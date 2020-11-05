Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе

Руслан Рудомський / Depo.ua

Трехсторонняя контактная группа утвердила четыре участка разведения сил и средств: три из них находятся на Луганщине и один - в Донецкой области.

В среду, 4 ноября, и. о. командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак сообщил, что по результатам встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласованы четыре участка на линии разграничения, где вскоре должно состояться очередное разведения войск. Это участки близ населенных пунктов Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

Петровка, Славяносербск и Нижнетеплое расположены на Луганщине, между Золотым и станицей Луганской, где уже развели войска. Григорьевка же находится в Донецкой области, на Приазовье - между Старогнатовкой и Чермалыком.

Depo.ua предлагает вместе ознакомиться с этими участками и понять, почему именно они были выбраны следующими, ведь все предыдущие прогнозы военных обозревателей и экспертов были совсем другими. Да и информация из лагеря ТКГ поступала другая - в январе 2020 года говорилось о согласовании участка близ Гнутово на Приазовье. Также неоднократно упоминалось Счастье Луганской области.

Нижнетеплое и Петропавловка (до 2016 года - Петровка)

Эти два населенных пункта находятся рядом, поэтому две зоны разведения войск вполне могут слиться в одну большую.

Нижнетеплое - это довольно большое село в Станично-Луганском районе Луганской области - его население до войны составляло 2 тыс. человек, сейчас - ненамного меньше. Сразу бросается в глаза, что это самая северная точка линии разграничения.

Еще в 2016 году возле села время от времени проходили бои тогда еще сил АТО с ДРГ боевиков "ЛНР". Впоследствии атаки боевиков прекратились, однако не прекратились обстрелы. Последний из них произошел 3 марта 2020 года, когда вооруженные формирования "ЛНР" из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) обстреляли автомобиль ВСУ с расстояния 3 500 метров.

Кроме этого, территория вокруг села сильно пострадала этой осенью в результате степных пожаров, устроенных российскими боевиками. Нижнетеплое было одним из очагов возгорания.

Петропавловка - это соседний пгт с населением почти 5 тыс. человек, расположенный к западу от Нижнетеплого.

Территория вокруг этого населенного пункта также пострадала от недавних пожаров - из-за сильного задымления там даже перекрывали дорогу.

В пользу зон разведения сил близ этих населенных пунктов свидетельствует лишь то, что на Луганщине очень мало гуманитарных пунктов перехода через линию фронта, особенно в той ее части, где эта линия проходит по довольно бурной реке Северский Донец.

Однако что Нижнетеплое, что Петропавловка находятся на достаточно приличном расстоянии от реки, через них не проходят стратегические путепроводы и поблизости нет мостов через Северский Донец - ближайший мост находится в Счастье, в десятках километрах к западу.

Правда, через село Нижнетеплое проходит газопровод, соединяющий его с временно оккупированным Обозным. Этот газопровод часто получал повреждения в результате боевых действий, из-за чего оба села оказывались без газа, однако в последние годы эта проблема перестала быть актуальной.

Славяносербск

А вот здесь уже интереснее. Дело в том, что пгт Славяносербск (до войны население составляло более 8 тыс. человек, сейчас значительно меньше) находится на правом берегу реки Северский Донецк и на временно оккупированной территории так называемой ЛНР.

До сентября 2014 года там находился блок-пост Нацгвардии (известный как 32-й блок-пост), однако 10 сентября боевики окружили его с трех направлений танками, бронемашинами и пехотой, заблокировав доставку туда воды, провизии, экипировки и боеприпасов. После нескольких кровопролитных боев на местном уровне с командованием российских сил была достигнута договоренность о выходе украинских войск с оружием из 32-го блокпоста, и в ночь с 27 на 28 октября 2014 года состоялся выход украинских сил по "зеленому коридору" без потерь ни у одной из сторон.

Что интересно, с украинской стороны реки близ Славяносербска населенных пунктов нет. Ближайший из них - Трехизбенка - относительно далеко к северу, за Красном Лимане.

В течение первых лет войны Трехизбенка была одной из самых горячих точек на карте АТО, где позиционная война нередко переходила в открытое вооруженное противостояние. И хотя последние несколько лет боевики "ЛНР" почти не трогают само село, по украинским позициям рядом с ним стреляют регулярно.

Вполне возможно, что после разведения сил в этом месте обустроят КПВВ, ведь сейчас на Луганщине работает только один КППВ - в Станице Луганской (точнее, работал до объявления коронавирусного карантина). Его давно желательно разгрузить, поэтому открытие нового контрольного пункта въезда-выезда должно частично решить проблему.

Григорьевка

Село Григорьевка находится посреди степи на границе Бойковского и Волновахского районов Донецкой области, в двух километрах от линии разграничения на временно оккупированной территории Донбасса. До войны население села составляло всего 211 человек, сейчас, пожалуй, еще меньше.

Вообще, логика выбора населенных пунктов для разведения сил и средств в Донецкой области уже не впервые вызывает удивление. Село Петровское, в котором разводили войска в 2019 году, также находится посреди степи - вдали от крупных населенных пунктов и важных автодорог.

Во время активной фазы АТО Григорьевка прославилась тем, что в августе 2015 года из нее украинские войска уничтожили скопления российской техники в Тельманово, а именно 14 БМП и три автомобиля.

Однако в последний раз на этом направлении боевики проявляли активность только в сентябре 2019 года. То есть больше года назад.

Собственно, в нескольких километрах северо-западнее Григоривки находится Гранитное, о котором упоминалось ранее как об одном из мест разведения сил. Там находится самый большой пункт пропуска в южной части зоны ООС, который имеет стратегическое значение для данного региона в принципе. Но особым его делает территориальная близость к Мариуполю, мир и спокойствие в котором очень важны для Украины.

С одной стороны, Путину выгодно отодвинуть ВСУ на два километра ближе к Мариуполю, а с другой - Зеленский может апеллировать тем, что и Украине выгодно отодвинуть боевиков на два километра от города.

Остается добавить, что ни точной даты, когда планируют проводить очередное разведение сил и средств, ни продолжительности этого процесса названо не было. Однако, учитывая предыдущий опыт этого процесса, можно предположить, что быстро это разведение не произойдет.