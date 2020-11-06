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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский

12:14 06.11.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Развязка конституционного кризиса может затянуться на две недели. И этой задержкой воспользовался Конституционный суд, включивший режим "бешеного принтера".

Напомним, что скандальное решение, признавшее неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, КС принял на закрытом заседании 27 октября по представлению 47 народных депутатов. Но это не единственный подарок, который готовят конституционный судьи.

В тот же день, 27 октября, КС на закрытом заседании продолжил рассмотрение представления 46 народных депутатов во главе с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко по земле. Подписанты представления просят истолковать положения статей 13 и 14 Конституции о том, что земля является «объектом права собственности Украинского народа» и «основным национальным богатством». По мнению подписантов, с учетом других положений Конституции следует установить, что земельная реформа может вводиться только через референдум. «Любые вопросы, которые касаются земли как объекта права собственности Украинского народа, основного национального богатства, не могут решаться вне его воли», - утверждается в представлении.

Рассмотрение этого представления продолжилось на закрытых заседаниях КСУ 29 октября, 2 и 5 ноября. Решение может быть принято в ближайшие дни.

Также КС готовится принять решения еще по нескольким представлениям, имеющим большой разрушительный потенциал. На закрытом заседании 29 октября было продолжено рассмотрение представления 47 народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко, которые просят признать неконституционными ряд положений законодательства о газотранспортной системе Украины. В тот же день, 29 октября, и затем 3 ноября на закрытых заседаниях КСУ продолжил рассмотрение представления 51 народного депутата о признании неконституционным закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 5 ноября КСУ планировал на закрытых заседаниях продолжить рассмотрение этого представления, а затем еще и представления 47 народных депутатов во главе с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко - они просят признать неконституционными положения законов «О кинематографии» и «О телевидении и радиовещании», которые вводят запреты на российские фильмы.

Дело не в е-декларациях, а в земле

Не помнится, чтобы когда-либо конституционные судьи проявляли столь бешеную активность. Похоже, для них это еще и способ показать, что они не собираются сдаваться и намерены стоять на своем праве.

В этой ситуации Банковая очень хотела бы побыстрее покончить с Конституционным судом. Особенно раздражает ее вопрос о земле. Владимир Зеленский считает земельную реформу одним из главных своих достижений и постоянно хвастается ею перед западными партнерами и кредиторами. Закон, принятый в марте, открывает рынок земли с 1 июля 2021 г. Если КС удовлетворит представление Юлии Тимошенко и ее единомышленников, то до этого срока необходимо будет провести референдум и набрать на нем более 50% голосов в поддержку купли-продажи сельскохозяйственных земель. Зеленский очень не хочет проиграть этот референдум, но дело не только в этом - он вообще не хочет, чтобы кто-то, кроме него, диктовал стране повестку дня.

В этом плане гипотетическое решение КС о земле гораздо опаснее для Зеленского, чем решение от 27 октября об электронных декларациях. Зеленский не для того продвигает в Верховной Раде свой законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум», чтобы этим инструментом воспользовался кто-то другой, желающий поломать Зеленскому его собственную игру.

5 ноября появилась информация о том, что судьи КСУ, которые голосовали против отмены антикоррупционных законов, заблокировали работу суда. Без них нет кворума. Если это так, то опасность «бешеного принтера» снимается. Но другие проблемы остаются.

В частности, одна из серьезных проблем Банковой заключается в том, что вопрос о земле раскалывает фракцию «слуг народа». Например, народный депутат Александр Дубинский, возглавляющий Киевскую областную организацию партии «Слуга народа», публично посоветовал конституционным судьям отменить земельную реформу, чтобы повысить к себе народные симпатии. «Отмена рынка земли через КС может существенно повлиять на симпатии обычных людей к судьям Конституционного суда», - подчеркнул Дубинский.

Поскольку Дубинский имеет устойчивый имидж проводника интересов Игоря Коломойского, то слова этого депутата можно расценивать как позицию всей условной «группы Коломойского» внутри фракции «слуг народа». И это означает, что шансы Банковой найти 226 голосов за законопроект Зеленского №4288 о роспуске КС практически нулевые. Ведь все другие парламентские партии отвергают проект Зеленского и предлагают собственные.

Конкуренция между "слугами"

Ввиду этого различные группы влияния внутри «слуг народа» стали искать договоренностей с другими фракциями для выхода из конституционного кризиса. За период с 29 октября по 5 ноября зарегистрировано 20 депутатских законопроектов, которые предлагают принципиально другие, чем проект Зеленского №4288, варианты реагирования на скандальное решение КС. И 14 из них, то есть подавляющее большинство, это законопроекты «слуг народа». Особого внимания заслуживают четыре проекта, авторами которых стали крупнейшие представители правящей партии.

Во-первых, это проект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины», внесенный 2 ноября 125 народными депутатами. Список подписантов возглавляют спикер парламента Дмитрий Разумков и представители «Европейской солидарности» Ирина Геращенко и Олег Синютка. В числе подписантов есть и глава фракции «слуг народа» Давид Арахамия, первый вице-спикер парламента, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, представитель парламента в КС Ольга Совгиря. Данный проект предлагает учесть скандальное решение КС при разработке поправок к законодательству и не предусматривает никаких мер воздействия на конституционных судей.

Во-вторых, это проект №4311, предлагающий заблокировать КС путем увеличения кворума с 12 до 17 судей (сейчас в КС есть 15 судей, по Конституции должно быть 18). Он внесен 3 ноября 47 народными депутатами. Во главе списка подписантов стоят лидер партии «Слуга народа», первый замглавы фракции «слуг» Александр Корниенко и представители «Голоса» Ярослав Юрчишин и Ярослав Железняк.

В-третьих, это проект №4317 «О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины" относительно изменения порядка принятия решений с целью повышения общественного доверия». Он тоже преследует цель заблокировать работу КС. Его внесли 4 ноября 23 народных депутата. Список подписантов возглавляют «слуги народа» Сергей Ионушас и Давид Арахамия.

В-четвертых, это проект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным судом Украины)». У него, по сути, та же цель. Он внесен 17 народными депутатами. Во главе списка стоят «слуги народа» Ольга Совгиря, Федор Вениславский (он представитель президента в КС), Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук и представитель «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Сам факт появления этих проектов можно расценивать как красноречивое признание ведущих парламентских «слуг народа» в том, что законопроект Зеленского №4288 не пользуется поддержкой в Верховной Раде.

Также стоит отметить, что некоторые парламентарии заинтересованы в том, чтобы вообще затормозить принятие парламентом каких-либо решений по данному вопросу. Например, Дубинский 4 ноября подал сразу два альтернативных законопроекта - к проекту Зеленского №4288 и к проекту Разумкова №4304. И он постарался поднять максимальный скандал, настаивая, что согласно регламенту необходимо выдержать 14 дней на внесение альтернативных законопроектов, прежде чем ставить на голосование проекты №4288 и 4304.

Наперекор Зеленскому

Впрочем, 5 ноября Верховная Рада все-таки сделала шаг к развязке кризиса. 292 парламентария проголосовали за сокращение сроков подготовки к первому чтению законопроекта №4304 наполовину (с 14 до семи дней). В числе этих депутатов - 202 «слуги народа» (из 246), 21 представитель «Европейской солидарности» (из 27), 18 членов группы «Доверие» (из 20), 17 представителей «Батькивщины» (из 24), 12 представителей «Голоса» (из 19), 10 членов группы «За майбутне» (из 24), а также 12 внефракционных (из 18), в том числе спикер Разумков, его первый зам Стефанчук и зам Елена Кондратюк.

Это означает, что у проекта №4304 весьма высокие шансы стать законом. Но голосовать его, как пояснил Разумков, будут только на следующей пленарной неделе, то есть не ранее 17 ноября.

За эти две недели настроения депутатов могут измениться. Главный фактор тут - давление со стороны Банковой. Говорят, что Зеленский категорически не соглашается смириться с провалом своего проекта №4288 и крайне против принятия проекта №4304.

Если Зеленский будет принуждать свою фракцию, прибегая к чрезмерному насилию, это может дать обратный эффект. Кстати, высокая поддержка «слугами народа» проекта №4304 может расцениваться как демонстрация ими доверия к Разумкову и недоверия к Банковой.

В результате фракция «слуг народа» может развалиться. И эта перспектива подтверждается тем, что в последние дни Telegram-каналы, близкие к Банковой, пугают «слуг», что Зеленский объявит досрочные перевыборы парламента, если президентский проект №4288 будет провален. Сам Зеленский публично пригрозил такой возможностью еще 2 ноября.

Сценарий разгона описывается так. Фракция «слуг» разваливается, новая коалиция не создается. Значит, через месяц Зеленский согласно Конституции получает право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Затем согласно Конституции в течение 60 дней проводятся внеочередные выборы народных депутатов. И все строптивые «слуги» в новый партийный список, который будет составляться лично Зеленским, уже не попадут.

Пока что эта угроза лишь стимулирует «слуг» искать себе запасные аэродромы. Хотя, конечно, нельзя исключать, что Зеленский сломается и объявит законопроект Разумкова самым лучшим компромиссным решением.
 

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