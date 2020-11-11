«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Дмитрий Разумков становится "последней надеждой" для тех внутри Зе-власти, кто уже не верит в счастливую звезду Владимира Зеленского и его партии.

У «слуг народа» новый приступ паники из-за падения рейтингов. И это, похоже, тот случай, когда количество переходит в качество. Раньше «слуги» считали Владимира Зеленского и свою партию несомненными лидерами народных симпатий и беспокоились главным образом о пиар-ходах, которые позволили бы им подольше продержаться в этом статусе. Но теперь они переключились на мысли о запасных партийных аэродромах и альтернативных лидерах.

Когда Зеленский сравняется с Порошенко

Поводом для новой паники стали очередные рейтинги, обнародованные Центром Разумкова. Прошли те времена, когда «слуги» веровали в недосягаемость рейтинга Зеленского для всех конкурентов. Сейчас они заняты другим: высчитывают, когда и кто догонит и перегонит их кумира.

Достаточно сравнить данные двух последних социологических исследований Центра Разумкова. Первое было проведено с 3 по 9 июля, второе - с 30 октября по 5 ноября. Промежуток времени между ними - менее четырех месяцев. А разница очень заметная.

Приведем президентские рейтинги четырех самых популярных кандидатов (в процентах голосов среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать).

Президентский рейтинг

Политик Июль Ноябрь Владимир Зеленский 36,8 31,2 Петр Порошенко 15,3 21,1 Юрий Бойко 17,2 16,9 Юлия Тимошенко 7,8 8,3



«Слуг народа» особенно поразил тот факт, что электорат явным образом перетекает от шестого президента к пятому. За четыре месяца рейтинг Зеленского упал на 5,6%, а рейтинг Петра Порошенко - вырос на 5,8%. И почти весь этот рост Порошенко получил за счет перехода на его сторону избирателей, разочаровавшихся в Зеленском. Перетекания электората от Зеленского к Юрию Бойко вообще не наблюдается. Да и к Юлии Тимошенко мало кто уходит, а главный поток идет именно от Зеленского к Порошенко.

Среди «слуг» есть некоторые, владеющие арифметикой. И они уже подсчитали, что в начале июля Порошенко отставал от Зеленского на 21,5%. А к началу ноября это отставание сократилось до 10,1%, то есть более чем вдвое. И это означает, что если такие темпы перетекания электората сохранятся, то еще через четыре месяца, к марту, Порошенко обгонит Зеленского по президентскому рейтингу.

Когда "слуги" уйдут в тень "Евросолидарности"

Еще более печально выглядит для «слуг народа» динамика парламентских рейтингов партий. Рейтинг самих «слуг» всегда был заметно ниже рейтинга Зеленского. Поэтому обогнать «слуг народа» - задача более легкая и быстрая, чем обогнать Зеленского.

Приведем парламентские рейтинги четырех самых популярных партий (в процентах голосов среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за какую партию будет голосовать). Остальные партии не преодолевают 5%-й барьер.

Парламентский рейтинг партий

Партия Июль Ноябрь «Слуга народа» (Корниенко) 34,1 27,9 «Европейская солидарность» (Порошенко) 15,1 21,2 «Оппозиционна платформа – За жизнь» (Бойко, Медведчук, Рабинович) 19,1 16,5 «Батьківщина» (Тимошенко) 8,4 8,2

За четыре месяца рейтинг партии «Слуга народа» упал на 6,2%, а рейтинг «Европейской солидарности» вырос практически на столько же - на 6,1%. И если в начале июля «Евросолидарность» отставала от «слуг народа» на 19%, то к началу ноября это отставание сократилось почти втрое - до 6,7%. Если такая динамика сохранится, то «Евросолидарность» сравняется со «слугами» даже не через четыре месяца, а через два, к началу нового года.

При помощи калькуляторов «слуги» уже успели подсчитать возможные парламентские расклады. Если бы парламентские выборы прошли в начале июля, то «слуги» получили бы 200 мест и смогли бы создать правящую коалицию с миноритарным партнером - «Батьківщиною», которой досталось бы 49 мест. А ОПЗЖ (112 мест) и «Евросолидарность» (89 мест) остались бы обе не у дел.

А вот если бы выборы Верховной Рады прошли в начале ноября, то «слуги» получили бы уже только 170 мест, «Батьківщина» - 50, и они не смогли бы создать коалицию на двоих (у них было бы только 220 голосов при минимально необходимых 226). Это означает, что «слугам» пришлось бы идти на союз с «Евросолидарностью» (129 мест) или с ОПЗЖ (101 место). А к моменту реальных выборов все может оказаться еще хуже, с точки зрения «слуг».

Подобные расчеты неизбежно приводят «слуг» к печальным раздумьям о незадачливой судьбе своей партии. Вчерашние народные любимчики сегодня превращаются в объект всеобщих насмешек, а завтра может прийти черед, мягко говоря, нелюбви и даже ненависти.

Ввиду такой своей перспективы «слуги» очень озаботились поиском запасных вариантов. И поэтому они живо обсуждают между собой цифры еще одного рейтинга от Центра Разумкова - рейтинга доверия.

Сможет ли спикер заменить президента

Рейтинг доверия отображает, какая доля опрошенных заявила, что доверяет («полностью доверяет» или «скорее доверяет») тому или иному политику. Обычно эти цифры не вызывают особого резонанса в обществе: украинцев, да и медиа, гораздо больше интересует именно президентский рейтинг политиков, чем рейтинг доверия.

Однако «слуги народа» уделяют рейтингу доверия особое внимание. Во-первых, туда включается более широкий круг персон. Во-вторых, каждый респондент может выразить доверие не одному, а сразу нескольким персонам. И это позволят судить, какие могут быть альтернативные лидеры у той или иной политической силы.

Рейтинг доверия

Политик Июль Ноябрь Владимир Зеленский 44,2 32,8 Дмитрий Разумков 39,3 29,8 Петр Порошенко 16,4 21,7 Юрий Бойко 23,2 21,7 Юлия Тимошенко 16,7 16,6 Виктор Медведчук 20,2 15,5 Денис Шмыгаль 13,6 12,2 Андрей Ермак 9 7,7

За четыре месяца доверие к Порошенко выросло на 5,3%, а доверие к Зеленскому упало на 11,4%. Это побуждает «слуг» искать кандидатов на роль наследника Зеленского. И первый, кто им бросается в глаза, это спикер парламента Дмитрий Разумков. У него рейтинг доверия 29,8%, что лишь немного ниже, чем у Зеленского (32,8%), и заметно выше, чем у Порошенко и Бойко (по 21,7%). А руководитель президентского офиса Андрей Ермак и премьер Денис Шмыгаль по сравнению с Разумковым вообще выглядят аутсайдерами.

Внутри Зе-власти - на Банковой и в парламентском монобольшинстве - не просто обеспокоены быстрым падением рейтингов всех «слуг». Там еще и внутривидовая борьба. И свежие цифры по рейтингу доверия эту борьбу явно подстегнули.

Разумков становится «последней надеждой» для тех внутри Зе-власти, кто уже не верит в счастливую звезду Зеленского и «слуг». Именно этот факт побуждает конкурентов Разумкова в окружении Зеленского постараться побыстрее снять его с поста спикера. Впрочем, задача эта почти невыполнима. Банковая не имеет кандидатуры на замену Разумкову, которая устроила бы 226 «слуг народа» и притом была бы настолько послушна Ермаку, как того хотел бы сам Ермак. Достичь договоренности с другими группами и фракциями тоже проблематично - они будут хотеть какую-то компромиссную фигуру, которая устроила бы и их тоже. Словом, в парламенте найдется немного желающих подыгрывать Банковой в ее стремлении усилить свой контроль над Верховной Радой. И по мере падения рейтинга Зеленского и «слуг» влияние Банковой на процессы в парламенте будет лишь ослабевать.

Окружение Разумкова, в свою очередь, советует спикеру максимально дистанцироваться от «слуг», ибо пока что он стремительно падает вместе с ними (рейтинг доверия к нему упал за четыре месяца на 9,5%). Примечательную картину можно было наблюдать 9 ноября на ток-шоу «Свобода слова», где участвовал Разумков. Там ему был поставлен прямой вопрос: будет ли он баллотироваться на следующих выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа»? Разумков промолчал.

Впрочем, самостоятельные перспективы Разумкова не стоит переоценивать. При всех его попытках дистанцироваться от Зеленского и «слуг» ему не удастся дистанцироваться от того факта, что он капитально поработал сначала на победу Зеленского, а затем и на победу «слуг» и, собственно, именно за это и получил вознаграждение в виде кресла спикера парламента. И рейтинг доверия к нему вполне закономерно падает вместе с рейтингом «слуг» и Зеленского.