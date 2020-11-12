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Соскучились после Шмыгаля. Сможет ли партия Гройсмана взлететь благодаря «слугам»
10:58 12.11.2020 |
«Украинская стратегия Гройсмана» практически «оккупировала» Винницкую область. Но есть ли у этой партии всеукраинская перспектива?
Винницкая область - базовый регион для "Украинской стратегии Гройсмана". Тут глава партии Владимир Гройсман начинал свою политическую карьеру, долго и успешно работал мэром Винницы. Понятно, что именно на Виннитчине он сделал акцент во время местных выборов.
На выборах в Винницкий облсовет "Украинская стратегия Гройсмана" получила 47,6% поддержки, проведя 30 депутатов. С большим отставанием на втором месте оказалась "Европейская солидарность", которая с 13,1% проводит 11 депутатов; "Слуга народа" с 9,5% имеет 8 депутатов, ОПЗЖ набрала 8,3% и проводит 7 депутатов, некогда триумфовавшая в области "Батькивщина" взяла 13% и получает 11 мест в облсовете.
Убедительно выступила партия и на выборах глав ОТГ - ее выдвиженцы побеждают в 29 из 63 ОТГ области. В частности, выдвиженец "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов снова стал мэром Винницы с 65,9% голосов. Кроме того, выдвиженцы Гройсмана возглавят еще 10 городских ОТГ: Бар, Бершадь, Гайсин, Жмеринку, Калиновку, Казатин, Липовец, Гневань, Тульчин и Ямполь. Также "Украинскую стратегию Гройсмана" в области представят 18 сельских и поселковых глав ОТГ. Несмотря на то, что за пределами области рекламой партия Гройсмана практически не занималась, ее кандидаты прошли в местные советы Яремчи, Вышкова (Ивано-Франковская обл.), Песочина (Харьковская), Первомайска (Николаевская), Бердичева (Житомирская) и Новогродовки (Донецкая обл.).
Итак, партия укрепила свои позиции в Виннице и масштабировала влияние на всю область, попутно проведя своих кандидатов в местные советы вне базовой области, не приложив к этому практически никаких усилий.
Ранее Владимир Гройсман дважды заводил депутатское большинство в горсовет Винницы. Так, в 2010 году под флагом партии "Совесть Украины", которую тогда возглавлял мэр Славутича Владимир Удовиченко, в совет вошли 33 депутата при общем составе в 50 человек. В 2015 году 11 из 14 избранных в 2010 году от "Совести Украины" депутатов уже баллотировались от партии Гройсмана "Винницкая европейская стратегия", по ее списку Гройсман провел 20 "штыков", еще 10 депутатов, приближенных к команде экс-мэра, прошли по списку партии Порошенко.
Впрочем, после прошлогодних парламентских выборов, на которых "позеленела" вся страна, позиции Гройсмана в Виннице не казались такими стойкими. "Украинская стратегия" уступила "Слуге народа" не только на всех округах области, но и в самой Виннице. Кандидаты-мажоритарщики по округам №№11 и 12, которых поддержал на то время еще премьер Гройсман, набрали лишь по 9% голосов, а партия получила в области всего лишь 15,39%.
Но всего за год избиратели Винницкой области полностью разочаровались в "слугах" и дали Гройсману рекордную поддержку на местных выборах - за партию свой голос отдал каждый второй избиратель области, а в горсовете областного центра "Украинская стратегия Гройсмана" будет иметь монобольшинство в 34 депутата из 54.
Есть ли рецепт у будущего успеха
Естественно, такой результат в партии попробуют масштабировать и на уровень страны - в участии политсилы Гройсмана в следующих парламентских выборах эксперты практически не сомневаются. Так, политолог Алексей Голобуцкий считает, что "Украинская стратегия Гройсмана" может набрать баллы благодаря бренду ее главы.
"Когда ты называешься "Украинской стратегией Гройсмана", а Гройсман - мягко говоря, не худший премьер в истории Украины, это уже совсем по-другому масштабирует партию. В определенном регионе они доказали, что могут взять все, это уникальный пример - область, город (Винница) и однотуровый мэр", - сказал он в комментарии для "ДС".
По мнению эксперта, бывший премьер может сыграть на разочаровавшемся электорате "слуг", занимая центристскую позицию, которая популярна в соседних с Винницей регионах.
"Власть делает все, чтобы у людей появилась ностальгия за временами, когда экономика росла на 3% ежегодно, сейчас это кажется просто фантастикой. Поэтому если "Украинская стратегия Гройсмана" сыграет на поле разочаровавшегося электората "слуг", которому нужны успешные кейсы, у них есть неплохие шансы на успех как у силы, которая не выглядит демагогами, как остальные. Важно и то, что у Гройсмана центристская позиция, без крайностей, благодаря которой он может масштабироваться на соседние с Винницкой области", - добавил Голобуцкий, отметив, что отсутствие самого экс-премьера в списках партии никак ей не помешало, а ему, как политику общенационального уровня, это было просто "не по чину".
Подтверждает слова коллеги и политолог Владимир Фесенко, который считает, что важную роль на следующих выборах для партии Гройсмана может сыграть его продвижение как кандидата в премьеры.
"Владимир Борисович - фигура общенационального масштаба. Если на досрочных парламентских он себя будет продвигать как кандидата на роль премьер-министра - сильного, опытного, успешного, тогда шансы будут, потому что у партии есть известный лидер с рейтингом. Да, он не очень высокий, но достаточно устойчивый, мы это видим и по последним опросам", - сказал Фесенко в комментарии для "ДС".
Впрочем, одой лишь фамилии Гройсмана для хорошего результата партии будет недостаточно, о чем свидетельствует ее прошлогодний провал на парламентских выборах (2,41%). Фесенко считает, что, если Гройсман будет активно продвигать свой проект, найдет для него спонсоров, сильных политтехнологов, а также масштабно, активно и эффективно будет заниматься рекламой, понимая, на кого она должна быть рассчитана, шансы на парламентских у его партии определенно будут.
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