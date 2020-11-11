Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
14:57 10.11.2020 |
Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.
Об этом говорится в принятом в среду отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает "Европейская правда".
Отчет был утвержден 53 голосами "за", 7 "против", 8 членов комитета воздержались.
Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.
Однако они предупредили, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката.
Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием в Украине.
В отчете они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.
По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.
"Путь, которым страна шла со времен Революции достоинства, впечатляет. Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан ", - заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.
Напомним, ранее ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
|Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ
|«План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса
|Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске
|«Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками
|Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой
|Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
|Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского
|Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре
Это интересно
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
|Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
|Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8
|Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
|Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских
|В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге
|SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США