Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские рестораны не собираются выполнять решение Кабмина и закрываться на карантин выходного дня. По оценкам опрошенных экспертов рынка и самих рестораторов, примерно половина собирается продолжать работу либо в открытую, либо "втихаря для своих".

Все это происходит на фоне слухов о том, что карантин выходного дня продержится как минимум до конца года, а не три недели, как анонсировал Кабмин, а потом и вовсе, если ситуация ухудшится, может последовать полный локдаун.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение ввести по всей стране карантин выходного дня. Конкретно для ресторанов и баров чиновники Минздрава выписали следующие правила работы:

* работа в будние дни с 7:00 до 22:00;

* запрет работы на выходных (кроме работы "на вынос" и доставку);

* не более 4-х человек за столиком (не считая детей до 18-ти лет);

* персонал должен быть обеспечен всем необходимым для защиты (маски, санитайзеры и пр.);

* контроль за посетителями (они должны передвигаться по залу только в масках);

* расстояние между столиками - 2 метра.

Принцип "сухого закона"

Уже сейчас многие заведения начали составлять списки проверенных гостей, которых будут пускать к себе на выходных.

В большинстве случаев - это будут сетевые рестораны и те, у кого действительно есть деньги и связи. Одиночные кофейни и ресторанчики, не имеющие "крыши" и финансового запаса прочности бояться остаться один на один с проверяющими, и вынуждены будут закрыться.

"Те, кто понимает, что "порешать" не получится, под страхом штрафов будут закрываться. Или же будут работать для "своих" - уже сейчас составляются списки проверенных постоянных гостей. Будут тайные посещения для своих, как в Чикаго во времена "сухого закона". Но половина закроется. Остальные будут либо в наглую работать и не бояться никого, или же работать тихонько "для своих". Другого выбора особо больше и нет. Не все планируют с этим смиряться", - отметила в беседе с UBR.ua директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Бойкот решения Кабмина нам подтвердили и сами рестораторы. Отмечая, что для этого даже готовится юридическое обоснование в виде иска в суд.

"Минимум половина рестораторов не собирается закрываться. И сейчас вопрос в том, будет ли это организованная акция или точечные решения. Нужно, чтобы для этого было какое-то юридическое обоснование и организованная юридическая защита, потому что решение незаконно. Вплоть до того, чтобы подать коллективный иск против решения Кабмина. Вряд ли это успеют сделать до выходных, потому что официальный документ пока не опубликован и оспаривать по факту еще нечего", - рассказал UBR.ua ресторатор Максим Храмов ("Пицца Челентано Киев", "Пастатека", "Желток", "Гиви Рубинштейн", "Банка").

Несогласие местных властей

Уверенности рынку придает и поддержка некоторых местных властей, которые также не собираются вводить карантин выходного дня.

Первым к протесту рестораторов присоединился мэр Львова Андрей Садовой, который уже заявил, что постановление правительства поддерживать не будет. Рынок надеется на поддержку глав и других городов.

"Сейчас идет активный протест на уровне местных властей. Надеюсь, что и в других городах тоже будут саботировать это решение. Будем бороться", - говорит Максим Храмов.

Владельцы баров рассчитывают на определенное попустительство местных властей, как это было в свое время в Одессе и Харькове. Расчет на то, что за это не будут штрафовать и закрывать заведения за нарушения.

В Киеве мэр Кличко, скорее всего, ужесточение карантина поддержит, считают эксперты. Но другие города могут этого и не сделать, и это спасет бизнес.

А вот словам правительства о том, что будет вводиться программа по поддержке бизнеса в виде компенсаций по кредитам и зарплатам работников, никто из рестораторов уже не верит.

Еще не отошли от прошлого локдауна

Закрытие ресторанов на выходные лишит рынок половины выручки, которая как раз и приходится на субботу-воскресенье.

Сегодня выходные - это единственная возможность для ресторанов перекрыть обязательные платежи. Забрав работу в "хлебные" дни, 70% ресторанов рискуют просто исчезнуть - они не выдержат, погрязнут в долгах и обанкротятся, а вместе с этим потеряют рабочие места тысячи людей.

Удар для отрасли довольно критичный. Кто-то сможет его выдержать, а кто-то - нет.

"Ежедневно нам предлагают пустые помещения для аренды и готовые рестораны "под ключ", оставшиеся от владельцев, не переживших карантин. Ресторанный бизнес не успел восстановиться после прошлого полного локдауна, как уже придуман новый, частичный. Большинство компаний так и остались в миллионных долгах по всем фронтам: аренды, налогов, зарплаты и пр.", - говорит ресторатор Усама Кафа (L'kafa).

Но есть и те, кто нашел в ужесточении карантина и выгоду для себя. Некоторые особо опытные рестораторы потирают руки и смотрят на это с точки зрения уменьшения конкуренции. А когда все закончится, они наверстают потерянные прибыли.

"Ожидаем, что закончится все к лету-осени следующего года. К этому моменту все, кто пережил "ядерную зиму", снимут все сливки. По большей части это касается больших сетевых ресторанов и тех заведений, у которых есть не арендные, а свои помещения. Макдональдс на этом фоне только расцветет на выносе, на доставке, на аншлаге у Макдрайва на выходных. Они точно ничего не боятся", - подметила нам Ольга Насонова.