«План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса

Денис Сарбей / Деловая столица

Новые инициативы по деоккупации Донбасса, озвученные Леонидом Кравчуком, как и прежние, больше похожи на имитацию процесса. Зачем нужна Банковой эта новая имитация, если выборы закончились?

В воскресенье, 8 ноября, в интервью российскому агентству ТАСС глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук поделился подробностями о готовящемся "Плане действий по Донбассу", который уже передан ОБСЕ 5 ноября. По словам Кравчука, на следующем заседании ТКГ 10 ноября будет обсуждаться уже некий согласованный план, куда также войдут предложения от россиян и ОРДЛО - "есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях".

Нереалистичная реинтеграция по Кравчуку

Самый резонансный пункт из украинской части плана, судя из заявления Кравчука, - это проведение выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года. Возникает простой вопрос: куда спешить? Выборы кончились, график встреч в нормандском формате безнадежно провален, никакие сроки уже не поджимают. При этом не надо быть экспертом, чтобы понимать - организация избирательного процесса является трудным, хлопотным и небыстрым делом. Тем более в ОРДЛО, где люди шесть лет живут при диктатуре. То есть к обычным условиям выборов добавляется множество других: нужно организовать участие в них украинских партий и украинских же наблюдателей. Должна быть проведена полноценная избирательная кампания, предполагающая конкуренцию, а это невозможно сделать без обеспечения безопасности кандидатов и голосующих, ведь никто, кроме России, не признает выборов под дулами автоматов. Тем более такой вариант не нужен Украине - демилитаризовать ОРДЛО за несколько месяцев абсолютно нереально.

Но не только "с потолка взятая" дата выборов говорит о том, что вместо нормального рабочего процесса нам продают очередную имитацию. Так, Кравчук разъяснил ТАСС, что закон об амнистии за преступления на Донбассе будет почему-то приниматься Верховной Радой уже после выборов в ОРДЛО. То есть предлагается сначала пустить в местные органы самоуправления всех подряд боевиков и коллаборантов, а потом уже разбираться, у кого руки по локоть в крови, а у кого по пальцы. На такой подход практически гарантировано не согласится украинский парламент, а улица ему поможет.

Наконец, Кравчук заявил о необходимости изменить очередность пунктов минских соглашений. "Пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, и необходим пересмотр их последовательности", - сказал глава украинской делегации. При этом опытный переговорщик Кравчук не может не понимать, что на такое никогда не согласится Путин, так зачем же озвучивать нежизнеспособное предложение?

СЭЗ как заменитель мира на Донбассе

И в целом - зачем Банковой понадобился новый абсолютно нереалистичный план по Донбассу? Очевидно, мы имеем попытку создать новую (свежую) иллюзию продвижения к миру. До местных выборов 25 октября такая иллюзия была нужна для того, чтобы отобрать какую-то часть голосов у ОПЗЖ прежде всего на юге и востоке страны. Но выборы закончились, и теперь, похоже, "мирный процесс" нужен власти скорее для решения экономических, а не политических вопросов. Речь идет о желании Банковой провести через парламент закон о СЭЗ на Донбассе под видом реализации мирной стратегии реинтеграции и восстановления региона. Эту идею сейчас публично пропагандирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который подает ее как "возможность объединения страны", ведь вторую СЭЗ власть планирует создать на западе страны. Дескать, заработать получится у всех, и никто не уйдет обиженным. Да и Зе-опрос в день выборов, после которого остались горы макулатуры и множество скандалов, затевался, как утверждали многие наблюдатели, именно ради продвижения инициативы СЭЗ (и неформально финансировался бенефициарами этой схемы).