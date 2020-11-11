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Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко

12:59 11.11.2020 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

«Наш край» продолжает оставаться партией «крепких хозяйственников» с перспективами выгодных союзов на местном уровне, где правят бал бенефициары политсилы.

Партия "Наш край" оказалась одной из самых активных на прошедших местных выборах, войдя в пятерку передовиков по числу кандидатов в облсоветы (1257), при этом обогнав ОПЗЖ (1247). Но результат оказался не очень слишком впечатляющим - представители партии проходят в облсоветы Житомирской (9 депутатов), Николаевской (10), Сумской (8), Черниговской (9) областей, а также на Херсонщине, где ЦИК пока не дает точного результата. На грани преодоления пятипроцентного барьера партия оказалась в Запорожском, Кировоградском, Киевском, Одесском и Черновицком областных советах, результаты выборов в которые также до сих пор не установлены.

В то же время на мэрских выборах хоть побед в крупных городах у партии и не было, ей удалось записать себе в актив Борисполь, Верхнеднепровск, Мирополь, Коростень, Малин, Кагарлык, Рубежное, Ромны. И Дружбу, где с рекордным результатом в 92,75% выиграл Евгений Харитонов.

Прежде чем попробовать разобраться, куда движется "Наш край", напомним коротко историю партии. Она сравнительно молодая - регистрация состоялась летом 2011 года, тогда новосозданная организация получила название "Блоковая партия", но странное название не прижилось и на политической арене появился "Наш край".

Обновленную партию презентовали уже при новой власти в 2015 году на форуме региональных руководителей, которые утверждали, что стремятся защитить земляков. Сооснователями партии стали экс-"регионалы" Александр Мазурчак, Юрий Гранатуров, Антон Киссе, Александр Фельдман и Сергей Кальцев. Из-за того, что в политическое объединение вошло более 60 региональных лидеров, неофициально партию назвали "партией мэров". Тогда многие обратили внимание, что кроме знакомых лозунгов, "Нашему краю" добавляли сходство с Партией регионов одинаковые партийные цвета, и это явно было сделано неспроста. Поговаривали, проект "Наш край" курировал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, а его основной задачей было оттянуть голоса у агрессивно пророссийского "Оппоблока" - что фактически и удалось сделать на местных выборах 2015 года.

Не в последнюю очередь это случилось благодаря тому, что "Наш край" - это партия, заточенная именно под местные выборы, говорит политолог Виталий Кулик.

"Наш край - партия франшиз, и эти франшизы отданы на откуп региональным кланам. Руководство партии вырабатывает общую политику на основе консенсуса этих группировок, но бывает и так, что кланы входят в противоречие с центром. В целом же она с самого начала были заточена под местные выборы и получения контроля над определенными территориями", - сказал он в комментарии для "ДС".

Коллегу поддерживает Алексей Голобуцкий, который указывает, что "Наш край" с самого начала не акцентировал внимание на идеологической составляющей. "Эта партия с самого начала была политсилой хозяйственников, управленцев. Власть уже несколько раз поменялась, были хозяйственниками и "регионалы", и БПП, а сейчас уже "зеленые" хозяйственники. Назвались бы они "Их край", "Зеленый край" или "Зыбучий край" - все равно прошли бы, ведь на местах другая ситуация, люди голосовали за стабильность, они боятся изменений", - сказал Голобуцкий в комментарии для "ДС".

Дорогая реклама и парламентские перспективы

Действительно, из-за отсутствия общего курса партии, локальных интересов и ситуативных союзов депутаты-мажоритарщики от "Нашего края" часто голосуют вразнобой и регулярно пропускают заседания парламента, предпочитая больше быть на "своей" территории. Руководители партии (депутат от Луганщины Сергей Шахов, нардеп от Одесчины Антон Киссе и бывший первый замглавы Киевской ГГА Александр Мазурчак) акцентируют внимание на интересах регионов, а не на общеукраинской деятельности, избегают конфликтов с центральной властью. Принцип "своя рубашка ближе к телу" - основной смысл деятельности политсилы, представители которой называют ее "партией прагматиков, выступающих за здоровый региональный эгоизм".

Не смотря на лишь относительный успех на местном уровне, партия старательно позиционирует себя как всеукраинская. Однако уже не первый раз она проваливается на выборах парламентских, при этом всегда выкладывая очень значительные суммы за рекламу.

Так, по результатам исследования "Института массовой информации", деятели партии "Наш край" вошли в список кандидатов, заказавших наибольшее количество нативной рекламы в период предвыборной кампании к местным выборам 2015 года. На выборах-2020 размах был несколько скромнее, однако в отдельных регионах именно "Наш край" стал крупнейшим рекламодателем. Так, по данным "Опоры", партия заняла второе место, после "За майбутнє", по затратам на политическую рекламу в Facebook - более $173 тыс. за период с 5 сентября по 20 октября. Это больше, чем у партии "Слуга народа" ($164 тыс.).

Правда, выиграть в крупных городах это не помогло - в столице партия набрала лишь 0,6% на выборах в Киевсовет, а выдвиженец партии Шахов получил на выборах мэра всего-навсего 0,2%. В Одессе Евгений Червоненко набрал на выборах мэра около 3%, заставив над собой смеяться из-за низкопробных роликов, которые никак не вяжутся с профессионализмом градоначальника.

Одной рекламы недостаточно, чтобы выиграть даже местные выборы, а что уж говорить о парламентских. Эксперты скептически оценивают возможное парламентское будущее "Нашего края". В частности, партии мешает отсутствие базового региона, отмечает Голобуцкий.

"У них нет базового региона. Например, у "За Майбутнє" есть Волынь, у "Украинской стратегии Гройсмана" - Винницкая область. Кроме того, у последней есть узнанаваемое на уровне страны лицо бывшего премьера, и можно себе представить, как дальше будет развиваться бренд. Залог же успеха "Нашего края" - то, что они стараются сидеть на идеологическом шпагате. Для решения локальных задач это идеальный вариант, а на всеукраинском уровне Шахов показал, чего это стоит", - отмечает эксперт.

По мнению Кулика, единственный для "Нашего края" вариант пройти в парламент - договориться с какой-то более крупной партией и делегировать своих представителей в ее список, ведь как отдельный бренд на прошлых парламентских выборах они не "взлетели" в крупных городах, а именно там куется победа на национальном уровне. Эту мысль подтверждает и свежее исследование Центра Разумкова, проведенное в начале ноября - за партию готово проголосовать только 1% опрошенных.

Вместе с тем, на региональном уровне партия показала соразмерный другим таким же проектам результат, говорит Кулик, и в отличие от той же "Пропозиции", "Наш край" ориентируется на районы и определенные кластеры интересов. Впрочем, и там они не делают погоды, играя роль младших партнеров для больших коалиций.
 

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