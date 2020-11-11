«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского

17:48 11.11.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Дмитрий Разумков становится "последней надеждой" для тех внутри Зе-власти, кто уже не верит в счастливую звезду Владимира Зеленского и его партии.

У «слуг народа» новый приступ паники из-за падения рейтингов. И это, похоже, тот случай, когда количество переходит в качество. Раньше «слуги» считали Владимира Зеленского и свою партию несомненными лидерами народных симпатий и беспокоились главным образом о пиар-ходах, которые позволили бы им подольше продержаться в этом статусе. Но теперь они переключились на мысли о запасных партийных аэродромах и альтернативных лидерах.

Когда Зеленский сравняется с Порошенко

Поводом для новой паники стали очередные рейтинги, обнародованные Центром Разумкова. Прошли те времена, когда «слуги» веровали в недосягаемость рейтинга Зеленского для всех конкурентов. Сейчас они заняты другим: высчитывают, когда и кто догонит и перегонит их кумира.

Достаточно сравнить данные двух последних социологических исследований Центра Разумкова. Первое было проведено с 3 по 9 июля, второе - с 30 октября по 5 ноября. Промежуток времени между ними - менее четырех месяцев. А разница очень заметная.

Приведем президентские рейтинги четырех самых популярных кандидатов (в процентах голосов среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать).

Президентский рейтинг

Политик Июль Ноябрь
Владимир Зеленский 36,8 31,2
Петр Порошенко 15,3 21,1
Юрий Бойко 17,2 16,9
Юлия Тимошенко 7,8 8,3


«Слуг народа» особенно поразил тот факт, что электорат явным образом перетекает от шестого президента к пятому. За четыре месяца рейтинг Зеленского упал на 5,6%, а рейтинг Петра Порошенко - вырос на 5,8%. И почти весь этот рост Порошенко получил за счет перехода на его сторону избирателей, разочаровавшихся в Зеленском. Перетекания электората от Зеленского к Юрию Бойко вообще не наблюдается. Да и к Юлии Тимошенко мало кто уходит, а главный поток идет именно от Зеленского к Порошенко.

Среди «слуг» есть некоторые, владеющие арифметикой. И они уже подсчитали, что в начале июля Порошенко отставал от Зеленского на 21,5%. А к началу ноября это отставание сократилось до 10,1%, то есть более чем вдвое. И это означает, что если такие темпы перетекания электората сохранятся, то еще через четыре месяца, к марту, Порошенко обгонит Зеленского по президентскому рейтингу.

Когда "слуги" уйдут в тень "Евросолидарности"

Еще более печально выглядит для «слуг народа» динамика парламентских рейтингов партий. Рейтинг самих «слуг» всегда был заметно ниже рейтинга Зеленского. Поэтому обогнать «слуг народа» - задача более легкая и быстрая, чем обогнать Зеленского.

Приведем парламентские рейтинги четырех самых популярных партий (в процентах голосов среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за какую партию будет голосовать). Остальные партии не преодолевают 5%-й барьер.

Парламентский рейтинг партий

Партия Июль Ноябрь
«Слуга народа» (Корниенко) 34,1 27,9
«Европейская солидарность» (Порошенко) 15,1 21,2
«Оппозиционна платформа – За жизнь» (Бойко, Медведчук, Рабинович) 19,1 16,5
«Батьківщина» (Тимошенко) 8,4 8,2
За четыре месяца рейтинг партии «Слуга народа» упал на 6,2%, а рейтинг «Европейской солидарности» вырос практически на столько же - на 6,1%. И если в начале июля «Евросолидарность» отставала от «слуг народа» на 19%, то к началу ноября это отставание сократилось почти втрое - до 6,7%. Если такая динамика сохранится, то «Евросолидарность» сравняется со «слугами» даже не через четыре месяца, а через два, к началу нового года.

При помощи калькуляторов «слуги» уже успели подсчитать возможные парламентские расклады. Если бы парламентские выборы прошли в начале июля, то «слуги» получили бы 200 мест и смогли бы создать правящую коалицию с миноритарным партнером - «Батьківщиною», которой досталось бы 49 мест. А ОПЗЖ (112 мест) и «Евросолидарность» (89 мест) остались бы обе не у дел.

А вот если бы выборы Верховной Рады прошли в начале ноября, то «слуги» получили бы уже только 170 мест, «Батьківщина» - 50, и они не смогли бы создать коалицию на двоих (у них было бы только 220 голосов при минимально необходимых 226). Это означает, что «слугам» пришлось бы идти на союз с «Евросолидарностью» (129 мест) или с ОПЗЖ (101 место). А к моменту реальных выборов все может оказаться еще хуже, с точки зрения «слуг».

Подобные расчеты неизбежно приводят «слуг» к печальным раздумьям о незадачливой судьбе своей партии. Вчерашние народные любимчики сегодня превращаются в объект всеобщих насмешек, а завтра может прийти черед, мягко говоря, нелюбви и даже ненависти.

Ввиду такой своей перспективы «слуги» очень озаботились поиском запасных вариантов. И поэтому они живо обсуждают между собой цифры еще одного рейтинга от Центра Разумкова - рейтинга доверия.

Сможет ли спикер заменить президента

Рейтинг доверия отображает, какая доля опрошенных заявила, что доверяет («полностью доверяет» или «скорее доверяет») тому или иному политику. Обычно эти цифры не вызывают особого резонанса в обществе: украинцев, да и медиа, гораздо больше интересует именно президентский рейтинг политиков, чем рейтинг доверия.

Однако «слуги народа» уделяют рейтингу доверия особое внимание. Во-первых, туда включается более широкий круг персон. Во-вторых, каждый респондент может выразить доверие не одному, а сразу нескольким персонам. И это позволят судить, какие могут быть альтернативные лидеры у той или иной политической силы.

Рейтинг доверия

Политик Июль Ноябрь
Владимир Зеленский 44,2 32,8
Дмитрий Разумков 39,3 29,8
Петр Порошенко 16,4 21,7
Юрий Бойко 23,2 21,7
Юлия Тимошенко 16,7 16,6
Виктор Медведчук 20,2 15,5
Денис Шмыгаль 13,6 12,2
Андрей Ермак 9 7,7

За четыре месяца доверие к Порошенко выросло на 5,3%, а доверие к Зеленскому упало на 11,4%. Это побуждает «слуг» искать кандидатов на роль наследника Зеленского. И первый, кто им бросается в глаза, это спикер парламента Дмитрий Разумков. У него рейтинг доверия 29,8%, что лишь немного ниже, чем у Зеленского (32,8%), и заметно выше, чем у Порошенко и Бойко (по 21,7%). А руководитель президентского офиса Андрей Ермак и премьер Денис Шмыгаль по сравнению с Разумковым вообще выглядят аутсайдерами.

Внутри Зе-власти - на Банковой и в парламентском монобольшинстве - не просто обеспокоены быстрым падением рейтингов всех «слуг». Там еще и внутривидовая борьба. И свежие цифры по рейтингу доверия эту борьбу явно подстегнули.

Разумков становится «последней надеждой» для тех внутри Зе-власти, кто уже не верит в счастливую звезду Зеленского и «слуг». Именно этот факт побуждает конкурентов Разумкова в окружении Зеленского постараться побыстрее снять его с поста спикера. Впрочем, задача эта почти невыполнима. Банковая не имеет кандидатуры на замену Разумкову, которая устроила бы 226 «слуг народа» и притом была бы настолько послушна Ермаку, как того хотел бы сам Ермак. Достичь договоренности с другими группами и фракциями тоже проблематично - они будут хотеть какую-то компромиссную фигуру, которая устроила бы и их тоже. Словом, в парламенте найдется немного желающих подыгрывать Банковой в ее стремлении усилить свой контроль над Верховной Радой. И по мере падения рейтинга Зеленского и «слуг» влияние Банковой на процессы в парламенте будет лишь ослабевать.

Окружение Разумкова, в свою очередь, советует спикеру максимально дистанцироваться от «слуг», ибо пока что он стремительно падает вместе с ними (рейтинг доверия к нему упал за четыре месяца на 9,5%). Примечательную картину можно было наблюдать 9 ноября на ток-шоу «Свобода слова», где участвовал Разумков. Там ему был поставлен прямой вопрос: будет ли он баллотироваться на следующих выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа»? Разумков промолчал.

Впрочем, самостоятельные перспективы Разумкова не стоит переоценивать. При всех его попытках дистанцироваться от Зеленского и «слуг» ему не удастся дистанцироваться от того факта, что он капитально поработал сначала на победу Зеленского, а затем и на победу «слуг» и, собственно, именно за это и получил вознаграждение в виде кресла спикера парламента. И рейтинг доверия к нему вполне закономерно падает вместе с рейтингом «слуг» и Зеленского.
 

ПО РУБРИКАМ

18:29 НБУ на 7-м своп-аукционе процентной ставки 11 ноября удовлетворил заявку одного банка на 3,5 млрд грн под 6,81%

15:59 Денежная масса в Украине в октябре возросла на 2%

15:49 У НБУ назвали главный вызов для прибыльной деятельности банков

12:30 Доллар 11 ноября дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг коронавируса

12:27 Справочный курс гривны 11 ноября понижен на 3,86 коп до 28,1532 грн/$1

11:38 Азиатские биржи 11 ноября закрылись разнонаправленно на новостях из Китая

10:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.11.20

10:55 Остаток средств на корсчетах банков 11.11.20

10:53 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.11.2020

09:59 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.11.20

09:29 Исследование: половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран

09:14 Верховный Суд вернул «Приватбанку» право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов

08:17 Цена на золото слабо меняется 11 ноября

07:59 DJIA вырос 10 ноября благодаря циклическим акциям

10.11 Депозитные ставки для физлиц 10.11.20

• дальше…

15:57 Правительство Орбана хочет усложнить оппозиции возможность объединиться против него

15:54 Россия закрывает торговые представительства в Украине и Литве

10:40 СМИ узнали, против кого будут направлены новые санкции США по «Северному потоку-2»

08:33 А.Гольц: Это лучшее решение из всех чудовищных, которые были на столе. Это безусловное поражение России

10.11 Макрон предлагает реформировать Шенген для защиты от террористов

10.11 Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

10.11 Палата лордов заблокировала спорный проект, который нарушает соглашение о Brexit

10.11 Беларусь выслала британских дипломатов, Лондон говорит о сфабрикованных обвинениях

10.11 Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

10.11 Может ли Трамп помешать Байдену стать президентом США?

10.11 Трамп отправил в отставку министра обороны

10.11 Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

09.11 ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing

09.11 EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности

09.11 Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ

• дальше…

17:20 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

17:00 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

16:54 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

16:47 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

13:47 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

03.11 Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты

• дальше…

17:48 «Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского

13:47 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

13:39 Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?

12:59 Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко

12:46 Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»

11:51 За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3%, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - КМИС

08:54 Нагнуть «слуг народа». Удастся ли «евробляхерам» новый бунт

10.11 Украина выразила протест Никарагуа и вводит санкции из-за почетного консульства в Крыму

10.11 Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов

10.11 За президента Зеленского готовы проголосовать 31% тех, кто примет участие в выборах и определился – опрос

10.11 В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

10.11 Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ

10.11 «План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса

09.11 Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство

09.11 Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

• дальше…

17:37 Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках

17:32 Каждый второй новый автомобиль поддерживает подключение к интернету

12:21 Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1

12:13 Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее

09:41 Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

09:14 MediaTek представила свою первую 6-нанометровую платформу, а также SoC Dimensity 700 для недорогих смартфонов с поддержкой 5G

10.11 Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность

10.11 Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

10.11 Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти

10.11 Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов

10.11 Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза

09.11 Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов

09.11 EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности

09.11 Ford официально представил новый EcoSport Active

09.11 Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно