Не дожидаясь инаугурации. Байден уже начал сшивать трансатлантический союз

Владислав Гирман / Деловая столица

Джо Байден успел провести уже несколько важных телефонных разговоров с лидерами Европейского союза.

Европейские, да и другие страны мира, наперегонки кинулись добиваться внимания новоизбранного президента США Дональда Байдена, тем самым предельно ясно являя степень усталости от пока еще главы государства Дональда Трампа.

Впрочем, и Байден не возражает против активизации контактов с мировыми лидерами. Так, не мешкая, он первым делом позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который, к слову, первым поздравил его с победой на выборах.

Далее состоялся телефонный разговор и с главой британского правительства Борисом Джонсоном - давним "другом" Трампа.

И хотя Джонсон нейтрально отреагировал на результаты выборов (также следует вспомнить и о весьма критичных оценках премьера в адрес Барака Обамы и Хиллари Клинтон), он уже успел пригласить Байдена на 26-ю сессию Конференции сторон (CoP), действующую как составляющая Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго 1-12 ноября 2021 г.

Отдал Байден дань уважения и премьер-министру Ирландии Михалу Мартину. Как известно, оба его родителя имеют ирландские корни. О чем их сын, без пяти минут занявший столь высокий пост, не преминул упомянуть во время беседы с Мартином.

Также бывший вице-президент США провел телефонные переговоры с двумя лидерами ЕС - канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Исходя из заявления представителя Меркель, обсуждалось возрождение трансатлантического сотрудничества, над разрушением которого четыре года с энтузиазмом трудился Трамп.

Макрона же Байден заверил в своем желании укрепить отношения с "давним союзником" США - Францией, и обсудил с ним, а также с Джонсоном "конфликт в Украине" и намерения сообща работать над их разрешением.

На очереди - Япония. Источники Reuters в японском правительстве сообщили, что премьер Есихиде Суга планирует созвониться с избранным президентом в четверг, 12 ноября.

Очевидно, что Токио хотел бы понимать хотя бы в общих чертах, какой будет политика новой администрации в отношении Северной Кореи и Китая.

Как и Сеул. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также намеревается провести переговоры с Байденом завтра. Пока же страна налаживает контакты с командой избранного президента: глава МИД Кан Ген Хва на этой неделе после переговоров с "трамповским" госсекретарем Майком Помпео встретилась в Вашингтоне с сенаторами-демократами Крисом Мерфи, Крисом Куном и главой Института Брукингса Джоном Алленом для обсуждения северокорейской проблемы.

Выше нуля

Заявления Трампа и действия его штаба по оспариванию результатов выборов не выглядят убедительными. В том числе и для американских судов.

Юристы кампании подали в целом 10 исков в пяти штатах. Выиграли лишь одно дело: суд признал, что наблюдатели-республиканцы могут подходить поближе к членам комиссии во время подсчета.

Существенных нарушений, о которых трубит Трамп, суды не находят и отказывают в исках.

Безосновательна и ссылка штаба на кейс Флориды 2000 г., поскольку тогда речь шла о разрыве между Бушем-младшим и Гором всего лишь в 500 голосов и в одном штате.

Байден же получил на 5 млн голосов больше, чем его оппонент. И пусть с небольшим - до 1% - отрывом, он ведет в Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Джорджии.

В общем, война Трампа и группы самых верных его сторонников даже не с избиркомами или СМИ, а в целом, с избирательным процессом Соединенных Штатов, похоже, заботит только его.

Ну, может еще Помпео, лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла и, до поры, до времени - генпрокурора Уильяма Барра.

Европейцы мысленно уже попрощались с одиозным американским лидером. Дональд Трамп вероятно в ярости. Хотя такое состояние у него, скорее, перманентно, учитывая величину букв и смысл его посланий в Twitter.

Трампа можно понять: он еще три месяца будет президентом, а европейцы де-факто его таковым уже не считают.

О чем свидетельствует и телефонная дипломатия, и, по данным Politico, намерение президента Евросовета Шарля Мишеля пригласить Байдена поучаствовать в саммите лидеров стран ЕС в формате видеоконференции, которая может состояться еще до инаугурации - в декабре.

Брюссель полон надежд на то, что отношения с Соединенными Штатами выйдут из пике и новая администрация произведет откат своей политики.

Как отметил министр экономики Петер Альтмайер после встречи с коллегами в понедельник, большинство стран-членов ЕС воспринимают выборы в Штатах как возможность перестроить "торговые отношения".

Но все же в ЕС пока действуют крайне осторожно. И не торопятся переусердствовать с поощрением Байдена работать над улучшением диалога.

Более того, европейцы даже не гнушаются откровенного шантажа наряду с публичной декларацией дружбы с избранным президентом.

Взять хотя бы торговые и экономические отношения. С одной стороны, Евросоюз хочет перезапустить их и, к примеру, добиться отмены высоких пошлин на самолеты Airbus.

Однако, с другой стороны, он вводит зеркальные пошлины на продукцию компании Boeing, субсидируемой правительством США. Таким образом вынуждает Байдена поскорее сесть за стол переговоров и обсудить отмену пошлин.

И по сути в ЕС даже не скрывают, что это шантаж. Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг подчеркнула, что пошлины на американские самолеты введены ради более сильной переговорной позиции для понижения градуса торгового противостояния.

Избранный президент, вероятнее всего, отнесется с пониманием к волнениям европейских друзей, переживших четыре года регулярных обвинений в слабости/скупости/глупости со стороны своего предшественника. Т.е. примет шантаж как должное. Он все же политик с огромным стажем.

Однако Байден предельно четко заявил, что крепко возьмется за Кремль. Следовательно, поставки российского газа в ЕС останутся одной из ключевых тем в его переговорах с Брюсселем. Как и санкционные меры.

Еще один пункт - это торговые связи Европы с Китаем. Его штаб уже подчеркнул, что хочет в сотрудничестве с Европейским союзом бороться с "несправедливыми подходами [Поднебесной] к торговле".

В Брюсселе сигналы из Вашингтона услышали и в понедельник приняли решение, пока повременить с заключением всеобъемлющего инвестиционного соглашения с Китаем, которое обсуждается уже семь лет. Одна из целей - более выгодные условия для инвесторов на рынках Европы и КНР.

Маневр европейцев понятен - на горизонте обозначились более выгодные перспективы с давним союзником, который под руководством нового президента сможет исправить ошибки предшественника.

И нельзя не обратить внимания, что та активность, которую демонстрируют сегодня Байден и его окружение, является по сути практической реализацией плана-прогноза-рекомендаций, которые опубликовал в своей статье от 9 ноября для Foreign Affairs президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Персона в Штатах и мире весьма известная и влиятельная. Хаас - один из творцов новой глобалистской концепции суверенной ответственности взамен ответственного суверенитета.

Вполне допустимо, что Хаас, стоящий, скажем так, выше партийной идеологии, тесно работал с командой Байдена над формированием новой повестки дня.

Главная мысль: Штатам пора взяться за "починку" мира, который в том числе изрядно потрепан в результате действий Дональда Трампа. Поначалу Байдену надо будет заняться "ремонтом" дома и за рубежом, а после - уже строительством новых проектов, договоренностей, институтов.

Избранный президент США и европейские лидеры, как видим, уже принялись сшивать трансатлантическое сотрудничество.