Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?

Виталий Портников / Vot-tak.tv

Депутаты Верховной Рады Украины до сих пор не определились, какой из законопроектов, направленных на преодоление кризиса, вызванного «антикоррупционным» решением Конституционного суда, они будут рассматривать.

Конституционный суд практически перечеркнул всю антикоррупционную политику и институциональные наработки последних лет - и международные партнеры Украины уже напомнили, что речь идет об обязательствах страны, под которые выделялась помощь и предоставлялся безвизовый режим.

Однако президент Владимир Зеленский хочет не только «исправления» этого странного решения Конституционного суда, но и роспуска самого суда, что явно противоречит Конституции. При этом у законопроекта Зеленского явно не хватает поддержки: за него не хотят голосовать, что естественно, не только представители от всех оппозиционных фракций и групп, но и многие депутаты от правящего большинства.

Зато у президентского законопроекта есть альтернатива - законопроект, который предложен председателем парламента Дмитрием Разумковым и представителями целого ряда фракций - от «Слуг народа» до «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. Этот законопроект призван «исправить» последствия решения Конституционного суда, но не предусматривает его роспуска.

Распустить парламент, уволить суд

Зеленский угрожает распустить парламент, если депутаты не поддержат его законопроект и не уволят судей. Но при этом неясно, как их вообще можно уволить в сложившихся обстоятельствах - ведь даже в случае принятия законопроекта Зеленского никто не помешает несогласным с ним депутатам обратиться...все в тот же Конституционный суд.

И неясно, зачем Зеленскому роспуск парламента в ситуации, когда и он сам, и его партия ежедневно теряют в рейтингах - к тому же сам механизм такого досрочного роспуска попросту отсутствует в ситуации фактического отсутствия в Верховной Раде коалиционного большинства. Большинство - это сама партия Зеленского, и для того, чтобы ее коалиция «развалилась», ее собственные депутаты-мажоритарники должны будут отказываться от депутатских мандатов.

Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона? Теоретически - может. Но ведь в этом случае президенту будет необходим вывод Конституционного суда - того самого суда, который он хочет распустить. Провал? Еще какой! Но запрограммированный.

Конец популярности бывшего телевизионного комика

Уже перед местными выборами в Украине говорили, что поражение на них партии «Слуга народа» будет воспринято ключевыми игроками на украинской политической сцене - теми самыми олигархами, которые, собственно, и придумали Зеленского, и дали ему победить на выборах - как конец популярности бывшего телевизионного комика.

Складывается ощущение, что вся ситуация вокруг решения Конституционного суда - и его решение, и реакция президента, и реакция депутатов на президентские предложения - мастерски разыграна, чтобы воочию продемонстрировать беспомощность Зеленского. И то, что с альтернативным законопроектом, призванным дезавуировать президентские предложения, выступает именно председатель Верховной Рады, тоже укладывается в эту схему президентского провала.

Ведь именно Дмитрий Разумков в день местных выборов демонстративно не стал участвовать в подзабытом уже сейчас президентском опросе, сказав журналистам, что у него слишком много работы.