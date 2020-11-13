Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента

Ігор Петренко / Depo.ua





Зеленскому в очередной раз меняют имидж и возвращают его почти в "95 квартал"

Теперь он борец с олигархами и борец за мир. Слова Богдана: "Нам не нужны СМИ" модифицированы на "нас не показывают СМИ", что является ложью, а потому я буду общаться с вами, как Трамп - напрямую. В этой смене имиджа все было бы хорошо, если бы Зеленский был Трампом, который может идти против течения и делать вещи, от которых сходят с ума элиты, но поддерживает 40-50% населения. Зеленский - не такой, а потому сейчас он снова может стать виновным во всем (в начале лета Офис президента стараниями Ермака от этого отошел и не давал ему комментировать все, а теперь человек Ермака возвращает его сюда же).

Зеленского не предупредили, что у него есть всего одна тема для пиара - условное перемирие

Но каждую неделю говорить об этом в своем обращении он не сможет. У него просто не будет значимых тем для пиара.

Пиарщики Зеленского сделали с ним плохую шутку, когда заставили вернуться к теме Конституционного Суда

Неделю назад он грозил его разогнать, а теперь говорит, что через неделю он представит первые (!) наработки по судебной реформе. Данный пример показывает, что люди, которые отвечают за пиар, просто не понимают, что такие вещи влияют на рейтинг Зеленского катастрофически. Они окончательно размывают его образ, как политика - он превращается в балабола. А когда они заставляют Зеленского говорить, что надо носить маски, заниматься спортом и сексом, чтобы побороть коронавирус, они окончательно превращают его в КВН-2020.

Параллельно с изменением имиджа команда Зеленского начинает менять команду на местах, и, видимо, частично это будет касаться и центра

Парадигма изменений проста: "слуги" входят в договоренности с региональными лидерами, чтобы создать большинство в областях и получить достойные должности в обл- и горсоветах. На местах такая тактика погубила все предыдущие партии власти. Хотя и создавала иллюзии влиятельности. Проще говоря, процесс смены элит закончился. Он превратился в поиск старых и полузабытых понятным и преимущественно системно-коррупционных кадров.

Все эти изменения создают иллюзию в Офисе президента, что они начинают выравнивать ситуацию

Но пиарщики Зеленского до сих пор не смогли понять: в массовом сознании их главная проблема - некомпетентность. И все, что они делают, только усугубляет это ощущение.