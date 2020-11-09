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Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
08:23 09.11.2020 |
Вооруженные Силы Украины получат новые РСЗО "Верба", сейчас решается вопрос изготовления учредительной партии. Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии - начальник управления РВиА подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Малиновский.
Как отмечает Ukrainian Military Pages, 122-мм РСЗО "Верба" разработана Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ХКБМ). Она оснащена кабиной на 5 мест, управление огнем, прицеливание и перезарядка осуществляются в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект - 40 реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядки пакета из 40 ракет осуществляется в течение 10 минут механизированным способом. Для этого разработана транспортно-заряжающая машина, перевозящая 80 реактивных снарядов.
Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси КрАЗ-6322 это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность на поле боя. Масса машины составляет почти 20 тонн. Она способна развивать скорость до 85 км / ч.
Стартовал показ отечественного ударного беспилотника "Сокол-300"
В пятницу стартовала презентация макета ударного БПЛА "Сокол-300", разработанного конструкторским бюро "ЛУЧ". Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Ударный беспилотный летательный аппарат разрабатывали в течение последних 1,5 лет. По оценкам, стоимость одного такого дрона составляет 45,6 млн гривен, если производство будет осуществляться серийно, то цена может уменьшиться на 30-40%.
"Сокол" оснащается отечественной оптико-электронной станцией, он способен использовать несколько типов двигателей. Это как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С / СЕ, так и иностранного производства - Rotax 914. Максимальная скорость с двигателем АИ-450Т2 - 580 км / час, с МС-500В-05С / СЕ - 466 км / час, с Rotax 914 - 210 км / час. Соответственно используемым двигателям время полета: 5, 3 и 26 часов; дальность полета - 1300, 1000 и 3300 км. А вот радиус действия для всех типов двигателей одинаков - 150 км при прямой радиосвязи и 300 км при использовании радиоретранслятора.
Полет БПЛА "Сокол-300" осуществляется на максимальной высоте в 10-12 км, руководствуется инерционным блоком с лазерными гироскопами, разработанными казенным предприятием специального приборостроения "Арсенал".
Вооружение беспилотника: управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км. Также "Сокол-300" планируется оснащать радиотехническим оборудованием: малогабаритной бортовой радиолокационной станцией и радиолокатором с синтезированной апертурой.
Управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" и размещается на шасси грузового автомобиля, марка которого определяется заказчиком.
На Змеином планируют построить морскую систему связи
Государственное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" объявило тендер на строительство глобальной морской системы связи для обеспечения безопасности мореплавания. Об этом, как сообщает "Суспільне", стало известно из системы публичных закупок Prozorro.
Береговую радиостанцию планируют построить в селе Белое на острове Змеиный, что в Одесской области. Ожидаемая стоимость работ составляет более 68 млн грн. Срок выполнения работ, указанный в тендере, 31 декабря 2022 года.
Львовские бронетехники отремонтировали и модернизировали самую крупную партию пожарных танков
Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" завершило капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Это самая крупная партия восстановленных и модернизированных пожарных танков, которую заказали и получили наши военные за период независимости Украины, указывают в "Укроборонпроме".
Для того чтобы соответствовать требованиям военных и обеспечивать эффективную работу, восстановленные пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения. На модернизированных танках установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении.
Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - основной пожарный танк, состоящий на вооружении ВСУ. Эта машина необходима на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров различных классов сложности, где доступ другой пожарной техники невозможен.
Войска получили крупную партию отечественных огнеметов РПО-16
Как отмечают в "Укроборонпроме", в целом украинские пехотинцы получили несколько сотен реактивных пехотных огнеметов.
"На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики. В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти РПО высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, находящегося в укрытии на расстоянии до одного километра", - заявил директор НИИ "Химических продуктов" Владимир Щербань.
Также отмечается, что одновременно с приемо-сдаточными испытаниями РПО-16 специалисты государственного предприятия из города Шостка продемонстрировали украинским военным и модернизированную версию этого изделия под названием РПО-18. Он отличается меньшим весом и предназначен для спецназовцев и разведывательных подразделений ДШВ.
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