Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство

Юрий Вишневский / Деловая столица

Наконец официально объявлены результаты выборы в Киеве. Однако главная интрига осталась: с кем именно Виталий Кличко и его "Удар" создадут коалицию в Киевсовете.

На выборах Киевского городского головы Кличко победил 19 конкурентов, набрав 50,51% голосов, так что второго тура не понадобится. Партия «Удар» заняла на выборах в Киевсовет второе место и будет иметь ровно четверть депутатских мандатов - 30 из 120. Понятно, что «Удару» не обойтись без партнера.

Первое место заняла «Европейская солидарность», чей список возглавила Марина Порошенко. Партия будет иметь в Киевсовете 31 место. Она не выдвигала собственного кандидата на пост мэра, а публично поддержала Кличко. Вдвоем «Евросолидарность» и «Удар» способны сформировать правящее большинство - у них 61 мандат из 120. Но это не единственный возможный вариант коалиции.

Помимо «Евросолидарности» и «Удара», 5%-й барьер преодолели еще пять партий. Партия «Єдність» Александра Омельченко будет иметь 14 мандатов, «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Слуга народа» и «Батькивщина» - по 12, «Голос» - девять. Среди этой пятерки принципиально неприемлемым партнером для «Удара» является только ОПЗЖ.

При этом Кличко слышит со стороны Банковой настойчивое предложение создать коалицию в составе «Удара», «Слуги народа», «Батьківщини» и Голоса» - суммарно у них будет 63 мандата из 120. Юлия Тимошенко, кстати, уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах.

Сейчас Кличко в раздумьях. И хотя он в третий раз избран мэром, но настроение у него, похоже, не праздничное. Любой вариант коалиции чреват для мэра и его партии серьезными рисками.

Можно отметить, как минимум, три «вилки», в которые попал Кличко. И конфигурация будущей коалиции будет напрямую зависеть от предполагаемых им решений этих трех дилемм.

Свой или чужой секретарь Киевсовета

В Украине местное самоуправление устроено так, что городской голова председательствует на заседаниях горсовета и участвует в голосованиях наравне с депутатами. А вторым по влиятельности лицом после мэра является секретарь горсовета. В столице, согласно закону о ней, секретарь Киевсовета автоматически является еще и заместителем городского головы, что дополнительно усиливает его статус.

В последние пять лет эту должность занимал Владимир Прокопив. Сейчас он вновь стал депутатом как выдвиженец «Евросолидарности».

Для любого мэра идеальный вариант - когда он может продвинуть на пост секретаря горсовета своего человека. Кличко тут не исключение, ему хотелось бы иметь на этом посту представителя «Удара». А потенциальным партнерам по коалиции он может предлагать любые другие лакомые должности, такие как глава бюджетного или земельного комитета.

Для Кличко эта тема весьма щекотлива. Ему важно сохранить и укрепить те схемы управления городом и городским хозяйством, которые были наработаны за шесть с половиной лет его пребывания в должности мэра. И ему очень не хочется, чтобы партнеры по коалиции, используя своего секретаря, начали все ломать или перестраивать под себя. Поэтому, если один из потенциальных партнеров будет настаивать на получении поста секретаря Киевсовета, а другой согласится отдать этот пост «Удару» (в обмен на какие-то другие должности), то это обстоятельство может оказаться для Кличко решающим.

Тут нелишне уточнить, что в законодательстве о местном самоуправлении вопрос о правящих коалициях в местных советах никак не прописан. То есть формально, де-юре, этих коалиций вообще нет. А о том, что они созданы де-факто, можно судить именно на основании того, как проведен дележ руководящих должностей. Поэтому вопрос о правящей коалиции в столице - это, собственно, и есть вопрос о том, с кем и на каких условиях «Удар» поделит должности секретаря Киевсовета и глав важнейших комиссий.

По подсказке киевлян или Банковой

Поскольку Кличко победил на выборах мэра, то именно он и выбирает, какой будет правящая коалиция в столице. Однако это не означает, что потенциальные партнеры тут конкурируют друг с другом лишь в том, кто из них дешевле продастся мэру и его «Удару». Выбирая между «Евросолидарностью» и «Слугой народа», Кличко вынужден учитывать еще и те неприятности, которые может создать каждый из потенциальных партнеров, как только он будет отвергнут и выброшен в оппозицию.

Если Кличко откажется от союза с «Евросолидарностью» и предпочтет «любовь по расчету» со «Слугой народа», это будет очень трудно объяснить избирателям. Киевляне, выведя на первое место «Евросолидарность», ясно дали понять, кого они хотят видеть партнером «Удара». К тому же пойти на союз со «Слугой народа» - это значит взять на себя часть ответственности за все провалы и зрады Зе-власти, включая и те, которые уже случились, и те, которые только ожидаются впредь и, вероятно, будут еще хуже. А «Евросолидарность» в таком случае будет спокойно и с чистой совестью обвинять Кличко и «Удар» в соучастии во всем, что творят Владимир Зеленский и его правительство. Причем каких-либо успехов и перемог от Зе-власти в обозримом будущем вообще не предвидится.

С другой стороны, у Банковой есть сильный козырь. Это возможность разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. Шесть с половиной лет Кличко совмещал эти должности, но теперь его могут лишить поста главы КГГА. Новым главой КГГА может стать, например, та же Ирина Верещук, которая баллотировалась от «Слуги народа» на выборах мэра и оказалась лишь пятой, получив 5,44% голосов.

Конечно, это не означает, что Кличко останется совсем без власти. У него за плечами будет Киевсовет, который будет вместе с ним сопротивляться давлению Банковой и блокировать указания условной Верещук, а саму ее публично направлять лететь на зеленом зонтике с попутным ветром. Словом, у Кличко тут выбор - чей гнев страшнее: киевлян или Банковой.

Думать ли о президентстве

У Кличко есть еще и третья дилемма. В его окружении живет большая мечта о победе Кличко на следующих президентских выборах. Дескать, должность мэра столицы - прекрасный трамплин к президентству.

Окружение Кличко, конечно же, всячески подпитывает эту мечту у самого Кличко. В этом нет ничего удивительного. Общеизвестно, что активное участие в президентской гонке, даже если не приносит победу, все равно повышает популярность и узнаваемость партии. То есть президентские амбиции Кличко - это прежде всего амбиции его и «Удара» вернуть себе статус игрока всеукраинского масштаба и обзавестись собственной фракцией в следующем парламенте.

Именно этот ход мысли может стать роковым для политической судьбы Виталия Кличко и «Удара». В надежде на эфемерную всеукраинскую любовь они могут потерять свой главный политический актив - доверие киевлян.

Тут дело не только в том, что Кличко будет вынужден воевать одновременно против всех конкурентов, включая Зеленского и Порошенко. Что, соответственно, точно усложнит существование промэрскому большинству в Киевсовете. Но и в том, что сейчас из-за всех провалов и зрад Зе-власти Украина вошла в полосу турбулентности. Многие жители столицы уверены, что Киеву в этой ситуации очень нужен мэр, для которого приоритетом будет именно выполнение своих обязанностей мэра: максимально эффективное управление городом и городским хозяйством.