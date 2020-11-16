Путинский кастинг. Действительно ли Пушилина поменяют на другого Захарченко

Олег Полищук / Деловая столица

Поиск кандидатов на замену нынешнего "главы ЛНР" Пасечника пока был приостановлен, но Пушилина, оставшегося без серьезной московской "крыши", уже не спасет от разжалования даже тяжелая форма COVID-19.

На прошлой неделе многие в оккупации ждали 10 ноября как манну небесную - в этот день должны были заработать все пункты пропуска на линии разграничения. Несмотря на то что украинские пограничники, как и обещали, открыли на Донетчине четыре КПВВ - «Гнутово», «Майорское», «Марьинка» и «Новотроицкое», - а на Луганщине к «Станице Луганской» добавились новые КПВВ «Золотое» и «Счастье», чуда не произошло. Оккупанты на своих блокпостах вернули пропуск граждан на линии соприкосновения с ОРЛО лишь в районе Станицы Луганской и с ОРДО - на транспортном коридоре Новотроицкое-Еленовка, и то всего два раза в неделю.

Более того, российская оккупационная администрация в Донецке посчитала открытие Украиной всех своих КПВВ «провокацией», а ее главарь Пушилин вообще назвал это «циничным хайпом Зеленского», дескать, таки действия украинских властей «не соответствуют нынешним реалиям и эпидемиологической ситуации в Украине». И сколько бы представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе не призывали Россию открыть свои пункты въезда-выезда на Донбассе, Москва осталась к ним глуха.

Как и в случае с аналогичным совместным заявлением стран - участниц нормандского формата Германии и Франции, в котором Берлин и Париж потребовали от Кремля, несущего общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита «нормандской четверки», максимально использовать свое влияние на боевиков, дабы те немедленно открыли все существующие переходы через линию разграничения. А все дело в том, что какое-либо реальное сближение Украины с ОРДЛО, даже сугубо гуманитарное, не входит в настоящие путинские планы. Зато, как считает член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, Россия преследует здесь собственные долгоиграющие демографические цели.

«Это политика, коронавирус - только повод. Они проводят определенную сегрегацию. Они убирают со своих территорий людей, у которых есть регистрация на подконтрольной Украине, и закрывают от нас «своих». Таким образом, создают условия для отдаления от Украины и интеграции с Россией. Москва решает проблему с демографией и дефицитом рабочих рук, а на Донбассе - дешевая квалифицированная рабочая сила. У людей не остается выбора, как ехать работать на российские шахты и заводы», - такие выводы сделал Гармаш. И сложившаяся нынче ситуация на оккупированном Донбассе лишь подтверждает справедливость таких мыслей.

Накануне социального взрыва

Помимо атмосферы катастрофы в связи с тотальным распространением в ОРДЛО COVID-19 положение вещей в оккупации усугубляет доведение тамошнего населения уже до реального обнищания. Так, перманентное предзабастовочное состояние, охватившее практически все пока еще работающие местные шахты, закономерно расширилось и на существующую металлургическую отрасль. Причина, как и в случае с шахтерами, банальна - многомесячные задолженности по зарплате металлургам. Например, работники Донецкого металлургического завода уже устали писать письма и обращения с угрозами выйти на протест «главе ДНР» Пушилину, «правительству» квазиреспублики и «Внешторгсервису» (именно эта компания, южноосетинская по форме, а по сути принадлежащая отдельным генералам ФСБ, управляет как ДМЗ, так и практически всей промышленностью в ОРДЛО).

Руководство ДМЗ и местный «профком» из последних сил сдерживали рабочих от бунта, обещая, что погасят задолженность до 1 ноября, чего, понятное дело, не произошло. Аналогичные проблемы наблюдаются на метзаводах в Енакиево и Макеевке, рабочие которых также не намерены дальше трудиться бесплатно, посему готовы поддержать забастовку донецких металлургов. Потому что ситуация для них безвыходная, и простым увольнением с завода ее не решить, ведь найти новую роботу в оккупации попросту невозможно.

А тут еще планы России сократить вдвое рабочие места в своих оккупационных администрациях в ОРДЛО - с 10 тыс. нынешних до 5 тыс. в следующем году. Плюс, по данным различных источников в донецких коллаборантских кругах, на подписи у Пушилина лежат три «документа», каждый из которых может спровоцировать в Донецке и округе масштабный социальный взрыв. Во-первых, о повышении в несколько раз цен на коммунальные услуги. Во-вторых, об ужесточении мер к неплательщикам за коммуналку вплоть до конфискации их жилья. А в третьем «указе» будет идти речь о существенном поднятии цен на продукты питания и предметы первой необходимости. Параллельно оккупированные районы Донетчины и Луганщины уже полнятся навязчивыми слухами о том, что с нового года Москва перестанет платить пенсионерам в ОРДЛО российские пенсии, используя известную формулу - «денег нет, но вы держитесь».

Кастинг на место Пушилина и Пасечника

По замыслу Кремля, все вышеупомянутые непопулярные меры должны ассоциироваться в памяти народной не с Путиным, а исключительно с его нынешними донбасскими гауляйтерами. Но свалить всех собак на Пушилина и Пасечника можно будет только после того, как обеим конкурирующие между собой «кремлевские башни» сподобятся найти замену. Соответствующий путинский кастинг стартовал достаточно давно, и как только он окончательно завершится, того же Пушилина, оставшегося без какой-либо серьезной московской «крыши», уже не спасет от разжалования даже тяжелая форма COVID-19.

В принципе, в Донецке есть готовый претендент на кресло «главы ДНР» - это известный военный преступник, предавший присягу украинскому народу бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Ходаковский. Однако этот персонаж является стопроцентной креатурой ФСБ, у которой уже есть свой человек в ОРДО - «и. о. премьера ДНР», экс-глава «Внешторгсервиса» и гражданин РФ Пашков. То есть кремлевский куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак всеми силами пытается не допустить тотального перекоса в донецком балансе интересов в пользу Лубянки. Но многократно сватанный Козаку «мэр» Горловки Приходько в качестве возможного заменителя Пушилина также слабоват во всех отношениях - и в деле популярности, и в сугубо организаторских способностях.

И тут как черт из табакерки на кастинг выскочил экс-глава украинского МВД Захарченко. В его преимуществах одна только фамилия чего стоит - даже спустя два года после своей ликвидации в ресторане «Сепар» пушилинский предшественник остается самым знаковым «борцом с хунтой» в умах всего ватничества. И хотя его однофамилец позорно бежал в 2014-м вместе с Януковичем на благополучные российские просторы, имидж Захарченко, того, что Виталий, аки распорядителя «Беркута» в «битве с майданутыми», также играет свою роль. Что же касается чисто чиновничьего функционала, то само его пребывание на должностях главного налоговика Украины и министра внутренних дел якобы должно автоматически закрыть этот вопрос. Как бы то ни было, но данный претендент на кресло Пушилина рассматривается в Кремле очень серьезно, хотя за ним, как и за Пашковым, торчат уши генерал-полковника ФСБ и гендиректора российской корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

А вот поиск кандидатов на замену нынешнего «главы ЛНР» Пасечника пока был приостановлен по причине того, что данный луганский ставленник Лубянки весь октябрь провалялся с двухсторонней пневмонией в российских палатах. Как утверждает «Восточная правозащитная группа», чьи источники в Луганске и рассказали о лечении Пасечника от коронавируса то в Ростовской, то в Воронежской областях РФ, то в самой Москве, «ходоки» от главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО зря время не теряли. Они оббили все пороги в приемной Козака, добившись реальной паузы в деле изначально неминуемой отставки Пасечника. Впрочем, с глобальной повестки дня этот вопрос все же не снят, так что кастинг по луганскому гауляйтеру Кремля теперь возобновлен с новой силой.