Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет

Юрій Васильченко / Depo.ua

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" передадут координатору Трехсторонней группы, спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау. Что же в этом плане и насколько реально его воплотить в жизнь?

Итак, о предложениях, озвученных Леонидом Кравчуком. Первое - прекращение вооруженного конфликта и проведение обязательной полной демилитаризации ОРДЛО. Для этого в начале 2021 с временно оккупированных территорий должны быть выведены и распущены незаконные вооруженные формирования, а Украина должна взять под контроль границу. То есть то, о чем украинская сторона говорит с весны 2014 года, когда Россия начала агрессию против нашего государства на Донбассе, сейчас подается как нечто новое.

Следующий пункт плана - урегулирование вопроса ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной в Донбассе. "Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие - нормально жить и работать на своей, украинской земле", - пояснил он.

Что ж, и здесь нет ничего нового. Вопрос так называемой "амнистии" неоднократно поднимался при предшественниках, этот пункт есть в Минских соглашениях. Однако очень сомнительно, что нынешний состав поддержит закон об амнистии боевиков. Ведь, во-первых, это болезненный для рейтингов вопрос. Во-вторых, любым законом об амнистии будут недовольны, поэтому даже согласованный его проект будут переписывать в ВР. И, в-третьих - это главное - ни Россия, ни сепаратисты из ОРДЛО не заинтересованы в мирном процессе в принципе. Поэтому они обязательно будут пропихивать в законопроект об амнистии какие-то свои фантазии. Это мы уже видели в так называемой "дорожной карте" от "ЛДНР", которую "та сторона", как выражаются деятели "зеленой" власти, недавно представила в Минске.

Третий пункт в плане Кравчука - немедленное обеспечение полного и безусловного доступа международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Украина хочет, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" произошло не позднее 15 декабря 2020 года.

Четвертый пункт - Украина хотела бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек и по этому поводу обратится в Постоянный совет ОБСЕ. Таким образом, считает Кравчук, станет возможным эффективное наблюдение над украинской-российской границей в Донецкой и Луганской области. Идея правильная, однако сомнительно, что Россия на это согласится.

Следующий пункт - проведение выборов в ОРДЛО не позднее 31 марта 2021 года. К этой дате необходимо будет принять закон об особенностях таких выборов. При этом Кравчук напомнил, что РФ приняла ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства. Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены. Отменит ли их Россия? Конечно же не отменит. Возможно ли будет ограничить участие в выборах жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта? Нет, потому что Украина не сможет контролировать процесс выборов на оккупированных территориях.

Кроме того, будет предлагаться создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. Напомним, что СЭЗ на Донбассе поддержали меньше всего тех, кто 25 октября принял участие в так называемом "опросе" президента. Несмотря на это эту идею продолжают проталкивать.

Кравчук также отметил, что Украина очень бы хотела, чтобы следующая встреча лидеров государств "нормандского формата" состоялась до конца 2020 года, "чтобы было четко и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях".

Мы уже упоминали о предложениях, которые ранее поступили от боевиков. Они кардинально отличаются от предложенного Кравчуком. О полной их ничтожность говорил и сам Леонид Макарович. В них фактически речь идет о навязывании Украине оккупированных территорий на их же условиях. Но "План совместных шагов" от Кравчука, хотя и содержит правильные вещи, так же нереалистичный для воплощения в жизнь. Потому что Россия никогда этот план не примет. Поэтому нынешнее состояние переговоров в рамках ТКГ можно охарактеризовать как "обмен имитациями" - происходит вынос в целом совершенно разных вариантов решения проблемы скорее всего для того, чтобы просто о чем-то поговорить.