Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

10:46 17.11.2020 |

Политика

 

Второй тур выборов мэра в Одессе позади, и номинально битву между двумя претендентами на кресло городского головы можно считать завершенной: главой города все-таки стал Геннадий Труханов, причем с большим отрывом в 20 947 голосов.

Отметим, по результатам экзитпола Киевского международного института социологии, обнародованном сразу после выборов, Николай Скорик от ОПЗЖ должен набирать 40,9%, Геннадий Труханов от "Доверяй делам" - 56,7% голосов избирателей. У оппонента действующего мэра был свой экзитпол, в котором Скорик, хотя и с незначительным разрывом, но побеждает. Сам претендент в мэры от ОПЗЖ прямо заявляет, что не собирается сдаваться. Более того, он объявил себя победителем. Чем обусловлена вероятная победа Труханова и что в дальнейшем ожидает Одессу, разбирался портал Depo.Одесса.

Черные против черных

Критически низкую явку зафиксировали в Одессе на выборах 15 ноября: мэра выбирали чуть более 25% избирателей. В первом туре 25 октября этот показатель был больше на 8%. Большинство электората проигнорировало выборы, допустим, потому, что просто не знало, за кого отдать голос. Можно сказать, что на шахматной доске черные выступали против черных и в основном процесс избрания мэра происходил по принципу "меньшего зла". На фоне пророссийского Николая Скорика Труханов казался просто состоятельным феодалом, которому совсем не нужен "русский мир" в Одессе. Уже при его мэрстве в 2014 году в Одессе с подачи пророссийских сепаратистов не получилось никакой "Одесской народной республики". Это и стало одной из основных причин его победы, несмотря на низкую явку. Ведь если Труханов и пользовался поддержкой среди своей части электората, то мобилизовать ее на выборы было значительно сложнее, чем электорат Скорика. Поэтому кандидат от "Доверяй делам" сделал ставку на патриотически настроенную часть населения и, стоит отметить, не прогадал.

Влиятельные деятели Одессы и депутаты от "Европейской солидарности" открыто поддерживали перед выборами Труханова. В частности, свою позицию высказал Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея. По его словам, "сегодня Труханов понял, что ему не выгодно открывать двери перед россиянами, и пусть ментально он не порвал с ценностями "русского мира", никакой "русский мир" ему здесь не нужен".

 

Накануне выборов одесситам поступали звонки с разных номеров с призывами идти на выборы и голосовать за мир, а значит - за Труханова. Лозунги о том, что власть Скорика приведет к развитию донецкого сценария в Одесской области, звучали из плакатов и билбордов действующего мэра. И этот ход Труханова оказался гораздо более успешным, чем поддержка Николая Скорика Анатолием Шарием, Евгением Червоненко, Сергеем Киваловым или Дмитрием Голубовым. А поддержка пропросийского лобби у этого кандидата была немалая.

Переговоры, коалиции и провокации: Стоит ли ждать в Одессе "ватный реванш"

 

Ходили слухи, что "титушки" Скорика уже на низком старте, чтобы срывать процесс подсчета голосов. Однако накануне вечером результаты выборов посчитал последний - Приморский - район, и по подсчетам мэром Одессы останется Геннадий Труханов. Но это только начало его новой борьбы за власть. Новоизбранному мэру еще нужно заручиться поддержкой горсовета, а настоящего большинства у него там точно не будет.

Напомним, в горсовет Одессы 20 мандатов досталось партии Труханова "Доверяй делам" (26,19%); 18 - ОПЗЖ, по десять "слугам" и "ЕС" и шесть Партии Шария.

Труханову придется договариваться, что значительно повысит цену любого проголосованного решения. И если представители "Европейской солидарности" перед выборами поддержали действующего мэра, это еще не является гарантией, что они это будут делать и в горсовете. Представители ОПЗЖ и Партии Шария о своей коалиции заявили давно. А вот со "слугами народа" может произойти довольно интересная ситуация.

Геннадий Труханов, когда президентом был Петр Порошенко, активно сотрудничал с центральной властью и поддерживал главу государства. Когда стало известно, что к победе на выборах ближе стоит Зеленский, Труханову пришлось несколько "переобуваться", однако тесного очевидного сотрудничества между Офисом президента и местной властью в Одессе достичь не удалось. Такая ситуация продолжалась до выборов 25 октября. После того есть факты, которые намекают, что между Трухановым и Зеленским возникли определенные договоренности и Офис президента и его партия "Слуга народа" могут поддерживать кандидата от "Доверяй делам". Ведь победа Скорика от ОПЗЖ была им еще менее выгодной.

О поддержке Труханова со стороны центральной власти свидетельствует то, что за несколько дней до выборов 15 ноября председателем Одесской областной администрации стал соратник Труханова, представитель "Доверяй делам" Сергей Гриневецкий. Еще одним интересным фактом является то, что в офис политика Дмитрия Голубова накануне второго тура выборов пришли с обысками спецназовцы СБУ. По времени это совпало с тем, что Голубов заявил о своей поддержке Скорика. То, что на подготовку выборов в Одессе дали только десять дней и назначили их на 15 ноября, а не на 22-е, тоже может быть как-то связано с влиянием приближенных к Труханову людей. Ведь за такой короткий период у Скорика фактически не осталось времени на мобилизацию своего электората и проведение агитации.

Теперь Николай Скорик и ОПЗЖ, обеспеченные поддержкой всех возможных пророссийских сил и партий в Одессе, не смирившись с поражением, смогут отыграться в горсовете. В то же время сложно предсказать, как изменится политика Труханова при поддержке "Слуги народа". Поэтому горсовет Одессы ждут и интересные, и непростые времена.
 

ПО РУБРИКАМ

11:39 Фондовые биржи АТР 17 ноября закрылись разнонаправленно

11:36 FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям

11:28 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.11.20

11:05 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.11.2020

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.11.20

10:56 Остаток средств на корсчетах банков 17.11.20

10:54 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.11.2020

08:22 Цена на золото 17 ноября слабо снижается на новостях о вакцине от коронавируса

08:17 Доллар слабеет 17 ноября на неопределенности вокруг пандемии коронавируса

07:53 Фондовые индексы США выросли 16 ноября благодаря вакцине Moderna

16.11 Разработчики Ethereum высказались против раскрытия критических уязвимостей

16.11 Депозитные ставки для физлиц 16.11.20

16.11 НБУ предоставил Укрэксимбанку 10,8 млрд грн и Альфа-Банку 2,8 млрд грн рефинансирования до 5 лет под 6%

16.11 На счетах Фонда гарантирования находится 15,8 миллиарда

16.11 «Приватбанк» отсудил миллиард у компании Коломойского

• дальше…

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.11.20

09:40 Срок запуска ядерного могильника в Чернобыле постоянно пересматривается - Инспекция

09:18 Трансадриатический трубопровод завершен: Азербайджан начал поставки газ в Европу

08:53 В Украине могут изменить нормы потребления газа населением

08:50 Оператор газохранилищ Украины позволит банкам мониторить операции с газом в залоге

08:47 Украина с начала маркетингового года экспортировала 18,7 миллиона тонн зерновых

08:44 Украина обновила рекорд экспорта бахчевых

08:22 Цена на золото 17 ноября слабо снижается на новостях о вакцине от коронавируса

07:58 Нефть дорожает 17 ноября перед встречей ОПЕК+ и на фоне новостей о вакцине

16.11 Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об аграрных расписках

• дальше…

09:21 Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и план спасения экономики на 1,8 трлн евро

09:03 Вакцина от Moderna стоит дорого, изначально будет поставляться только в США - СМИ

08:39 Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

08:34 Вакцина от коронавируса: почему будет трудно получить препарат BioNTech

16.11 G20: Прощать долги бедным странам в условиях пандемии придется и частным компаниям

16.11 В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир - несмотря на падение цен

16.11 Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины

16.11 Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

16.11 В мире создали крупнейшую зону свободной торговли

16.11 В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает

16.11 «Он победил», «я ничего не признаю». Трамп признал (и сразу опроверг) поражение на президентских выборах в США

16.11 Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме

13.11 «Должны дать им по морде»: Додон, рискующий проиграть выборы, зовет молдаван на улицы

13.11 LBMA грозит «черным списком» странам, закрывающим глаза на источники поставок золота

13.11 Самые дорогие страновые бренды в мире потеряли свыше $13 трлн стоимости из-за пандемии, Украина - на 55-м месте - Brand Finance

• дальше…

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

• дальше…

10:46 Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

08:39 Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

16.11 Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии

16.11 Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение

16.11 Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания

16.11 В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене «карантина выходного дня» - Кондратюк

16.11 Уманский рассказал о присвоении средств, выделенных на «Большое строительство Зеленского»

16.11 Путинский кастинг. Действительно ли Пушилина поменяют на другого Захарченко

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

16.11 Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

13.11 У него нет претензий к России: Почему Кравчука не увольняют вслед за Фокиным

13.11 Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

13.11 Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы

12.11 Советник Ермака Уманский подал в отставку

• дальше…

09:33 Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

16.11 Google лишает пользователей бесплатного безлимита

16.11 В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч

16.11 BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota

16.11 PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов

16.11 Porsche инвестирует в синтетическое топливо

16.11 Финны нашли решение проблемы замерзающих фар

13.11 Представлен 5-нм чип Samsung Exynos 1080 с трёхкластерной архитектурой для мощных смартфонов

13.11 Смартфоны каких компаний предпочитают украинцы - исследование

13.11 В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения

13.11 Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных

13.11 BMW представила почти серийный электроскутер будущего

13.11 Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью

12.11 Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге

12.11 Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно