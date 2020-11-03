Разумков против Зеленского. Кинет ли президента его же партия

Денис Сарбей / Деловая столица

В Украине продолжается конституционный кризис. Президент вступил в активные торги с депутатским корпусом в надежде найти поддержку своего решения отставить весь нынешний состав КС.

Ближайшие дни станут определяющими для законодательной инициативы Владимира Зеленского, предложившего попрощаться с нынешним составом КС. Между тем Телеграм-каналы полнятся слухами и обсуждениями процесса продвижения президентского законопроекта №4288. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прилагает много усилий, продвигая месседж, что решение КС было принято под влиянием неких вражеских сил, завуалированно намекая на Путина. Эту версию он озвучил послам G7 во время личной встречи, пытаясь донести, что, дескать, проблема не в отдельном решении, а в Конституционном суде в целом. А если так обстоят дела, то не предусмотренный Конституцией роспуск данного состава суда является единственно возможным вариантом. Аргументы руководителя ОП якобы убедили послов в правильности аргументации Ермака.

После встречи с послами подключился к продвижению идеи президента глава парламентской фракции СН. Давид Арахамия заявил, что в Европарламенте поддержали инициативу Зеленского, а новый состав КС "будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров, при этом никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного cуда нет".

Как и для Арахамии, для Ермака получение поддержки для президентской инициативы стало вопросом его дальнейшего пребывания на посту - оба могут лишиться должностей в случае фиаско, о чем, как пишут в Телеграм-каналах, им достаточно прозрачно намекнул Зеленский.

В результате бурной деятельности Арахамии и Ермака часть депкорпуса якобы согласилась голосовать за президентский законопроект, но на своих условиях. Так, некоторые Телеграм-каналы утверждают, что фракция "Голос" готова голосовать, но своим условием ставит возвращение себе назад портфеля министра образования.

Свои голоса якобы может дать и часть ОПЗЖ, которая, напомним, и спровоцировала кризис своим конституционным представлением. Сопредседатель партии Сергей Левочкин взамен своей части голосов фракции якобы захотел назначения трех глав областных советов и полную поддержку кандидата в мэры Одессы Николая Скорика во втором туре.

Основной интригой остается, поддержат ли президента в его собственной фракции. Пока голосов якобы катастрофически не хватает из-за группы Коломойского, к которой добавилась и группа Разумкова. Однозначно за проект будет голосовать разве что условная "группа Павлюка", которую об этом, по слухам, якобы попросил Ринат Ахметов.

Просто так не соглашается голосовать даже группа "Доверие", которую называют сателлитом СН - она якобы захотела министерский портфель или двух глав ОГА. Впрочем, поговаривают, Ермак все еще надеется найти общий язык с большинством групп и игроков, так как на подходе - голосование за бюджет-2021, которое может состояться уже в четверг, 5 ноября, и в главный финансовый документ могут зашить пожелания групп в обмен на важное для ОП решение.

"Фронда" Разумкова и жесткое послание Зеленского

Пока Ермак собирает голоса для перезагрузки КС, в Зе-команде, похоже, усиливается внутреннее противостояние по линии Офис президента - спикер Верховной Рады. Фамилия Разумкова стоит первой в числе 124 авторов законопроекта, выступающего альтернативой президентскому. Второй стоит фамилия Ирины Геращенко, одного из лидеров "Европейской солидарности", кроме "слуг" и депутатов от "ЕС" есть в числе авторов проекта и представители "Голоса". Проект предлагает восстановить действие электронного декларирования и статью 366 УПК, а после его принятия, по словам Разумкова, в течение двух месяцев Рада изучит и примет какие-то решения по вопросам, которые были подняты Конституционным судом.

Вряд ли президент доволен такой самодеятельностью спикера, о чем он, правда, открыто пока не высказывается. Вместо этого Зеленский вечером 2 ноября приехал на заседание фракции "слуг", где убеждал слушателей в своей правоте, обозвав, по словам источников Сони Кошкиной, Конституционный суд "злокачественной опухолью".

Впрочем, Зеленскому так и не удалось добиться единства от своей фракции. Так, влиятельные депутаты Ольга Совгиря (представитель Рады в КС) и Александр Бакумов весьма критично оценили президентский законопроект и поддержали спикерский.

Последнюю попытку продавить свой вариант законопроекта Зеленский предпринял, посетив передачу "Свобода слова". В своей речи он намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда. "Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем", - сказал Зеленский. Впрочем, "слуг", кажется, такой аргумент уже не пугает, а скорее выглядит плохим блефом, ведь Зеленскому абсолютно невыгодны перевыборы на фоне падающих рейтингов - собственного и партии.

В какой-то мере это понимает и сам Зеленский, который уже оговорился о варианте развития событий, если Рада все-таки не захочет к нему прислушаться. "Мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди сейчас не ломали голову, как принимать тот или иной закон, Тупицкий должен просто уйти в отставку. Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня принять. И потом спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда", - предложил президент.

В целом пока вероятность того, что Верховная Рада примет свой вариант урегулирования конституционного кризиса, без увольнения нынешних судей КС, на сегодня представляется более высокой, нежели вариант поддержки инициативы Зеленского. И если так и произойдет, то президент вместо триумфально сыгранной роли арбитра нации получит политический крючок в виде попытки узурпировать власть. А там недалеко и до политической премии Дарвина...

