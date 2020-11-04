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Апелляционный суд Милана снял все обвинения с нацгвардейца Виталия Маркива
22:43 03.11.2020 |
Апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и освободил его из заключения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив освобожден от всех обвинений. Мы все шли к этому 3 года, 4 месяца и 4 дня ... Виталий Маркив свободен и возвращается в Украину!", - написал Геращенко.
Маркив не присутствовал на заседании миланского апелляционного суда из-за ограничений на передвижение в столице Ломбардии.
Ранее суд приобщил к материалам дела Виталия Маркив экспертизу разговора нацгвардейца со своим сокамерником.
Обвинение утверждало, что Маркив якобы сказал "мы завалили репортера". Эта фраза была в тексте приговора и неоднократно тиражировалась итальянскими медиа в качестве доказательства вины Маркива.
Как известно, летом 2019 суд присяжных города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелле близ Славянска в мае 2014 года.
Он имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.
Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и Миронова.
Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.
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