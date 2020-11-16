Уманский рассказал о присвоении средств, выделенных на «Большое строительство Зеленского»

Бывший советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский заявляет, что Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") получило 36 млрд гривен дополнительно из фонда для борьбы с коронавирусом на "Большое строительство", в то время как Кабмин выделил "Укравтодору" более 50% распределенных средств Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но из-за беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое "Большое строительство" - яркое тому подтверждение.

За последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий", - написал он.

Уманский утверждает, что с начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации.

"По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", - продолжает он.

Уманский пишет, что "Укравтодор" получил 36 млрд гривен дополнительно из ковидного фонда.

"Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты", имеем (кто-то имеет!) около 36 млрд грн - именно такую ​​сумму получил дополнительно Автодор из ковидного фонда на "Большое строительство". Магия цифр, не так ли? То есть, без этих "шаловлилих ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" ковидний фонд, оставляя ресурсы для больных людей и больной экономики", - добавил он.

Уманский считает, что ковидний фонд искусственно потратили и средства исчезли.

"Почти каждый месяц Правительство ищет, у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель"... Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн - на безделушки для них, но не для онкобольных", - пишет он.

Кроме того, Уманский сообщает, что Международный валютный фонд требует аудита как ковидного фонда, так и "Укравтодора".

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Уманский подал в отставку.У