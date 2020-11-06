Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера парламент принял проект госбюджета. За проголосовали только 209 "слуг", зато плечо традиционно подставили "За будущее" и "Доверие" и нетрадиционно - "Батькивщина". После этого голосования заговорили о формате новой коалиции.

Depo.ua еще в сентябре прогнозировал более тесные отношения Банковой с якобы оппозиционной "Батькивщиной". Однако тогда мы ошиблись с предположением, что Олег Ляшко, которого Юлия Тимошенко поддержала на довыборах в парламент в округе на Черниговщине, станет народным депутатом и вокруг него в ВР формализуется "группа Ахметова". Как известно, Ляшко выборы проиграл кандидату от "слуг". Но мажоритарщики, которых связывают с влиянием бывшего "хозяина Донбасса", подголосовывают в угоду власти и без Ляшко. Что продемонстрировало и вчерашнее голосование за проект госбюджета: соответствующее постановление поддержали все внефракционные нардепы, которых считают креатурами Ахметова.

Но, как оказалось, смета государства, составленная Кабмином Дениса Шмыгаля, понравилась и представителям группы "За будущее", которую связывают с другим олигархом - Игорем Коломойским. Несмотря на то, что совсем недавно в одном из телеэфиров президент Владимир Зеленский обозвал эту политсилу "За майбах", нардепы из этого политического образования забыли об обидах и выдали за бюджет 16 голосов из 24-х у них имеющихся. Так под куполом сформировался олигархический консенсус вокруг бюджетного вопроса.

Традиционно решение властей поддержала и группа "Доверие". А вот "Батькивщина", представители которой во время предвыборной кампании на все стороны критиковали "слуг", своим голосованием доказала, что сближение позиций "зеленых" и "бело-сердечных" после местных выборов получит четкие очертания. Пока о формализации отношений в рамках новой коалиции речь не идет, однако "Батькивщина", похоже, будет помогать Банковой голосами, когда "слуги" эти голоса не будут давать. По мнению экспертов, у Тимошенко сложились неплохие отношения как с Ахметовым, так и с Коломойским. А еще - с Банковой, которой нужны союзники в ВР. И не только там: сближение "СН" и партии Тимошенко мы сможем увидеть в местных советах, куда избирались их представители.

Здесь Юлия Владимировна воспользовались патовой ситуацией для "слуг": те показали, мягко говоря, плохие результаты, и потому в местных советах не будут диктовать свои правила, а вынуждены будут искать союзников, и такими союзниками смогут стать депутаты от "Батькивщины". Другое дело, насколько долго продержатся такие союзы на местах, ведь там избранники народа, несмотря на указания из центрального партийного штаба, обычно налаживают хорошие контакты с теми, кто имеет реальную власть.

Но вернемся к пока еще официально не оформленной коалиции. Как сообщают источники в ВР, слаженная поддержка бюджета названными политсилами объясняется очень просто - все дело в субвенциях из госбюджета на социально-экономическое развитие в регионах. Эта тема очень интересна депутатам-мажоритарщикам, которых больше всего во фракции "слуг", в группах "За будущее" и "Доверие". У Тимошенко "мажоров" немного, но если Юлия Владимировна решила кому-то подставлять плечо, значит на горизонте нарисовалась какая-то серьезная перспектива. Например, министерский портфель или должность председателя облгосадминистрации для ее ставленника. Тем более что Зеленский именно вчера уволил трех губернаторов. Вряд ли это случайность. Скорее эти кресла выставят на торги за лояльность. В ближайшее время увидим, кого поставят руководить "осиротевшими" регионами.

А уже вчера свидетели видели интересную картину: из кабинета Тимошенко Юлии выходил Тимошенко Кирилл, новый куратор региональной политики в ОПУ. Как описал это депутат от "ЕС" Владимир Арьев, Кирилл Тимошенко пошел по своим делам, а Юлия Тимошенко - в зал Верховной Рады, "где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет - это вопрос экономический, а фракция "Батькивщины" (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно из лучших и самых чистых рассуждений!"

Это напомнило другую громкую историю, также 2015 года. Тогда упоминавшийся выше Олег Ляшко клеймил проект бюджета правительства Арсения Яценюка, но уже через несколько дней проголосовал за него. Как и подшефные ему "радикалы". Ляшко объяснял: думали не о рейтингах, а исключительно об Украине, ведь в случае провала проекта госбюджета международные кредиторы угрожали прекратить помощь. Правда, была и другая версия, ее озвучил тогдашний нардеп Сергей Каплин: в окончательный вариант законопроекта внесли пунктик о финансировании завода "Пожспецмаш", а к этому предприятию Ляшко якобы не равнодушен.

Можно ли сравнивать то голосования "радикалов" с нынешним голосованием "Батькивщины"? Посмотрим, какие пряники за свои голоса в конечном итоге получит Тимошенко.