Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Кабинет министров утвердил план по внедрению в Украине "пятого поколения" (5G) мобильной связи. Но операторы восприняли эту новость без особого энтузиазма. Они считают, что рынок еще не готов и торопиться не стоит.

"Мы надеемся, что через год-полтора операторы уже начнут получать лицензии и у нас появится эта технология", - заявил на официальном сайте возглавляемого им ведомства министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он отметил, что нужно провести научно-исследовательскую работу перед тем, как объявлять какие-либо конкретные сроки.

* первые диапазоны для освоения "пятого поколения" в Украине - 700 МГц и 3400-3800 МГц; именно на них, подчеркнули в Минцифре, 5G развивается в Европе;

* рабочую группу, которая проанализирует перспективные для 5G радиочастоты, ведомство пообещало сформировать еще в ноябре 2020 года;

* объявление тендера на 5G запланировано на октябрь 2021; сам тендер должен состояться в декабре 2021 года, а начало использования 5G - уже в 2022 году.

"Наша цель - чтобы через три года каждый украинец имел возможность получать все государственные услуги онлайн. И это невозможно без доступа к высокоскоростному интернету", - заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

В Украине доступна только половине тех частот, которые в Европе используются для 5G. На 700-х частотах работают провайдеры телевизионного сигнала и спецпользователи - в первую очередь военные. Соответственно, этот диапазон нужно будет освободить от текущих пользователей.

Новые технологии и бизнес-модели выдвинули к мобильной связи повышенные требования. По словам Александра Шелеста, 5G должно отличаться сверхнадежностью. Ведь нельзя допустить, чтобы подключение исчезло или оборвалось, например, во время операции.

Также "пятое поколение" должно обеспечить сверхнизкую задержку - это очень важно, например, для автономного транспорта. В-третьих - и это заметят обычные пользователи - приблизительно в десять раз увеличится скорость передачи информации.

В последнее время возникло много слухов об опасности 5G. Но Александр Шелест заверил, что все эти слухи не имеют под собой основания. "Нет никаких доказательств того, что 5G вредно. Как и любые другие технологии предыдущих поколений - они безопасны при условии рационального использования", - подчеркнул он.

В Европе диапазон 5,9-6,4 ГГц выделен под нужды нелицензированного 5G - в Украине он используется для радиорелейной связи. На вопрос, будет ли наше правительство брать пример с ЕС, Александр Шелест пообещал изучить вопрос. По его данным, в Европе только одна страна - Германия - использует указанный диапазон для "пятого поколения".

Но более приоритетный является диапазон 3400-3800 МГц. Ведь в нем можно строить аналогичные сети, подчеркнул Шелест.

Операторы не в восторге от 5G-плана правительства

Участники рынка без особого восторга отнеслись к намерениям Кабмина по запуску "пятого поколения" в Украине.

Ситуация, которая сложилась в связи с пандемией COVID-19, ухудшила мировую динамику развития 5G в 2020 году и ее прогноз на ближайшие годы", - заявил в комментарии для UBR.ua Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению "Киевстара".

Он сослался на оценки отраслевой ассоциации GSMA - в этом году количество подключений к 5G в мире на 26% меньше, чем ожидалось до пандемии.

Кроме этого, данные исследовательской компании IDC свидетельствуют, что мировой рынок смартфонов сократился на 9,5%. Это, в свою очередь, замедлило распространение на мировом рынке 5G-устройств.

"Учитывая то, что 2021 как ориентир для проведения аукциона обсуждался еще в 2019 году и опирался на тогдашние мировые тенденции, в связи с замедлением распространения 5G эти сроки необходимо пересматривать в сторону отсрочки минимум на один год", - подчеркнул Александр Когут.

К тому же, отметил он, наша страна не готова к "пятому поколению". В качестве доказательства он сослался на результаты моделирования аналитиков inCITES Consulting. Они пришли к выводу, что "сейчас Украина находится на предпоследнем месте в Европе по индексу готовности к 5G".

Главные причины такого предположения - низкий ожидаемый спрос, неблагоприятное макроэкономическое положение, уровень развития инфраструктуры и поддержки инноваций. "Это означает, что большая подготовительная работа должна быть проведена правительством на макроуровне, к этапу собственно привлечения операторов", - подытожил директор по регуляторному обеспечению бизнеса "Киевстара".

"Мы считаем, что пока рано говорить о внедрении 5G. Операторы должны сначала выполнить свои лицензионные обязательства по обеспечению покрытия 4G по всей стране. У операторов есть возможность инвестировать или в развитие 4G-покрытие, или в лицензии 5G. Если мы будем вынуждены покупать дорогую лицензию, то ни на достройку 4G, ни на развертывание 5G может не остаться ресурсов", - прокомментировали UBR.ua планы Кабмина в пресс-службе lifecell.

В компании подчеркнули - чтобы коммерческий запуск стал возможным, и операторам было экономически выгодно вводить новый стандарт связи, на него должен существовать потенциальный спрос. Сегодня в Украине только начинает развиваться инфраструктура - приложения, услуги - требующая этого стандарта.

"Если государство хочет развивать 5G технологию, не останавливая при этом развитие 4G, то правильным решением было бы предоставить операторам частоты под новую технологию в безвозмездное пользование", - подчеркнули в lifecell. Отметив при этом, что другие варианты могут привести к замедлению развития 4G в регионах. Наряду с этим в больших городах - где может быть потенциальный спрос - операторы запустят еще и 5G. "Таким образом мы только усилим уже существующую цифровое неравенство", - пришли к выводу в lifecell.

В Vodafone Украине наиболее эффективным для запуска новой технологии считают пакет частот, включающий 700 МГц и 3500 МГц. "Если придется говорить об очередности, то предпочтительным будет запуск на 3500-м диапазоне с последующим освоением 700-го диапазона", - сообщил UBR.ua Дмитрий Пономаренко, директор по стратегии Vodafone Украина.

По его словам, в вопросе о сроках запуска 5G нужно учитывать несколько составляющих. В частности, соответствующее законодательное обеспечение, готовность пользователей покупать услуги на основе 5G, возможность инвестировать в строительство сети.

"Сегодня операторы вкладывают значительные средства, чтобы обеспечить ускоренные темпы строительства национального 4G покрытия - к 2022 году мы должны покрыть 90% населения страны скоростным интернетом. И это очень амбициозная задача. Все наши ресурсы сконцентрированы на ее выполнении", - подчеркнул Дмитрий Пономаренко.