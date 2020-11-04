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Патрульным передумали предоставлять право останавливать автомобили «для профилактики»
17:20 04.11.2020 |
Патрульной полиции не разрешат беспричинно останавливать автомобили на дороге во время проведения "профилактических мероприятий". Соответствующую норму убрали из принятого ранее в первом чтении законопроекта №2695.
В частности, документом было предусмотрено дополнить ст. 35 закона "О Нацполиции" дополнительным основанием для остановки, которое заключалось в том, что патрульный смог бы вылавливать из потока любое авто и проверять водителя "на пьянку", если такая остановка проводилась бы во время профилактических мероприятий.
Тем не менее, как сообщили в ЮК "Дорожный адвокат", 2 ноября на заседании профильного парламентского комитета указанную норму о безосновательных остановках из законопроекта решили убрать.
Таким образом, у полиции останется исключительный перечень оснований для остановки автомобилей.
"Полиция не будет иметь права останавливать все автомобили подряд, когда им заблагорассудится. Остановка может осуществляться только на основе конкретных четких оснований, предусмотренных ст. 35 закона "О Национальной полиции", - рассказали в ЮК "Дорожный адвокат".
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