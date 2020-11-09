Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске

Ігор Петренко / Depo.ua

Креатуры Рината Ахметова получили мэрство в двух форпостах этого олигарха - Запорожье и Мариуполе. За Кривой Рог и Славянск битва еще впереди.

В первом туре выборов мэра Мариуполя победил действующий мэр Вадим Бойченко, бывший менеджер металлургического комбината имени Ильича, а в Запорожье победу снова празднует Владимир Буряк. Интересно, что вторым к финишу в этом городе неожиданно пришел кандидат от "Европейской солидарности" Валерий Прозапас. Разрыв между первым и вторым местом значительный, однако сам факт, что в Запорожье выдвиженец "ЕС" показал высокий результат говорит сам за себя. А вот в Мариуполе протеже Ахметова обошел со значительным отрывом кандидата от "ОПЗЖ" Владимира Клименко. Оба победителя также провели в городские советы многочисленные фракции, соответственно, "Блока Вадима Бойченко" и партии Владимира Буряка "Еднання".

Однако если посмотреть в общем на базовые для Ахметова регионы - Донбасс, Запорожскую область и частично Днепропетровскую - то очень серьезную конкуренцию людям бывшего "хозяина Донбасса", которые шли на выборы под различными партийными проектами, составили представители "ОПЗЖ". И с ними Ахметову придется считаться в будущих конфигурациях городских, районных и областных советов в названных регионах.

Еще одно незавершенное дело Рината Леонидовича - взятие под контроль через своих мэров Славянска и Кривого Рога. В обоих городах будет второй тур выборов, и еще не факт, что Ахметов добьется там своего. Так, в Славянске за мэрство будут соревноваться нынешний глава Вадим Лях, который идет при поддержке "Оппоблока", и Павел Придворов, выдвиженец конкурирующей с Ахметовым за любовь жителей Донбасса "Оппозиционной платформы - За жизнь". Разрыв между ними по итогам первого тура минимальный, чуть впереди Придворов. Не слишком перспективным для Ахметова выглядит и состав горсовета: со значительным преимуществом выборы выиграла "ОПЗЖ" (38,06%), "Оппоблок" имеет 16,35, немного от него отстали "слуги" (16,12%), далее следуют "Партия мира и развития", "Наш край" и замыкает победную шестерку "ЕС". То есть, если Лях и станет мэром, то получит неблагоприятный для себя состав городского совета.

Еще более напряженная ситуация на малой родине президента Зеленского: во втором туре выборов мэра Кривого Рога сойдутся действующий председатель Юрий Вилкул и кандидат от "слуг" (а фактически от Ахметова), Дмитрий Шевчик. Криворожская ТИК никак не может объявить точные результаты первого тура, поскольку представители Шевчика судятся, требуя пересчета голосов. Поэтому пока приходится оперировать данными экзит-пола, обнародованного у Савика Шустера еще 25 октября: у Вилкула, который баллотировался от именного блока "Украинская перспектива" - 42,8%, у Шевчика - 31,01%.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Юрий Вилкул и его сын Александр Вилкул, который баллотировался в мэры Днепра (он с 11,27% занял третье место, пропустив вперед не только действующего мэра Бориса Филатова, но и Загида Краснова), побили горшки с Ахметовым. Суть ссоры якобы в том, что олигарх, очень заинтересованный в весомом представительстве его интересов в местных советах Днепропетровщины, особенно Кривого Рога, якобы делал ставку на популярных здесь "слуг", а Вилкулы решили выдвигаться в мэры и вести на выборы свою "Украинскую перспективу", что не входило в планы Ахметова. Кроме того, говорят, Вилкулы вели переговоры о поддержке (или хотя бы ненападении) с "ОПЗЖ", которая устроила Ахметову серьезную конкуренцию в его базовых регионах.

Пока досчитывают окончательные результаты в Кривом Роге, следует заметить, что "слугам", даже если Шевчик все же одолеет Вилкула-старшего во втором туре, придется заключать союзы с другими победителями. А по численности мандатов это будут или "ОПЗЖ", или "Блок Вилкула". Коалиция "зеленых" с "ОПЗЖ" в имиджевом плане плохой вариант для власти в целом. Остается мириться с бывшими партнерами Вилкулами и таким образом делить с ними влияние на город. И здесь главный вопрос, не перехватят ли инициативу в "ОПЗЖ", создав Ахметову и "слугам" значительные неудобства.