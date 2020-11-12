Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»

Юрий Вишневский / Деловая столица

На седьмом году войны пора уже научиться информационной гигиене. И не тиражировать манипулятивные новости, изготовленные для хвастовства перед Путиным.

Кремлевская пропаганда празднует победу в Украине одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском». Этот месседж теперь принялись разгонять украинские и западные медиа, не связанные с Кремлем. К примеру, агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало новость с заголовком: «Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры и с РФ, и с представителями "ДНР/ЛНР" - опрос». А русская редакция «Радио Свобода» поступила еще проще. Она радостно объявила в заголовке новости: «Больше половины украинцев - за переговоры с "ДНР" и "ЛНР"».

Технология манипуляции

Первоисточником скандальных новостей выступил КМИС («Киевский международный институт социологии»). Он сообщил о результатах опроса, респонденты которого были поставлены, в частности, перед такой дилеммой: «Для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР/ЛНР» или «Нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам». Первый вариант ответа выбрали 50,9% опрошенных, второй - 38,9%, затруднились ответить 9,1%, отказались отвечать 1%.

Как известно, официальной позицией Украины, с тех пор как Донецк и Луганск оккупированы Россией, является «вести переговоры с Россией, но не с ее марионетками в Донецке и Луганске». Но такого варианта ответа в опросе КМИС вообще не было. То есть респондентам предлагалось или выбрать категорическое «никаких уступок», или заявлять о согласии на «переговоры с Россией и ДНР/ЛНР». В результате все респонденты, признающие необходимость переговоров с Россией, автоматически превращались в сторонников «переговоров с ДНР/ЛНР».

Эта нехитрая манипуляция известна давно под названием «два в одном». Она считается одной из самых подлых, поскольку позволяет приписывать респондентам то, что они совершенно не имели в виду.

Организаторы диверсии

Кто же заказал такой опрос? КМИС на своем сайте вообще не стал об этом рассказывать. Как выяснила Liga.net, «заказчиками опроса КМИС могут быть люди, близкие к ОПЗЖ и Медведчуку».

В комментарии Liga.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий сообщил, что заказчиками соцопроса выступила «группа политологов», а контактными лицами от них были Кирилл Молчанов и Денис Жарких. «Молчанов - постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука, - подчеркивает Liga.net. - Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала».

Ввиду такой информации естественно возникают подозрения, что этот опрос был профинансирован не с целью узнать мнение украинцев, а чтобы воздействовать на него. То есть это, по сути, не социологическое исследование, а манипуляция общественным мнением.

В подтверждение приведем еще несколько явно манипулятивных дилемм из того же опроса (с полученными процентами).

«Украина как страна разваливается, идет к расколу» (57,5%) или «Украина как страна сшивается, идет путем объединения» (35%).

«Русский язык - историческое достояние Украины, которое необходимо развивать» (49,8%) или «Русский язык угрожает независимости Украины» (29,6%).

«Радикалы и националисты делают все для развала страны, не понимают, как ею управлять» (45,2%) или «Украина держится на националистах, только они не дают ее покорить» (28,9%).

Подобных дилемм в ходе опроса было задано два десятка. И все они были подобраны так, чтобы внедрить в украинское информпространство и, как следствие, в общественное сознание украинцев кремлевские месседжи.

Похвастаться перед Путиным

Еще один месседж, который продвигается с помощью этого опроса, - о самом Медведчуке. Респондентов просили сказать, за кого они голосовали бы на президентских и парламентских выборах. В перечне возможных кандидатов в президенты фигурировал глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук - наряду с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко. Обычно социологи включают в президентские рейтинги только одного представителя ОПЗЖ - Юрия Бойко, но в опрос КМИС попали сразу двое.

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил в комментарии Liga.net, что «это было решение заказчика»: «Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна - Бойко, другая - Медведчук. Этих двух политиков вставили в рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз».

В итоге у них получилось 10,5% за Бойко и 8,8% за Медведчука. Наверное, с этим цифрами можно ехать к Путину и рассказывать ему: «Зачем нам тот Бойко, я уже почти сравнялся с ним по рейтингу». Заодно можно показать уже готовую предвыборную программу из тех пунктов, которые уже обкатаны в опросе КМИС, включая пункт о прямых «переговорах с ДНР/ЛНР» - дескать, его поддерживают более половины украинцев, вот независимое социсследование независимых социологов, они не врут.

Перекос с выгодой для заказчика

Впрочем, сейчас первоочередным интересом заказчиков являются не президентские выборы, а досрочные парламентские. По последним данным КМИС, четверку лидеров составляют ОПЗЖ (22,1%), «Европейская солидарность» (19,3%), «Слуга народа» (18,7%) и «Батьківщина» (9,3%). Эти результаты разительно отличаются от последних данных Центра Разумкова, согласно которым та же четверка расположилась иначе: «Слуга народа» (27,9%), «Европейская солидарность» (21,2%), ОПЗЖ (16,5%), «Батьківщина» (8,2%). В обоих случаях даны проценты голосов среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за какую партию будет голосовать. Тем не менее, ОПЗЖ получила у КМИС на 5,6% больше, чем у Центра Разумкова: вместо 16,5% - 22,1%, или на треть больше. Это явно нельзя списать на случайную погрешность.

Центр Разумкова проводил свой опрос методом интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондентов. Опрос был организован в рамках проекта, осуществляемого совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине. На туфту этот фонд денег бы не дал.

Опрос КМИС проводился методом телефонного интервью «на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров». Такой метод опасен тем, что может давать перекос в пользу городского населения - а это чревато смещением выборки в пользу восточных областей, то есть в пользу русскоязычного населения. Кроме того, нужно учитывать психологию респондентов. Внезапный телефонный звонок с просьбой ответить на длиннющий перечень вопросов, скорее всего, вызовет отрицательную реакцию у занятых людей. Выше вероятность, что согласятся удовлетворить просьбу интервьюера пенсионеры или безработные.

Так или иначе, а результат налицо: среди респондентов опроса КМИС оказалась явно завышенной доля сторонников ОПЗЖ. И это не могло не сказаться и на ответах на другие вопросы, в том числе о «переговорах с ДНР/ЛНР».

О пользе гигиены

Комментируя скандал вокруг опроса КМИС, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Денис Казанский заявил: «После такого лично я данным от КМИС больше доверять не могу». Действительно, свою репутацию КМИС подмочил капитально.

Но не только КМИС подыграл информационной диверсии против Украины, а и некоторые украинские СМИ. На седьмом году войны, казалось бы, пора уже научиться информационной гигиене. И хотя бы воздерживаться от заголовков, воняющих кремлевской пропагандой.

Учуять запах нетрудно. Первое место ОПЗЖ, два десятка манипулятивных вопросов, формулировки с упоминанием «ДНР и ЛНР», которых Украина не признает и переговоров с которыми не ведет и не собирается вести... Если после всего этого запах не учуян - впору идти на самоизоляцию. Наверное, это вирус.

