Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет

Денис Сарбей / Деловая столица

Еще в начале лета Верховная Рада в третий раз не поддержала программу действий Кабинета министров, отказав ему в иммунитете на год. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль расстраиваться не стал, заявив, что, дескать, это ничего не меняет, а его команда "продолжит выполнять намеченные задачи".

Уровень эффективности взаимодействия нынешнего Кабмина с Радой можно увидеть, сравнив первые 100 дней работы правительств Шмыгаля, Алексея Гончарука и Владимира Гройсмана. Так, правительство последнего за это время зарегистрировало 131 законопроект, 12 из которых приняла Рада, Кабмин Гончарука - 43 законопроекта, из которых приняли 18, а действующее правительство подало 35 законопроектов, из которых за 100 дней был принят лишь один (!). Эти цифры ярко отражают ситуацию с действующим Кабмином, на фоне которой и начались разговоры об отставке.

Действительно, с сентября в политикуме шли разговоры о возможном переформатировании монобольшинства с включением в него группы Игоря Палицы "За майбутнє". В этом контексте упоминалось и переформатирование Кабмина, в котором несколько должностей, вплоть до премьер-министра, могли быть отданы представителям Игоря Коломойского. Но результаты уже партии "За майбутнє" расстроили планы Коломойского и Палицы - слишком уж они оказались неубедительны в масштабах страны. Забыть о должностях для "любителей будущего" в переформатированном правительстве помог и конституционный кризис, который частично был инспирирован депутатами, близкими к Коломойскому, что еще больше накалило отношения олигарха с Владимиром Зеленским, обозвавшим на одном из телеэфиров партию Палицы обидным прозвищем "За Майбах".

Общая турбулентность в парламенте, вызванная конституционным кризом, похоже, отложила в долгий ящик планы по обновлению правительства. В условиях, когда "слуги" дезориентированы разными инициативами по урегулированию кризиса, предлагаемыми, с одной стороны, Зеленским, а с другой спикером парламента Дмитрием Разумковым, найти голоса под кадровые решения будет крайне сложно.

С другой стороны, в связи эпидемией коронавируса и далеко не лучшей экономической ситуацией, грозящей усугубиться вынужденным вторым локдауном, Украину впереди ждет тяжелая зима и шишки на правительство будут сыпаться буквально со всех сторон. С этой точки зрения не имеет никакого смысла назначать "новые лица" и сразу же бросать их на амбразуру новой волны кризиса. Политически целесообразнее, чтобы негатив продолжали собирать действующие министры. Да и конъюнктура складывается подходящая.

Рада дала правительству индульгенцию

Свидетельством того, что идею о замене Кабмина окончательно отложили в долгий ящик, стало голосование Рады за бюджет довольно внушительными 275 голосами. Кнопки "За" нажали 209 депутатов от "Слуги народа", 20 депутатов от группы "Довіра", 16 представителей "За майбутнє", 11 внефракционных депутатов и 19 представителей "Батькивщины".

Особенно интересно выглядит трансформация позиции партии Юлии Тимошенко. Еще вчера представитель "Батькивщины" Сергей Власенко категорически заявлял, что такой проект бюджета "не имеет права на жизнь". "Позиция фракции следующая. Этот бюджет является полностью продолжением бюджетной политики Порошенко. Ничего не поменялось. Социального вектора бюджета нет, вектора, направленного на защиту людей, нет, вектора защиты бизнеса нет, вектора защиты образования нет, вектора защиты медицины нет", - сказал Власенко.

Но сегодня Тимошенко вдруг решила поддержать Зе-власть в лице Кабмина "чтобы вовремя доработать бюджет к следующему чтению". "Каждый депутат сегодня знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывать дефициты бюджета, нет необходимости", - заявила она.

Такую резкую перемену позиции можно объяснить тем, что оппозиционерка Тимошенко, возможно, была бы не против поучаствовать в разделе бюджетного пирога вместе с другими фракциями. Организовать взаимодействие между Банковой и Юлией Владимировной мог все тот же Игорь Коломойский, которому Юлия Владимировна давно не чужой человек.

Ну а интерес групп "За майбутнє" и "Довіри", как и 11 внефракционных депутатов, можно объяснить достаточно просто. Дело в том, что в переработанном проекте бюджета выделили дополнительное финансирование на развитие территорий - 4,3 млрд грн, которые мажоритарщики по своему усмотрению смогут расходовать на своих округах. Да и 1,5 млрд грн на обновление аэропорта в Днепре - важный аргумент для Коломойского, который его арендует, и приближенных к нему мажоритарщиков.

В целом, поддержав в первом чтении проект бюджета, Рада отсрочила падение Камина Шмыгаля, которому Зе-власть предназначила собирать негатив за тяжелое положение страны. Скорее всего, ему дадут проработать до весны.

