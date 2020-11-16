Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

Украинские патрульные катера типа "Айленд", полученные от США, могут быть вооружены 400-мм торпедными аппаратами с торпедами. Некоторые подробности планов ВМС Украины по вооружению и модернизации двух патрульных катеров типа Island стали известны одесскому изданию "Думская".

Оба борта прибыли в Одессу около года назад без вооружения, а через несколько месяцев, в январе 2020 года, их оснастили 25-мм пушками 2М-3М, разработанными около 70 лет назад. По словам военных, это вооружение было установлено временно.

На сегодняшний день существует два варианта модернизации катеров. Один из них предполагает установку боевой информационной системы управления оружием «Контур» производства украинской компании. Кроме того, по данным издания, на "Славянск" и "Старобельск" собираются установить 400-мм торпедные аппараты с торпедами СЭТ-72 советского производства. Впрочем, к подобным вариантам у экспертов есть ряд замечаний, основным из них является технологическая устарелость этого оборудования.

Специалисты НКП "Искра" предлагают создать СРР лучше "Кольчуги"

Специалисты КП "Научно-производственный комплекс "Искра" предлагают открыть опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Резидент", в ходе которой будет создана современная станция радиотехнической разведки (СРР), которая значительно превысит технические возможности известной, но уже устаревшей "Кольчуги".

"Нами подготовлены технические и ценовые предложения об открытии этой ОКР. Предложения оформлены надлежащим образом и переданы соответствующим структурам Министерства обороны Украины. Теперь мы ожидаем от Минобороны дальнейших шагов", - цитирует Ukrainian military pages слова главного конструктора обзорных радаров НПК "Искра" Дмитрия Семенова.

"Зоря" - "Машпроект" разрабатывает серию двигателей для флота

"Зоря" - "Машпроект" разрабатывает двигатели для флота, конструкторы предприятия кроме того активно работают над внедрением в производство аддитивных технологий, систем сбора и анализа эксплуатационных данных через удаленный мониторинг, а также других цифровых решений. Об этом в интервью ИА "Оборонно-промышленный курьер" сообщил гендиректор ГП "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" Денис Гордиенко.

"Совместно с коллегами по концерну "Укроборонпром" - государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" - мы работаем над новыми комбинированными силовыми установками, в том числе современной системой IEP (Integrated Electric Plant) для военных кораблей и гражданских судов", - отметил руководитель предприятия.

Он также добавил, что все разработки компании финансирует самостоятельно и пока не участвует в государственных программах по разработкам.

На украинско-польской границе представили мобильный тепловизионный комплекс

На участке отдела пограничной службы "Краковец" Львовского пограничного отряда показали, как в охране украинской границы задействованы мобильные тепловизионные комплексы специального назначения на базе автомобиля повышенной проходимости Torsus praetorian. Об этом сообщает Defense Express.

Об особенностях применения комплекса рассказал заместитель начальника штаба, начальник отдела пограничной службы штаба подполковник Анатолий Нагорный. По его словам, тепловизионный комплекс дает возможность вести наблюдение круглосуточно, кроме того он может работать в автономном режиме не менее трех дней. Благодаря комплексу, можно выявлять нарушителей на расстоянии более чем в 4 км, транспортное средство - в 12 км от места несения службы, идентифицировать выявленных лиц можно на расстоянии более 500 метров, легковую машину - за 1500 метров.

Мобильный тепловизионный комплекс способен осуществлять скрытое перемещение по дорожной инфраструктуре и бездорожью (включая лесисто-болотистую местность и водные преграды), в том числе в темное время суток с выключенным штатным освещением. С его помощью можно вести наблюдение за местностью и отдельными объектами с помощью видео- и тепловизионных камер с фиксацией событий и поддерживать связь с подразделениями охраны государственной границы и пограничными нарядами.

СДК "Юрий Олефиренко" после докового ремонта спускают на воду

Средний десантный корабль ВМС Украины проекту 773 L401 "Юрий Олефиренко" зашел на доковый ремонт на Николаевский судостроительный завод в июне этого года. Как сообщает Фейсбук-страница "Николаев - город корабелов", после докового ремонта выполняется операция по спуску корабля на воду.

Согласно ремонтных ведомостей, выполнены зачистка, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки и конструкций корпуса, ремонт валопроводов винто-рулевой и дейдвудного системы, ремонт донно-забортной арматуры, восстановление протекторов и другие процедуры.

В прошлом году "Юрий Олефиренко" проходил на "Николаевском судостроительном заводе" срочный ремонт системы главного двигателя, без которого дальнейшая эксплуатация корабля была бы невозможна, но доковый ремонт с восстановлением соответствующих конструкций и устройств СДК проходит впервые за многие годы.