Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии

Ігор Петренко / Depo.ua

Голосование во втором туре мэрских выборов 15 ноября, показало крайне низкое желание избирателей участвовать в избрании своей власти, усиление позиций "ОПЗЖ" и способность партии власти делать присущие ей телодвижения.

Во второй части действа под названием "местные выборы-2020" граждане выбирали мэров Одессы, Луцка, Херсона, Сум, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки, что на Киевщине. Практически везде была зафиксирована крайне низкая явка избирателей. Этот показатель не дотянул и до 25%: то есть, глав вчера выбрал только один из четырех жителей городских общин.

Эксперты говорят, что ждали такого результата: количество избирателей, которые голосуют во втором туре, обычно существенно меньшечем численность участников тура первого. Повлиять на людей психологически могли введенные карантинные ограничения. Не исключено и то, что люди не увидели принципиальной разницы между кандидатами, не нашли своего среди пар участников второго тура, поэтому не захотели подняться с диванов и выйти на ноябрьский холод. Также сказалась и апатия, которая вновь накрывает большую часть украинцев после того, как сбылись их надежды на приход к власти "новых лиц". Когда избиратели- "центристы", у которых нет четких идеологических принципов, не увидели быстрых результатов "электоральной революции-2019" от Зеленского, они вернулись к своему традиционному состоянию равнодушия к политике и погруженности в повседневные бытовые вопросы.

Напомним результаты выборов и проследим за основными тенденциями, о которых можно судить по данным экзит-полов и параллельных подсчетов голосов.

Итак, в Одессе оба кандидата на городского главу, действующий мэр Геннадий Труханов и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик, в первые минуты после завершения голосования заявили о своей победе. По последним данным, ближе к успеху все же есть Труханов, а в штабе Скорика тем временем требуют пересчета голосов. Экзит-пол Киевского международного института социологии показывает, что Труханов получил 56,7%, а Скорик - 40,9%.

Обратим внимание на то, что близкая победа станет очень непростой для Труханова. Несмотря на все усилия позиционировать себя хозяйственником над политикой, выиграть в первом туре он не смог. Заметную поддержку в приморском городе еще во время голосования 25 октября получили симпатизирующие России силы, прежде всего ОПЗЖ и Партия Шария. С этого плацдарма им удобно будет не только стартовать в выборы парламентские, но и прямо сейчас давить на городские власти. В случае успеха новый-старый мэр будет вынужден будет считаться с популярностью вчерашних оппонентов. Поэтому при создании большинства в городском совете не исключены очень неожиданные конфигурации и коалиции партии Труханова "Доверяй делам". Тем более что для Труханова, складывается впечатление, не будет большой моральной проблемой пойти за поддержкой к тем же опоплатформовцам. Что может удержать мэра от такого союза? Возможно, "дружественные подсказки" из Киева, где лежат до сих пор не закрытые уголовные дела на одесского "хозяйственника".

Еще один момент выборов в Одессе, заслуживающий внимания, - неоднозначная позиция, в которой оказались патриотически настроенные избиратели - часть из них вынужденно поддержала Труханова, которого еще вчера называли "ватником" и ассоциировали с антимайданом, в качестве "меньшего из зол" ( в большее, напомним, записали представителя ОПЗЖ Николая Скорика).

В Краматорске, по данным параллельного подсчета голосов, самовыдвиженец Александр Гончаренко, которого поддержала ОПЗЖ, побеждает действующего мэра Андрея Панкова - по данным СМИ, близкого к сфере влияния Рината Ахметова. По данным параллельного подсчета голосов, у Гончаренко 58,83%, у Панкова - 41,17%.

В Каменце-Подольском во втором туре выборов мэром избран 35-летний Михаил Поситко. Этот представитель ВО "Свобода", который обошел самовыдвиженца Владимира Мельниченко (58,33 против 41,67%), пополнит ряды городских глав от этой партии, чьи результаты работы, помноженные на правильную их подачу избирателю, способствовали очень уверенным победам в первом туре. Речь идет про Руслана Марцинкова в Ивано-Франковске, Сергея Надала в Тернополе и Александра Симчишина в Хмельницком. Интересно, что Поситко поддержало даже местное отделение "Слуги народа", чем засвидетельствовали возможность самых разнообразных альянсов на местном уровне от региона к региону.

Город в Хмельницкой области показал и высокую во втором туре явку избирателей: проявить свою гражданскую позицию появилось более 34% избирателей. Это также немного, но не четверть, как в среднем по Украине.

Во втором туре выборов мэра Луцка лидер фракции "Укроп" в городском совете, бывший помощник нардепа, экс-главы Волынского областного совета, председателя партии "За будущее" Игоря Палицы Игорь Полищук (выдвиженец упомянутой "За будущее") побеждает самовыдвиженца Богдана Шибу. По данным параллельного подсчета голосов Игорь Полищук набрал 54,53% голосов, а его оппонент Богдан Шиба - 42,92%

Здесь все понятно: партия, которую связывают не только с влиянием Палицы, но и с неравнодушным отношением Игоря Коломойского, победила на выборах в областной совет Волыни и доминирует в регионе и областном центре. Поэтому здесь победитель получает все.

В Херсоне, по данным местного экзит-пола, побеждает Игорь Колихаев (региональная "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!") - с 67,03% голосов. У бывшего регионала Владимира Сальдо (сейчас выступает от партии "Блок Владимира Сальдо") - 32,97%.

В Сумах штаб действующего мэра Александра Лысенко, который представлял в кампании партии "Батькивщина" со ссылкой на параллельный подсчет голосов объявил о своей победе с 61,12% над Вадимом Акперовым ("Европейская солидарность"), который получил 38,80% голосов. Примерно такие же цифры показал и подсчет от штаба Акперова. Поэтому в этом областном центре можно спрогнозировать бесконфликтное завершение выборов.

Отметим, это единственный заметный локальный успех партии Юлии Тимошенко за нынешнюю кампанию. В целом "Батькивщина" начинает терять свой электорат в центре и на западе страны.

Наконец, в Украинке напряженно продолжается подсчет голосов, отданных за участников второго тура - Оксану Кирилюк от "Слуги народа" и Александра Туренко от "Европейской солидарности". По результатам параллельного подсчета голосов, как сообщила народный депутат Виктория Сюмар, побеждает Туренок.

Общие выводы из всей этой картины сделать непросто, ведь на самом деле имеем мозаику ситуаций в различных регионах. Но бросается в глаза наращивание мощи ОПЗЖ на юго-востоке Украины. Если досрочные выборы в Верховную Раду станут реальностью (о чем сейчас победители местных кампаний могут только мечтать), то в парламент зайдет большая фракция Медведчука-Бойко. Политическая жизнь в стране из "страны грез" возвращается к жесткой реальности - биполярному разделению на проукраинские силы и их оппонентов - сторонников сближения с русским миром.