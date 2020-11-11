Нагнуть «слуг народа». Удастся ли «евробляхерам» новый бунт

Александр Суков / Деловая столица

Акции протеста владельцев автомобилей на иностранных номерах заставили депутатов задуматься о новых послаблениях при ввозе подержанных машин.

В начале ноября по стране опять прокатилась волна протестов "евробляхеров" - владельцев автомобилей на европейской регистрации. Они требовали от Владимира Зеленского и Верховной Рады существенно снизить налоги при ввозе подержанных автомобилей из Европы, и ослабить штрафные санкции для тех, кто уже завез такое авто, но не зарегистрировал его в Украине официально, а значит - является нарушителем украинского законодательства.

Первая мощная волна протестов была еще при предыдущей власти - во времена Петра Порошенко. Теперь накатывает вторая волна, и что делать с недовольными автовладельцами, придется решать Зеленскому и его команде.

История вопроса

Значительные изменения в растаможивании б/у автомобилей из Европы произошли еще два года назад - в ноябре 2018 г. Тогда Верховная Рада приняла новую формулу вычисления акцизного налога при ввозе подержанных машин: базовая ставка платежа (для бензиновых автомобилей - 50 евро, для дизельных - 75 евро) умножается на объем двигателя (в литрах) и на возраст автомобиля. Например, для 2-литрового дизельного автомобиля 2013 г. выпуска акциз составит 1050 евро. Чем больше объем двигателя и чем старше автомобиль, тем ощутимее акцизный налог на него. Кроме того, при ввозе авто нужно заплатить 10% пошлины, 20% НДС, 3-5% в Пенсионный фонд и 1,5% - военного сбора.

Также Верховная Рада в мае прошлого года приняла закон, который продлил до августа для владельцев "евроблях" отсрочку по уплате штрафов за нарушение сроков таможенного оформления автомобилей. Но потом отсрочку штрафов продлевали еще дважды - сначала до 20 ноября 2019 г., потом - до конца 2019 г.

Подготовка нового протеста

Но здесь важно отметить, что в конце прошлого года Министерство внутренних дел после очередной акции протеста "евробляхеров" пообещало, что до принятия закона, который упростит регистрацию таких автомобилей, полиция останавливать их не будет. Кабмин тогда ожидал, что законопроекты об упрощении ввоза автомобилей и о временной остановке начисления штрафов будут рассмотрены уже в январе этого года. Однако этого не произошло, и только 28 октября Кабмин принял постановление №1016, которым разрешил Национальной полиции выявлять транспорт, временно ввезенный в Украину на срок более 30 дней, и не зарегистрированный в установленные законодательством сроки. Поэтому с начала ноября полиция начала останавливать автомобили на европейских номерах и выписывать на месте штрафы в размере 8,5 тыс. грн.

Кроме того, на владельцев посыпались и штрафы со стороны таможни - в период карантина многие не смогли вовремя выехать за рубеж на своем авто, чтобы соблюсти требования по срокам пребывания "евробляхи" в Украине. Однако штрафы от таможни, подтвержденные в судах, намного выше "полицейских" - 170 тыс. грн.

Заинтересованные автовладельцы потребовали от властей принять закон, который бы существенно снизил налоги на ввоз б/у автомобилей и дал очередное послабление по штрафам. На прошлой неделе митинговали под стенами парламента, перекрывали дорогу и угрожали продолжить подобные акции по стране.

Всего в Раду было подано восемь законопроектов, касающихся "евроблях", но больше всего автовладельцам понравился №3704, который предусматривал, что автомобили, которые были ввезены в Украину до 1 мая этого года на условиях временного ввоза или транзита, при легализации будут освобождены до конца этого года от уплаты акциза. Еще одним законопроектом предлагается разрешить таможенное оформление автомобилей-нарушителей в течение 180 дней, если их владельцы добровольно уплатят в бюджет 8500 грн.

Авторы законопроектов, из которых много "слуг", подсчитали, что в таком случае собственник среднестатистического авто (стоимостью 2 тыс. евро, 2,5-литровый дизельный двигатель, 2003 г. выпуска) заплатит в бюджет 785,5 евро (пошлина - 200 евро, НДС - 398 евро, добровольная оплата 8,5 тыс. грн), а суммарно поступления в бюджет от легализации авто составят 17,4 млрд грн.

При подсчете сумм народные депутаты сходят из того, что на сегодня в Украине находится всего 750 тыс. автомобилей на еврономерах, в том числе 500 тыс. - с нарушением сроков и требований временного ввоза или транзита. Впрочем, приблизительно такая же математика и у самих "евробляхеров", а значит, с большой долей вероятности, эти данные сильно завышены. Кстати, Министерство финансов считает, что таких авто меньше - 424 тыс.

Будут думать дальше

Однако на заседании 9 ноября комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики отклонил все 8 законопроектов. Стороны договорились, что будут думать дальше. Заседание рабочей группы комитета, прошедшее 10 ноября, показало, что вопрос налогообложения импорта б/у автомобилей так просто решить не удастся - Министерство финансов категорически выступает против снижения или отмены акциза, поскольку компенсаторов для бюджета нет. И поэтому стороны договорились продолжить переговоры - 12 ноября рабочая группа комитета соберется снова, чтобы обсудить возможность создания условий для очередного растамаживания "евроблях" путем рассрочки платежей, введения льгот для участников боевых действий, многодетных семей. Предлагается также обсудить и новый законопроект, разработанный "Офисом простых решений", который предлагает определять таможенную стоимость автомобиля исходя из стоимости нового, но с применением коэффициента возраста - чем больше возраст, тем дешевле таможенная стоимость авто.

Депутаты из "Слуги народа" уже показали, что они из популистских соображений готовы пойти навстречу протестующим - 4 ноября, когда в парламенте обсуждался вопрос о "евробляхах", нардеп от «Слуги народа» Андрей Богданец призвал коллег по фракции не упустить отсрочку по «евробляхам» и сохранить первенство в решении этого вопроса за фракцией "слуг". "Давайте не про*бем отсрочку по «евробляхам». Возьмем это себе на флаг», - написал депутат.

А депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук 7 ноября пообещала подготовить срочное обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот распорядился остановить начисление штрафов "евробляхерам".

От проблемы не уйти

Нынешней власти в любом случае придется решать проблему снижения налогообложения при ввозе подержанных авто, или же - сталкиваться с перманентными протестами "евробляхеров". Проблема в том, что нынешнее законодательство устанавливает заградительный барьер на пути импорта доступных по цене б/у автомобилей - чем старше ввозимый автомобиль (т.е. чем он дешевле), тем больше акциз на него, что, собственно, нивелирует его дешевизну и делает недоступным для малоплатежеспособных слоев населения. В то же время логика такой градации в ставках акциза понятна: чем старше авто, тем оно, скорее всего, больше загрязняет окружающую среду; нужно стимулировать людей ввозить в страну более экологичный транспорт.

Тем временем спрос на подержанные иномарки в Украине - очень высокий. По данным "Укравтопрома", всего с начала этого года в Украине было зарегистрировано 281 тыс. ввезенных из других стран б/у автомобилей, что в 4,1 раза больше, чем зарегистрированных новых. Послабление режима регистрации авто в прошлом году дало существенный прирост их легализации - в 3,3 раза по сравнению с 2018 г. до 400,6 тыс. Тогда как регистрация новых легковых авто в прошлом году снизилась по сравнению с 2018 г. на 0,6% - до 81,8 тыс.

Таким образом, можно заключить, что новые покупатели подержанных европейских автомобилей оценили измененное законодательство в этой сфере. Чего не скажешь про тех, кто приобрел "бляху" давно и не хочет платить налоги.

Но с другой стороны, и украинский автопром пока не готов дать украинцам доступные автомобили - его продукция спросом не пользуется: по данным "Укравтопрома", за 10 месяцев этого года в Украине было выпущено всего лишь 3,2 тыс. авто компаниями "Еврокар" и ЗАЗ, это на 40% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.