой "Одесской народной республики". Это и стало одной из основных причин его победы, несмотря на низкую явку. Ведь если Труханов и пользовался поддержкой среди своей части электората, то мобилизовать ее на выборы было значительно сложнее, чем электорат Скорика. Поэтому кандидат от "Доверяй делам" сделал ставку на патриотически настроенную часть населения и, стоит отметить, не прогадал.

Влиятельные деятели Одессы и депутаты от "Европейской солидарности" открыто поддерживали перед выборами Труханова. В частности, свою позицию высказал Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея. По его словам, "сегодня Труханов понял, что ему не выгодно открывать двери перед россиянами, и пусть ментально он не порвал с ценностями "русского мира", никакой "русский мир" ему здесь не нужен".

Накануне выборов одесситам поступали звонки с разных номеров с призывами идти на выборы и голосовать за мир, а значит - за Труханова. Лозунги о том, что власть Скорика приведет к развитию донецкого сценария в Одесской области, звучали из плакатов и билбордов действующего мэра. И этот ход Труханова оказался гораздо более успешным, чем поддержка Николая Скорика Анатолием Шарием, Евгением Червоненко, Сергеем Киваловым или Дмитрием Голубовым. А поддержка пропросийского лобби у этого кандидата была немалая.

Переговоры, коалиции и провокации: Стоит ли ждать в Одессе "ватный реванш"

Ходили слухи, что "титушки" Скорика уже на низком старте, чтобы срывать процесс подсчета голосов. Однако накануне вечером результаты выборов посчитал последний - Приморский - район, и по подсчетам мэром Одессы останется Геннадий Труханов. Но это только начало его новой борьбы за власть. Новоизбранному мэру еще нужно заручиться поддержкой горсовета, а настоящего большинства у него там точно не будет.

Напомним, в горсовет Одессы 20 мандатов досталось партии Труханова "Доверяй делам" (26,19%); 18 - ОПЗЖ, по десять "слугам" и "ЕС" и шесть Партии Шария.

Труханову придется договариваться, что значительно повысит цену любого проголосованного решения. И если представители "Европейской солидарности" перед выборами поддержали действующего мэра, это еще не является гарантией, что они это будут делать и в горсовете. Представители ОПЗЖ и Партии Шария о своей коалиции заявили давно. А вот со "слугами народа" может произойти довольно интересная ситуация.

Геннадий Труханов, когда президентом был Петр Порошенко, активно сотрудничал с центральной властью и поддерживал главу государства. Когда стало известно, что к победе на выборах ближе стоит Зеленский, Труханову пришлось несколько "переобуваться", однако тесного очевидного сотрудничества между Офисом президента и местной властью в Одессе достичь не удалось. Такая ситуация продолжалась до выборов 25 октября. После того есть факты, которые намекают, что между Трухановым и Зеленским возникли определенные договоренности и Офис президента и его партия "Слуга народа" могут поддерживать кандидата от "Доверяй делам". Ведь победа Скорика от ОПЗЖ была им еще менее выгодной.

О поддержке Труханова со стороны центральной власти свидетельствует то, что за несколько дней до выборов 15 ноября председателем Одесской областной администрации стал соратник Труханова, представитель "Доверяй делам" Сергей Гриневецкий. Еще одним интересным фактом является то, что в офис политика Дмитрия Голубова накануне второго тура выборов пришли с обысками спецназовцы СБУ. По времени это совпало с тем, что Голубов заявил о своей поддержке Скорика. То, что на подготовку выборов в Одессе дали только десять дней и назначили их на 15 ноября, а не на 22-е, тоже может быть как-то связано с влиянием приближенных к Труханову людей. Ведь за такой короткий период у Скорика фактически не осталось времени на мобилизацию своего электората и проведение агитации.

Теперь Николай Скорик и ОПЗЖ, обеспеченные поддержкой всех возможных пророссийских сил и партий в Одессе, не смирившись с поражением, смогут отыграться в горсовете. В то же время сложно предсказать, как изменится политика Труханова при поддержке "Слуги народа". Поэтому горсовет Одессы ждут и интересные, и непростые времена.