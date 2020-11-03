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Заминировать все, что можно: Какова новая тактика россиян на Донбассе
13:27 03.11.2020 |
Потеряв возможность открыто обстреливать силы ООС, боевики "Л-ДНР" взялись активно минировать территорию вокруг украинских позиций.
На днях представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PRO Військо" сообщил, что военная разведка седьмой год фиксирует использование российскими войсками на Донбассе запрещенного оружия, а именно противопехотных мин.
При этом, по его словам, российские боевики не просто минируют территорию вдоль линии разграничения - они активно минируют районы близ КПВВ, в результате чего на российских минах подрываются мирные жители, в том числе дети.
По последним данным, Россия заминировала 21 тыс. км2 территории Украины - 7 тыс. км2 на подконтрольной правительству территории Донбасса и 14 тыс. км2 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Военная разведка Украины четко установила, что эти взрывные устройства, применяемые против украинских военных и гражданского населения, в основном изготовлены на России, а именно: на предприятии №15 в городе Чапаевск Самарской области и на заводе №80 в городе Дзержинск Новгородской области. На этих предприятиях изготавливаются как советские образцы противопехотных мин МОН-50 и ПОМ-2, так и новая российская разработка "Охота", которые затем завозятся на территорию Украины через неподконтрольные участки границы.
Правда, почему-то в последнее время вместо мин производства Российской Федерации (с фотографиями маркировки, как раньше ) саперы на Донбассе начали находить "неизвестные взрывные устройства", заложенные не российскими военными (как раньше), а неизвестно кем - видимо, "той стороной".
А кроме традиционного минирования территории силами диверсионно-разведывательных групп в последнее время боевики "Л-ДНР" освоили дистанционное минирование, применяя ручной противотанковый гранатомет РПГ, переделанный для использования противопехотных осколочных мин ПОМ-2, которые запрещены Оттавской конвенцией.
Как следствие - в последнее время подрывов на минах стало значительно больше, ведь в условиях "прекращения огня" боевики взялись активно минировать территорию. Причем подрывы происходили даже в местах, которые накануне проверяли саперы. То есть боевики целенаправленно изучают маршруты передвижения ВСУ и после разминирования территории нашими саперами повторно точечно ставят мины там, где вероятность подрыва на них будет высокой.
Такие действия боевиков приводят к реальным потерям Объединенных сил в живой силе даже во время "режима прекращения огня", как бы ни пытались это замаскировать в штабе ООС, записывая подрывы на минах в небоевые потери.
Ведь часто в ежедневных сводках можно прочитать что-то вроде этого: "Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В то же время на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения".
Очевидно, что минная тактика боевиков имеет целью нагнать страху на украинские подразделения, чтобы они боялись выходить из блиндажей и выполнять боевые задачи (патрулирование, сопровождение и т. д.).
А учитывая то, что военнослужащие сейчас в зоне ООС не столь мотивированы, как это было еще несколько лет назад, такая тактика вполне может сработать. Ведь когда человек знает, что он в любой момент может нарваться на мину даже там, где еще вчера работали саперы, то он рано или поздно начнет отказываться выполнять боевые задачи. И это будет большой проблемой для командиров.
Боевикам же нужно, чтобы Объединенные силы потеряли контроль над линией разграничения. Это позволит им свободно делать вылазки в тыл украинских позиций и еще больше терроризировать как украинские опорники, так и местное население близ линии разграничения.
Таким образом людей стремятся убедить, что ВСУ якобы не могут их защитить, и решит проблемы только мир на условиях Кремля.
Но противодействовать подобной тактике боевиков реально. Для этого нужно прежде всего признать, что подход Зеленского "надо просто перестать стрелять" себя не оправдал.
Ведь в последние годы так называемой окопной войны во времена Порошенко украинские бойцы сами осуществляли негласные превентивные вылазки в тыл врага, "кошмаря" боевиков на подконтрольной им территории, уничтожая или захватывая вражеские опорники и тем самым не давая им возможности для собственных активных действий.
Логика проста, и ее действенность проверена временем: или мы "кошмарим" боевиков "Л-ДНР" на их территории и им не до минирования наших территорий, или наоборот - из-за нашей пассивности у них достаточно времени и вдохновения, чтобы "кошмарить" нас.
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