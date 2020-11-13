Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы

Денис Сарбей / Деловая столица

Согласованы кандидатуры трех губернаторов - на Одесчине, Сумщине и Николаевщине. Это будут первые назначения после того, как вопросы региональной политики переключил на себя руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После провала "Слуги народа" на местных выборах президент Владимир Зеленский начал анонсированную ранее его окружением кадровую чистку на местах. Повлияли на кадровые перестановки и перемены в Офисе президента - бывший куратор региональной политики, первый замруководителя ОП Сергей Трофимов, был уволен, и этот функционал де-факто перешел руководителю ОП Андрею Ермаку.

В среду, 11 ноября, Кабмин согласовал назначение трех новых руководителей обладминистраций. Вместо Максима Куцего в Одесскую область назначат Сергея Гриневецкого, Сумскую ОГА возглавит Василий Хома, а Николаевскую - Виталий Ким. Примечательно, что кроме Кима, который в политике засветился лишь на этих выборах в списке "слуг народа" в горсовет Николаева, другие назначенцы - это представители "старой гвардии".

Тут стоит вспомнить, что после победы Зеленского на президентских выборах на посты губернаторов областей назначались совсем неизвестные или малоизвестные "новые лица", некоторые из них не успевали проработать дольше нескольких месяцев. Полное отсутствие контроля в своих вотчинах такими назначенцами, а в некоторых местах - и конфликты с местными элитами внесли свою лепту в провал "слуг" на местных выборах. В результате на Банковой озвучили новую кадровую стратегию в региональной политике. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что на должности глав областных государственных администраций будут назначать "более жестких" кандидатов.

"Главы ОГА должны иметь возможность активно влиять на региональную повестку дня. Отсюда и новая тактика Офиса президента - подбор более жестких кандидатов на глав областных администраций", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Разберемся, что же из себя представляют первые назначенцы после "обновления" подхода к региональной политике.

Сергей Гриневецкий вместо Максима Куцего

В Одесскую ОГА через 15 лет возвращается Сергей Гриневецкий - он занимал эту должность в 1998-2005 гг., то есть был одним из губернаторов-долгожителей во времена Кучмы.



Разговоры о возможном назначении Гриневецкого в кресло одесского губернатора начались еще весной, когда стало очевидно, что Максим Куцый не справляется со своими обязанностями. Но на пути Гриневецкого стоял закон о люстрации, под действие которого он попадает за работу в комсомоле и Компартии. То есть не может занимать ряд высших должностей до 2024 года. Впрочем, юристы нашли выход - оказывается, запрет может быть задействован лишь единожды, а некоторое время тому назад Гриневецкий подал заявление на имя Максима Куцего, попросив взять его замом губернатора, и тот, конечно, отказал. Еще одно заявление Гриневецкий подал уже в качестве претендента на ОГА, а предыдущее пошло в суд. То есть один раз запрет сработал, и больше не действует на бывшего комсомольского деятеля. Если ноу-хау с Гриневецким сработает, по такой схеме в исполнительную власть смогут начать пачками возвращаться люстрированные чиновники.

На этих местных выборах Гриневецкий был в списке партии Геннадия Труханова "Доверяй делам", с надеждой в случае попадания в облсовет его возглавить. Но получилось еще лучше. А вот со взятием под контроль облсовета могут быть проблемы. В нем 84 мандата распределились следующим образом: 24 у ОПЗЖ, 16 у "слуг", 11 у "Доверяй делам", по 10 у "Европейской солидарности" и "За майбутнє", семь у "Батьківщини" и шесть у Партии Шария. Чтобы назначить председателем облсовета "слугу" и "трухановца", нужно ситуативное большинство в 43 голоса. Для этого придется привлечь в полном составе фракции "За майбутнє" и "Батьківщини", чтобы не прибегать к услугам "ЕС" и не дать ОПЗЖ пожать плоды своего успеха. Фактически голосование за председателя облсовета станет первым важным экзаменом для Гриневецкого и покажет, действительно ли он сохранил такое влияние на местный политикум, о каком сейчас судачат.

В горсовете же Одессы "слуги" намерены получить должность секретаря, хотя для этого голосов СН и "Доверяй делам" не хватит - у союзников будет всего 30 мандатов из 64 (10 и 20 соответственно). И помощи можно ждать только от "ЕС" (10 мандатов) - остальные места поделены между ОПЗЖ (18) и Партией Шария (6). Здесь простимулировать результативное голосование должен помочь известный в Одессе бизнесмен Борис Кауфман, которого называют ключевым финансовым донором Труханова и одновременно "промоутером" Гриневецкого на Банковой.

Виталий Ким вместо Александра Стадника

На место николаевского губернатора Александра Стадника Кабмин согласовал кандидатуру Виталия Кима. Падению Стадника по официальной версии поспособствовал результат выборов в областном центре. Кандидат от "слуг" Татьяна Домбровская на мэрских выборах заняла всего лишь третье место, набрав 14 тыс. голосов. Это почти в три раза меньше действующего мэра Александра Сенкевича и более чем вдвое меньше, чем у кандидата от ОПЗЖ Владислава Чайки. Что касается выборов в горсовет, то "слуги" оказались также третьими, получив 9 мандатов из 54. Первое место у ОПЗЖ - 17 мандатов, второе - у партии "Пропозиция" (14), от которой баллотировался Сенкевич.

Выборы в области для СН были более успешными: на них партия заняла суммарное первое место по городам и ОТГ. Как заявил Давид Арахамия, именно за работу областного штаба в большей мере отвечал Виталий Ким, которого скоро назначат губернатором. Ранее он занимался бизнесом и строительством, волонтерил для СН на прошлых выборах, в горсовет шел вторым номером списка сразу следом за Татьяной Домбровской.

Второй тур выборов мэра Николаева назначен на 22 ноября. И в случае победы Чайки планы "слуг" поделить власть в области без ОПЗЖ станут практически неосуществимы. Поэтому поспособствовать победе Сенкевича во втором туре - будет первейшей задачей нового губернатора. В таком случае в горсовете можно ожидать ситуативного большинства, которое изберет секретаря и поделит комиссии, в составе СН, "Пропозиции", "Нашего края" и "ЕС" - чтобы оставить в оппозиции ОПЗЖ и Партию Шария.

Что касается облсовета, то там 64 мандата поделили партии: ОПЗЖ (18), СН (16), "Наш край" (10), "ЕС" (8), "Пропозиция" (7) и "За майбутнє" (5). Здесь "слугам" достаточно укрепить союз с "Пропозицией" при помощи "Нашего края", а то и "За майбутнє". И, конечно, обеспечить для "слуг" должность главы облсовета. Это также задача для Кима, которую новому губернатору лучше не провалить.

Василий Хома вместо Романа Грищенко

Кадровый харьковский чиновник Василий Хома, как и его предшественник Роман Грищенко, никак с Сумщиной не связан. "Управленец, юрист, афганец" - так он пишет о себе на собственном сайте. Наиболее известное его место работы - Харьковская ОГА, где он был заместителем Михаила Добкина в 2010-2014 гг.

Поговаривают, что пролоббировал Хому на должность главы Сумской ОГА народный депутат от "Батькивщины" в парламенте прошлого созыва Владислав Бухарев - в 2014 г. он выиграл мажоритарный округ на Сумщине с центром в Ахтырке. После того как Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки, гуляло много разговоров о том, какой он большой друг студии "Квартал 95". Потом Бухарев был назначен первым замглавы СБУ Ивана Баканова. Вскоре был и оттуда уволен, но хорошие связи с Офисом президента сохранил. Как и дружбу с Юлией Тимошенко, которая нынче склонна "слугам" скорее помогать, чем мешать. Воплощением этой дружбы Зе-власти с Тимошенко станет Хома, который, как и Гриневецкий с Кимом, будет стремиться укрепить коалиции "слуг" с союзными партиями в облсовете и в горсовете Сум. В последнем коалицию могут создать СН, "Батькивщина" и "Сила и честь", а в областном совете к "слугам" и тимошенковцам может присоединиться "За майбутнє", со спонсорами которого Тимошенко всегда ладила. Помогать со строительством коалиции Хоме должен еще один протеже Бухарева - народный депутат от СН Михаил Ананченко, тесно связанный с сумским мэром от "Батькивщины" Александром Лысенко, у которого он работал помощником.

К слову, второй тур выборов мэра Сум состоится уже в это воскресенье, 15 ноября. Соперником Лысенко будет представитель "ЕС" Вадим Акперов, но, судя по голосованию в первом туре, у него немного шансов обойти Лысенко и таким образом поломать "слугам" и "Батькивщине" послевыборный расклад.