Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»

Ігор Петренко / Depo.ua

Местные партийные организации "За будущее" на выборах 25 октября получили результат существенно хуже ожидаемого. Тем не менее партия останется заметным игроком в парламенте, а при определенных условиях - и центром притяжения для части "слуг народа".

Учредительный съезд партии "За будущее" (ранее имела другое название, управлялась выходцами из Днепра и находилась в состоянии формального существования) состоялся только 20 мая 2020 года. Для понимания мотивов, которые движут партией, важно напомнить, что ряд формальных и неформальных оснований позволяет относить ее к сфере влияния миллиардера Игоря Коломойского.

С чем пошли на выборы

Это и давние бизнес-отношения, и личные связи олигарха с избранным на съезде партийным лидером Игорем Палицей. И лидерские позиции представителей группы "За будущее" в Верховной Раде IX созыва к предыдущим партийным проектам Коломойского - УКРОП и "Відродження", прежде всего сопредседателей группы Тараса Батенко и Виктора Бондаря, да и самого Палицы. Это и нынешние финансовые вливания в партию, совершенные компанией из орбиты группы "Приват" (не путать с одноименным национализированным банком) - по крайней мере, такие данные обнародовали журналисты-расследователи.

Это и голосования в парламенте группы "За будущее", созданной 29 августа 2019 года (сейчас в нее входят 24 нардепа), в интересах известного поклонника котлет и кофе. С другой стороны, кандидаты от партии хотя и критиковали на местных выборах действующую власть, но делали это очень сдержанно, как и полагается представителям проектов, созданных прагматиками с очень конкретными целями. По словам Игоря Палицы, его коллеги готовы помочь президенту, в частности решать проблему кадрового голода в центре и регионах. Партийная группа в Раде не раз подставляла плечо "слугам" и во время части голосований в Верховной Раде - там, где это не противоречило принципиальным интересам Коломойского, например при рассмотрении "банковского" закона, где интересы власти и олигарха в корне разошлись.

Еще один интересный момент - появление недовольных политикой Банковой в отношении себя депутатов, исключенных из фракции "Слуга народа" (Антон Поляков, Анна Скороход), именно в составе "За будущее". Несмотря на синхронные голосования, между этими двумя парламентскими объединениями существует явная конкуренция. Недаром глава государства, комментируя журналистам скандал с решением Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, среди его виновников выделил нардепов из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За будущее" - именно они и направили в КСУ соответствующее представление, с которого все началось. Зеленский даже не удержался от упоминания несколько пренебрежительно переделанного парламентскими острословами названия этой группы - "За майбах".

О росте влияния группы Палицы в Раде говорят эксперты, которые предполагают, что это образование намерено претендовать на роль одного из центров влияния в стенах парламента. Цель очевидна: монетизировать большие деньги, которые, судя по размаху и стоимости партийной рекламной кампании на последних местных выборах, у партии "За будущее" все-таки есть, во влияние на политические и бизнес-решения, принимаемые властью на всех уровнях. Но чтобы стать общенациональной партией, а не парламентским кружком по интересам, "За будущее" оставалось доказать свои амбиции, взяв власть в регионах по итогам голосования 25 октября. Но достичь ожидаемого результата пока не удалось: о победе партии "За будущее" можно говорить преимущественно на западе Украины и в центре: там, где позиции "майбаховцев" и политиков, вошедших в их круг накануне выборов, и до этого были крепкими.

Как голосовали "За будущее" в регионах

Средний показатель по стране, который приводит ЦИК, таков: от партии "За будущее" избраны 2 897 депутатов местных советов (9,57% от общего количества избранных депутатами от всех партий). Это третий показатель среди всех политсил - участников кампании после "Слуги народа" и "Батькивщины". Но картина от региона к региону очень отличается: у "майбахов" где густо, а где и вовсе пусто. В общем выйти за границы и без того контролируемых регионов практически не удалось.

Примером для других парторганизаций является Волынская область, где Игорь Палица - один из лидеров местной элиты: здесь он родился, здесь рос как бизнесмен, работал председателем областного совета с 2015-го до 2019 года, от этого региона избирался в парламент. Неудивительно, что, по данным ТИК, "За будущее" победила на выборах в областной совет, где у нее будет 22 мандата (34,38% голосов избирателей). Для сравнения: у ближайшего соперника, "Евросолидарности" Петра Порошенко, в активе девять депутатских мест. Именно здесь Палица как лидер партийного списка в облсовет с коллегами смогут сформировать большинство, особенно если войдут в коалицию со "Слугой народа", у которой мандатов.

Луцкий горсовет сформируют партии "За будущее", "Евросолидарность", "Свідомі", "Слуга народа", "Свобода" и "Батькивщина".

15 ноября с участием кандидата от партии "За будущее", лидера фракции УКРОП в горсовете, бывшего советника Палицы Игоря Полищука и экс-мэра города, самовыдвиженца Богдана Шибы состоится второй тур выборов мэра Луцка. Учитывая результаты претендентов в первом туре (Полищук набрал более 32% голосов, Шиба - более 13%), лучшими выглядят шансы на победу у представителя партии Палицы. Напомним, шанс получить легитимного председателя областной центр Волыни получил впервые за три года: без мэра город оставался после смерти предыдущего главы Николая Романюка.

В Ивано-Франковской области, где расположен известный курорт "Буковель" из сферы влияния группы "Приват" и где в Яремче место прописки Игоря Палицы, "ЗБ" стала третьей на выборах в облсовет, сразу после "Свободы" и "Европейской солидарности". Тройка победителей идет один за другим с разрывом в один процент: полученные "майбахами" 19,05% трансформируются в 16 депутатов. Партийный список в области возглавлял руководитель "Буковеля" Александр Шевченко, бывший нардеп, а сейчас обычное физическое лицо-предприниматель. Депутатом облсовета стал и его младший брат Виктор, директор местного ООО. Также в списке новоизбранных депутатов бывший председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации и экс-мэр Яремче Николай Палийчук, которого ранее относили к приближенным к Виктору Ющенко кругам, а сейчас - к сфере влияния Игоря Коломойского.

Между прочим, такой результат дает партии основания попробовать посоревноваться с традиционно крепкими здесь национал-демократами за мандат народного депутата на промежуточных выборах по 87-му округу, где нынешний нардеп, "слуга" Зиновий Андреевич, стал мэром Надворной. Интересно будет понаблюдать, что победит: деньги или традиционная для региона идеология.

В 2014-2015 гг. Палица возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Поэтому на выборах в Одесский областной совет это сказалось: после того как протоколы подсчета голосов были спасены от зловещего компьютерного вируса, Одесская областная ТИК все же сообщила, что партия "За будущее" вошла в круг победителей кампании - взяла 10 процентов голосов и стала пятой (точное количество избранных депутатов пока не сообщается). Впрочем, на сайте ЦИК официальные результаты выборов в Одессе до сих пор отсутствуют.

В горсовете Одессы партийной фракции "ЗБ" не будет, но будет она в районном совете Одессы - в составе шести депутатов.

"За будущее" стала одним из фаворитов выборов на Полтавщине. В облсовете партию представят 13 депутатов, в городском совете областного центра - десять (это победа, у "Слуги" - девять мандатов). В целом по области партия получила до 250 депутатских мандатов в 48 советах разных уровней, в т. ч. получила больше всего мандатов в двух крупнейших территориальных общинах - Полтавской и Кременчугской. Председателями шести теробщин стали новые и старые представители "ЗБ".

В частности, мэром Кременчуга с 52,08% вновь избран Виталий Малецкий, который на этот раз баллотировался от партии "За будущее". Отметим, именно в Кременчуге расположены стратегические предприятия, имеющие отношение к группе "Приват", в частности нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта". Поэтому в новом составе Кременчугского горсовета будут работать девять депутатов от партии "За будущее": партия вышла в лидеры гонки.

В областном совете в Ровенской области она получит девять мандатов - это третий результат среди партий. В Ровенском городском совете партия будет представлена четырьмя депутатами.

Второй тур ждет представителя "За будущее" и в Черкассах, где за пост мэра будут соревноваться Анатолий Бондаренко (известный многочисленными скандалами и ссорой с президентом Зеленским действующий глава города, который после колебаний присоединился к партии Палицы) и выдвиженец партии "Голос" Виктор Евпак. В Черкасском городском совете фракция "ЗБ" будет состоять из восьми депутатов - в этой кампании партия одержала победу одну на двоих со "слугой народа". А в борьбе за мандаты депутатов Черкасского областного совета "За будущее" - в тройке лидеров и получит 12 депутатских мест.

Еще одна галицкая область поддержала партию Игоря Палицы: в борьбе за места в Тернопольском областном совете "ЗБ" получила 12 мандатов (18,75% голосов, третье место, на 5 тыс. голосов и на один мандат меньше, чем показатель "Свободы", ставшей здесь второй). Зато в областном центре у партии "За будущее" - только три депутата в городском совете. Как и у "Слуги народа".

По результатам голосования в Хмельницкий областной совет, "За будущее" стала второй после партии популярного мэра областного центра "Команда Симчишина". Но пока, как указывает сайт ЦИК, у обеих политсил - по 13 мандатов.

Семь депутатов будут работать во фракции "За будущее" в Сумском облсовете (шестой показатель среди победителей, 10,94% голосов). Пять представителей партии будет в облсовете Черниговщины. Зато неуспешной оказалась борьба партии "За будущее" за места в Харьковском областном и городском советах.

В Виннице в областном совете "За будущее" также попала в областной совет с 8,33% голосов. Это семь мандатов, или последний результат среди победителей. В Житомирском областном совете партия получила 10,94%, что позволило ей стать пятой и получить также семь депутатов.

На Закарпатье партия стала седьмой среди победителей выборов в облсовет: 9,38% и шесть депутатов. Зато прошла "ЗБ" в Мукачевский горсовет, где ее четыре депутата вынуждены будут коммуницировать с местными доминантами из группы Виктора Балоги.

На рубеже 5% преодолела партия Палицы проходной барьер на выборах во Львовский областной совет, где у нее будет шесть мандатов. В Николаевском областном совете тоже будет минимальное количество - пять депутатов от партии "За будущее".

Интересно, что близкая к Коломойскому парторганизация проиграла выборы в городской совет Днепра и Днепропетровский областной совет (и в городе, и в области партия Палицы оказалась даже ниже, чем Партия Шария). Не будет фракций "За будущее" в горсовете Киева, Львова, Запорожья, Винницы, Житомира, Ивано-Франковска, Ужгорода, Кропивницкого, Сум, Николаева, Чернигова, Херсона и ряда других областных центров и крупных городов страны.

"Будущее" будет зависеть от заокеанской Фемиды

Таким образом, результаты дорогой избирательной кампании "За будущее" очень отличаются в зависимости от региона. Соответственно, и партийные фракции ждет разная судьба: от самостоятельного формирования большинства до участия в коалициях на правах младшего партнера. Потому вряд ли во многих регионах или населенных пунктах партия крупных бизнесменов захочет быть в оппозиции.

Что касается перспектив этой партии на общегосударственном уровне, то они полностью или почти полностью зависят от того, как сложится судьба господина Коломойского в политике и бизнесе. В частности, какими будут его отношения с правоохранительными органами США, у которых есть вопросы к гражданину нескольких государств.

В короткой перспективе "За будущее" продолжит подставлять плечо "слугам" там, где это будет выгодно лидерам первой из двух партий. Но в дальнейшем эта поддержка может слишком дорого стоить действующей власти, как и слишком тесные ее связи с олигархом из Днепра.

