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АНАЛИТИКА

Теневая занятость. Как Зе-власть хочет по-новому ловить «трудовых партизан»

18:30 04.11.2020 |

Экономика

 Александр Суков / Деловая столица

Минэкономики предлагает ввести критерии, которые помогут обнаруживать работодателей, нанимающих персонал неофициально. Но поможет ли это уменьшить нелегальную занятость?

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства продолжает наступление на нелегальную занятость. Еще в конце прошлого года это ведомство под руководством Тимофея Милованова предлагало изменения в законодательство о труде, чтобы четче прописать определение трудовых отношений между работодателем и наемным работником и таким образом облегчить обнаружение тех, кто принимает на работу персонал без официального оформления, и, соответственно, не платит налоги. Однако эта идея так и не была реализована.

Теперь же Минэкономики снова хочет узаконить семь "признаков работы", которые должны снизить уровень теневой занятости. В случае принятия предложенного ведомством законопроекта работодатель обязан будет принять на работу сотрудника, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства, на полный рабочий день.

Признаки такие:

1. Сотрудник лично выполняет профессиональные задачи под руководством того, в интересах кого она выполняется;

2. Работа постоянная, и, как правило, не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;

3. Работа выполняется на согласованном рабочем месте, соблюдается график и трудовой распорядок;

4. Работодатель обеспечивает сотруднику условия труда (инструменты, оборудование и т.д.);

5. Сотрудник систематически получает вознаграждение за работу;

6. Работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;

7. Cтрудник получает компенсацию за командировки и другие расходы, которые связаны с выполнением задач.

В Минэкономики отмечают, что получают жалобы на работодателей, которые отказываются официально оформлять людей, а вместо этого предлагают подписать договор трудового подряда, при котором работодатель не должен платить все налоги за сотрудника, гарантировать ему больничный и отпуск, но при этом может уволить в любой момент. Чтобы исправить ситуацию, министерство хочет запретить подписывать договора подряда с сотрудниками, которые работают в опасных для здоровья условиях, либо работают там, где есть необходимость в профессиональном отборе кадров. В таком случае можно будет привлекать работников либо на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, либо - как физлицо-предпринимателя (ФОП).

Борьба на века

Масштабы теневой занятости на украинском рынке труда - поистине огромные. По данным Государственной службы статистики, по результатам первого полугодия 2020-го в Украине насчитывалось 3,3 млн неформально занятого населения, или 20,5% от общего количества занятых. Однако распределяются они по отраслям экономики очень неравномерно: наибольшая доля сосредоточена в сельском хозяйстве - 44,7%, затем идет сфера строительства - 16,7%, в оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автотранспорта их 15,8%, в промышленности - всего 5,7%, а на транспорте, в складском хозяйстве и курьерской деятельности - 3,9%.

При этом, как свидетельствует статистика, уровень теневой занятости хотя и падает, но весьма незначительно: по итогам 2017 г. неформально занятого населения насчитывалось 3,7 млн человек (22,9% от всего занятого населения), по итогам 2018 г. - 3,5 млн (21,6%).

Однако эти цифры не учитывают тех сотрудников, которые получают зарплату "в конверте", не оформляют работу по совместительству и имеют другие договора вместо трудовых. Как отмечает Госслужба по вопросам труда, официальных данных по этим категориям "нелегалов" нет.

Резкого снижения количества неформально занятого населения не удалось добиться, даже не смотря на жесткие проверки предприятий Госслужбой труда. Сегодня инспектор этого ведомства может прийти с проверкой без предупреждения в любое время, может получить свободный доступ к любым производственным, служебным и административным помещениям. Он может проверять любые документы, которые касаются сотрудников, а также может общаться с любым руководителем или сотрудником, проводить фото, видео- и аудиозапись, и что более важно - привлекать для проверок правоохранительные органы. У инспектора по труду в запасе есть 11 оснований для проверки предприятия, поэтому если он захочет прийти, то всегда найдет причину.

Официальный сайт Госслужбы труда пестрит новостями о проведенных проверках и обнаруженных неоформленных официально работниках. Например, с 1 сентября эта структура начала кампанию по обнаружению неоформленных работников, и проводит ее с привлечением сотрудников налоговой, Пенсионного фонда, местных властей и полиции. При проверке 534 предприятий было обнаружено 2202 незадекларированных сотрудника, при этом "нелегалов" труда находили в 92% проверок - в среднем по четыре за проверку.

Рычаги давления

Предлагаемые Минэкономики новые критерии, по которым работодателя можно уличить в найме персонала "в черную", дадут инспекторам новые возможности для давления на предпринимателя. Однако насколько они будут эффективны?

Руководитель юридического центра "Смирнов и партнеры" Александр Смирнов считает, что государство в борьбе с теневой занятостью декларирует совершенно не те цели, которые в действительности преследует. Официально заявляется, что это делается ради работника и его будущей пенсии, но на самом деле - ради наполнения бюджета. Наполнение происходит либо за счет уплаты работодателем налогов на оплату труда, которые в сумме составляют 41,5%, либо - за счет уплаты нарушителем высоких штрафов, достигающих 150 тыс. грн за одного неоформленного сотрудника.

По словам Смирнова, предлагаемые 7 критериев нужны для того, чтобы упросить инспектору Госслужбы по вопросам труда возможность привлечь работодателя к ответственности за нарушения при оформлении работника, и на короткое время это повысит количество трудоустроенных. Однако потом, считает он, это незначительное увеличение будет нивелировано тем, что работодатели, не выдержав высокой налоговой нагрузки, начнут закрываться или уйдут работать "в черную". "И тогда нарушителя будет поймать еще сложнее - он уже будет ни ФОП, ни юрлицо. Как его вообще можно будет найти? Тогда показатель официальной занятости обвалится еще ниже, чем был до этих изменений ", - считает юрист.

По его мнению, снизить теневую занятость можно, лишь понизив налоговую нагрузку на оплату труда. "Высокие налоги на зарплату возможны, только если украинцы будут иметь большую зарплату. Платить 30-40% налогов с зарплаты - это не проблема, если зарплата составляет 5 тыс. евро. Но такую зарплату работодатели и украинская экономика предложить не могут. Если бы правительство хотело побороть теневую занятость, то оно бы снизило налоги", - сказал он.

В свою очередь и Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова, считает, что предложенные меры для борьбы с теневой занятостью будут бесполезны. По ее словам, теневая составляющая на рынке труда и ее снижение сегодня слабо зависят от нормативного регулирования. "Ужесточение норм сработало бы, если бы у нас в остальном было все прекрасно - был соблюдаемый государством и гражданами социальный договор, был достойный социальный пакет. Человек нанимается на работу "по белому", когда он получает определенные преимущества. А если у нас премьер заявляет, что через 15 лет мы не будем получать пенсию, то кто после этого будет официально трудоустраиваться?", - сказала она.

Людмила Куса, адвокат Gracers Law Firm, прогнозирует, что изменения в связи с принятием этих норм вряд ли будут существенными, поскольку теневая занятость - это следствие целого комплекса причин: высоких налогов, правовой неосведомленности работника о процедурах официального оформления трудовых отношений, попыток увеличить доходы за счет уклонения от уплаты налогов и социальных взносов, стремления работников сохранить социальные пособия и субсидии, а также неприглядный уровень соцзащиты, когда размеры помощи не мотивируют к уплате взносов. Кроме того, заниматься незадекларированным трудом работников побуждают трудности с доступом к обычному рынку труда и безработица. "Внедрение указанных признаков не увеличит количество официальных сотрудников и не поможет в борьбе с теневой занятостью", - резюмировала она.

Сложностей для проверок добавят еще и изменения, которые происходят на рынке труда эволюционно и в связи с карантином - сегодня все больше людей переходит на дистанционную работу. Верховная Рада, следуя в фарватере изменений на рынке труда, 3 ноября поддержала в первом чтении законопроект №4051, который предусматривает введение двух новых видов работ - удаленной и надомной. Это значит, что проконтролировать, работает ли человек "в белую", будет практически невозможно - инспектор Гоструда не будет ходить по квартирам и проверять, чем занимаются люди и не работают ли они на кого-то.

Кроме того, по оценкам самой Госслужбы по вопросам труда, большая часть незарегистрированных работников (около 2 млн из 3,4 млн) трудится как раз в нелегальном бизнесе, который, прежде чем проверить, нужно еще обнаружить.
 

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