Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Реформа системы питания в Вооруженных силах Украины была одной из самых удачных локальных реформ в истории Украины, однако ставленники президента Зеленского умудрились ее погубить.

На днях стало известно, что Кабинет министров Украины постановлением № 1042 от 21 октября 2020 года внес изменения в постановление от № 1026 от 28 декабря 2016 года, которое позволяет закупать на аутсорс не только продукты для армии, но и услугу питания полностью. То есть, вернул все так, как это было в 2008-2015 годах, когда фирмы-аутсорсеры поставляли в армейские столовые вместо нормальной еды корм, а военные части были лишены механизмов влиять на этот процесс.

Фактически правительство отменило гордость современной украинской армии - реформу системы питания ВСУ. Но наибольший цинизм ситуации заключается в том, что произошло это по предложению Министерства обороны - ведомства, которое должно бороться для военнослужащих за лучшие условия, а на практике в течение всего последнего года делает наоборот.

Именно так - данная проблема возникла не сегодня и мы на Depo.ua об этом неоднократно писали.

По странному стечению обстоятельств, началось все через некоторое время после назначения министром обороны Украины Андрея Тарана.

4 марта 2020 года за его назначение по квоте президента Зеленского проголосовала Верховная Рада, а уже 26 марта в Минобороны официально сообщили, то те воинские части, которые до 1 марта не были переведены на новую систему питания, с 1 июня будут переходить на комбинированную систему, где поставщик будет предоставлять и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания.

В тот же день волонтер и бывшая руководительница проекта реформирования питания ВСУ Диана Петреня открыто назвала эту комбинированную систему коррупционной и обвинила новую власть в срыве реформы системы питания ВСУ, которая во введенных воинских частях работает безупречно и полностью исключает коррупцию.

Наше издание также предположило, что это ничто иное, как замаскированное начало свертывания реформы питания.

Следующий тревожный звонок прозвучал 30 марта, когда на внеочередном заседании Верховной Рады за основу и в целом был принят законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками услуг питания в ВСУ.

По сути, этот законопроект состоит из одной статьи, в которой предлагается Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" дополнить статьей 27 следующего содержания:

"Статья 27. Разрешить Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году".

Проще говоря, Верховная Рада по просьбе Министерства обороны позволила ему до конца 2020 года не проводить тендеры на закупку услуг по питанию, отбросив по этому показателю ВСУ во времена президентства Януковича.

Ощущение того, что на реформу питания ВСУ надвигается тотальная "измена" закрепилось в середине сентября, когда мы в Depo.ua решили поинтересоваться - на какой стадии находится проанонсированный в марте переход на новую систему питания. Для этого 1 сентября в Минобороны направили информационный запрос с соответствующими вопросами, а после того, как в отведенный законодательством срок не получили ответа, отправили его повторно.

На повторный запрос ответа тоже не последовало (кстати, его нет до сих пор), поэтому предположили, что в Министерстве обороны завалили реформу системы питания ВСУ и банально не знают, как это объяснить, чтобы не получить от общественности прогнозируемую реакцию - "измена!".

А тем временем имеющие отношение к системе питания ВСУ люди неофициально сообщали, что по состоянию на 7 сентября 45% военнослужащих так и не были переведены на новую систему питания.

Но больше всего смущали инсайды о том, что новая система питания, там, где она все же была внедрена, будет работать на проведенных в прошлом году открытых торгах лишь к концу этого года. И для того, чтобы она работала дальше, нужно проводить торги на следующий год, чего по состоянию на середину сентября сделано не было.

Более того, в сентябре по сети начала распространяться информация, что аутсорсеры (фирмы, которые без торгов обеспечивают армию тем, что сами военнослужащие называют кормом) уже договорились, что со следующего года они будут кормить не 45% воинских частей, которые при предыдущей власти не успели перевести на новую систему питания, а всю армию.

Не были объявлены открытые торги и по состоянию на начало ноября, зато Министерство обороны через Госзакупки заказало себе ресторанные услуги в Киеве на сумму 349 400 гривен.

Ну а окончательно "пазл" сложился вчера, 9 ноября, когда ряд СМИ обнародовал упомянутые в начале статьи правительственные изменения в Постановление об организации питания личного состава ВСУ, из которых следует, что в Минобороны и не планировали объявлять открытые торги на 2021, а просто свернули реформу системы питания и вернули все "как было" во времена Януковича.

Таким образом, все наши предположения оказались правильными, а все инсайды-страшилки, которые звучали вокруг этой темы начиная с марта, подтвердились.

Для понимания того, что такое реформа системы питания ВСУ и в чем ее ценность, напомним, что до начала реформы (по состоянию на 2015 год) Минобороны закупало продовольствие для военных только у четырех фирм, которые время от времени меняли названия, оставляя при этом конечных бенефициаров. На момент старта реформы эти "фирмы-кормилицы" продавали услугу (питание, продукты, все сопутствующие расходы) по 69 гривен 68 копеек на человекосутки. Пища при этом действительно больше напоминала корм.

В ходе работ над реформой команде упомянутой выше Дианы Петрени удалось выйти на стоимость 65 гривен 65 копеек и ежедневно экономить бюджетные средства - 4 гривны 3 копейки в сутки на одном военнослужащем, улучшив при этом ассортимент продуктов.

Первые положительные сдвиги произошли довольно быстро. Уже на первых в 2016 году электронных торгах для нужд военнослужащих удалось выбрать победителя, который удешевил цены продуктовых наборов еще больше - до 43,77 гривны. При этом качество пищи можно видеть на многочисленных фотографиях тех времен.

Затем была длительная борьба за внедрение реформы во всех частях ВСУ, которая, казалось бы, успешно завершилась в 2020 году - после преодоления внешнего сопротивления и выигранных судов у тех же бывших "фирм матерей", а с 1 марта этого года должен был состояться заключительный этап перехода на новую систему питания всех частей Вооруженных сил Украины.

Однако все пошло наперекосяк.

И, начиная с 2021, чиновники из МО будут за государственный счет питаться в ресторанах (чего не было во времена министра обороны Полторака, который обедал в министерской столовой), тогда как военнослужащих ВСУ ждут, по формулировке самого Минобороны, "низкого качества приготовления пищи и поставки некачественных продуктов". И это не шутка. Именно так 26 октября информационное агентство Министерства обороны Украины охарактеризовало услуги, предоставляемые для ВСУ компанией-аутсорсером "Маяк-Юг", которая кормит военных в трех областях (там, где на реформу системы питания еще не перешли).

Вспоминая то, каким было питание в ВСУ в 2008-2015, можно предположить, что другие фирмы-аутсосеры ничем не лучше. И именно таким фирмам Минобороны хочет отдать в 2021 году организацию питания во всей украинской армии.

Рискнем предположить, что весь следующий год в Минобороны будут отчитываться, как они героически борются с некачественным питанием в воинских частях. При том, что новая система питания, введенная в результате реформы и от которой в Минобороны фактически отказалась, за все годы ни разу не скомпрометировала себя ничем подобным.

Наполеону приписывают слова: "Государство, которое не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую". Похоже, это выражение слышали все, кроме нынешних руководителей украинского оборонного ведомства. А, между тем, для современной Украины оно снова начинает становиться актуальным.