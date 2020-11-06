Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского

Денис Захаров / Деловая столица

Руководитель Офиса президента дал интервью каналу "1+1". Кроме ритуальных уверений в довольно успешной, по его мнению, работе по донбасскому направлению, обещаний о возвращении Крыма в каком-то необозримом будущем и прочих банальностей, Ермак высказал пять важных тезисов, о которых мы поговорим ниже.

СЭЗ не только на Донбассе

Судя по всему, после опроса от Зеленского в день выборов на Банковой поняли, что предложение о свободной экономической зоне на Донбассе не снискало широкой поддержки украинцев, а потому неудачно поднятую тему нужно информационно размыть. В связи с чем Ермак уточнил, что, во-первых, режим СЭЗ предполагается только на неоккупированной части Донбасса, и, в-вторых, СЭЗ следует организовать также и на Западной Украине. То есть предложение как бы "сбалансировано" - и никому ни на западе, ни на востоке страны не должно быть обидно. Ну а как и во имя поддержки какого бизнеса будут работать "западноукраинская" и "донбасская" свободные экономические зоны - Ермак объяснять не стал. Скорее всего потому, что и сам имеет об этом весьма смутное представление.

За провал "слуг" на выборах никого не накажут

Говоря о прошедших 25 октября местных выборах, Ермак решил в открытую не критиковать тех, кто ими занимался. Вместо этого он заговорил фразами из методички, которую Банковая разработала для "слуг", мол, партия президента не проиграла выборы, а наоборот, взяла больше всего мест в облсоветах и райсоветах. Другими словами, глава партии Александр Корниенко, глава парламентской фракции Давид Арахамия и другие функционеры СН останутся на своих местах и наказаны за провал не будут. Главным же ответственным за де-факто провальный результат, похоже, будет Сергей Трофимов в гордом одиночестве, Зеленский уволил с должности первого заместителя руководителя ОП. То есть проигранную кампанию предлагается просто забыть. Такое отношение к допущенным ошибкам чревато проблемами в будущем, и может аукнуться "слугам" во время следующей избирательной кампании.

"Антифейк" по лекалам Бородянского?

Коснулся руководитель ОП и болезненной для него персонально темы дезинформации, заговорив о некоем "спецотделе по противодействию фейкам", который нужно создать. Гуляют, дескать, всякие нехорошие "дезинформации", подрывают репутацию и вредят Украине. Между строк читался, естественно, намек на историю, получившую в информпространстве название "Вагнергейт", где основными действующими лицами выступают сам Ермак и его шеф Зеленский.

Рецепт борьбы с "дезинформацией" Ермак видит примерно таким же, как предлагал в свое время работавший министром культуры Александр Бородянский. Он, напомним, придумал по-новому урегулировать медиа-сферу, в частности, ввести административную и уголовную ответственность за "сознательное искажение общественного мнения и дезинформацию в СМИ", против чего резко выступили сами медиа, общественность и зарубежные партнеры Украины. Тогда очень быстро скандальная инициатива заглохла.

Тищенко останется руководителем киевских "слуг"

Ермак бескомпромиссно заявил, что Николай Тищенко - его друг, которого он будет защищать и впредь, конечно, в рамках закона. Важная оговорка, с учетом того, сколько в последние месяцы было обнародовано расследований о столичных бизнесовых делах Тищенко. Не ответит скандальный ресторатор и за оглушительный провал "слуг" на выборах в столице - в Киевраду удалось завести всего 12 депутатов, при 31 депутате от "Европейской солидарности" и 30 представителях "УДАРа".

"Равноудаленный" от ПЦУ и УПЦ МП Зеленский

Ну а самым оторванным от жизни оказался тезис Ермака о том, что Зеленский, дескать, единственный президент, который не использует религию как инструмент политического давления. Возможно, таким образом руководитель ОП намекнул на то, что, в отличие от Петра Порошенко, который посодействовал созданию ПЦУ, Зеленский равноудаленно относится ко всем конфессиям.

Очень спорный тезис на фоне очевидно роста популярности ПЦУ и скукоживания паствы УПЦ МП. С таким подходом падение рейтинга "слуг" не остановишь.