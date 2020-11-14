У него нет претензий к России: Почему Кравчука не увольняют вслед за Фокиным

Антон Коломойцев / Depo.ua

В ТКГ, похоже, какая-то эпидемия слепоты: сначала Фокин заявил, что не видит войны России против Украины, а теперь Кравчук - что не имеет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. И пока украинская делегация в лице своего спикера Арестовича в который раз объясняет, что спикер вновь не имел в виду то, что все услышали, многие задаются вопросом - когда Кравчука отправят в отставку вслед за Витольдом Фокиным.

И сразу спойлер - не скоро.

Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу, стал очередной попыткой власти наладить диалог с ОРДЛО и Россией. После того, как ТКГ оставил Леонид Кучма, а за ним на волне скандала и Витольд Фокин, Кравчук, похоже, остается единственной надеждой власти как-то сдвинуть переговорный процесс. И то настолько большой надеждой, что власть не желает ее избавляться - даже с учетом того, сколько возмущение время от времени вызывают заявления Кравчука.

Так, в недавнем интервью телеграмканалу KlymenkoTime, который связывают с беглым экс-министром Януковича Александром Клименко, Кравчук сделал несколько противоречивых, заявлений. В которых многие увидели заигрывание с врагом. Дошло до того, что вновь назначенному представителю украинской делегации Алексею Арестовичу пришлось объяснять суть утверждений Кравчука, которого, якобы неправильно поняли.

Речь шла о той части, где Кравчук говорил о процессе переговоров, который проходит в Минском формате. Где среди прочего украинский представитель отметил: "... у меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы - свою. Но есть одна общая позиция - прекратить кровопролитие и установить мир". После этих слов Кравчук был, мягко говоря, подвергнут критике за как минимум за "бесхребетную" позицию. Ведь как иначе можно трактовать отсутствие претензий к агрессору, который ворвался на нашу суверенную территорию и вызвал смерть тысяч украинцев.

Впоследствии Арестович пояснил, что Кравчук говорил не в целом о России и ОРДЛО, а об их делегации. И его "отсутствие претензий" относится именно к позициям переговорщиков с той стороны.

Вторым раздражителем стали размышления Кравчука об уголовном преследовании украинских военных за преступления, якобы осуществляемые ими во время вооруженного противостояния на Донбассе. Главе делегации вменяли, что его осуждающая позиция в сторону украинской стороны не является уместной, ведь его дело на данном этапе - отстаивать интересы Украины, а не судить украинских военных. Тем более, о каких военных преступлениях с нашей стороны может идти речь, если страна находится в позиции защиты и пытается отбить внешнюю агрессию.

Арестовичу и здесь пришлось "переводить" - мол, Кравчук говорил не о военных преступлениях в понимании нарушений международного гуманитарного права. А о военных преступлениях в понимании нарушений установленного порядка несения военной службы.

Кравчук, который имеет репутацию человека, очень осторожно обращающегося со словами и формулировками, на этот раз фактически наступил на грабли своего бывшего заместителя в ТКГ Витольда Фокина. Напомним, тот в сентябре заявил, что "нельзя рассчитывать на урегулирование проблемы неподконтрольной части Донбасса в долгосрочной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию жителям неподконтрольных Киеву самопровозглашенных республик". И сказал о том, что не видит войны России против Украины.

Фокина за такие высказывания осудил тогда и глава президентского Офиса Андрей Ермак (через которого господин Фокин якобы и попал в ТКГ - внучка Маша поговорила со своим другом "Андрюшей") и министр внутренних дел Арсен Аваков. В результате этого скандала Зеленский был вынужден вывести Фокина из состава делегации и лишить его статуса заместителя главы украинского представительства в ТКГ.

Сам же Кравчук в этом же интервью говорит о судьбе бывшего заместителя так: "Когда приглашали Фокина, исходили из того, что он из Донбасса и хорошо знает Донбасс. И может принести пользу. И он начал активно работать. Но некоторыми своими заявлениями очень сильно обострил ситуацию в обществе. в частности его заявлением, что он не видит войны России против Украины. Возник резонанс и пришлось президенту решить этот вопрос". По словам Кравчука, вопрос устранения Фокина от представительства в ТКГ был решен достаточно деликатно, с максимальным предотвращением поражений для репутаций и достоинства участников процесса.

Хотя, приходится констатировать, что репутация участников процесса и так страдает - от заявлений участников процесса, указанных выше. Можно предположить, что все это хитроумная игра, рассчитанная на россиян, но ведь не действует - сам председатель украинской миссии признает, что продвигаться очень трудно. Переговорный процесс по обмену пленными пока тоже тормозится. И хотя глава ТКГ несколько раз повторил как мантру тезис о том, что "Минск" не находится в тупике, похоже, что сам Кравчук не верит в его эффективность. С рядом оговорок он показал, что "Будапешт" (то есть Будапештский меморандум ) является запасным планом, который вскоре может стать основным. Мол, после опроса Зеленского и "оценок, которые дал украинский народ" есть смысл подготовить проект нового документа по Донбассу в качестве гипотетической альтернативы минским договоренностям.

О том, почему извлеченный из-под сукна Будапештский меморандум ничего не изменит, мы уже подробно объясняли. Сомнительно, что об этом не знает опытный политик и дипломат Леонид Кравчук. Да и представитель Путина Песков как только была поднята эта тема "плана Б" заявил, что никаких гарантий никто ни с кем обсуждать не будет. Вот есть Минские договоренности - и их для всех вполне достаточно.

Подытоживая сказанное, украинская делегация в ТКГ и дальше будет делать разные заявления, из-за которых национал-патриоты будут гудеть как рой раздраженных пчел. Представитель ТКГ Арестович и дальше при необходимости будет объяснять, что заявление не так поняли, так вырвали из контекста. Будут выдвигаться и бурно обсуждаться все новые и новые идеи, как бы принудить Россию к миру. Президент с трибуны будет подсчитывать так называемые "дни тишины". Война будет продолжаться. Кравчук будет говорить. Менять его особенно уже не на кого, ведь подходящие экс-президенты почти закончились. А переговоры о мире должны продолжаться - это пока единственное, что власти могут дать украинцам вместо самого мира.