ТКГ тасует дорожные карты: Чем навредят Украине «15 требований» сепаратистов

Тарас Паньо / Depo.ua

Украина, согласившись дискутировать с сепаратистами о дорожной карте прекращения конфликта на Донбассе, автоматически попала в дипломатическую ловушку. Независимо даже от того, что именно предложит обсуждать Кравчук на следующем заседании ТКГ.

О том, что 14 октября сепаратистские республики "ДНР" и "ЛНР" во время заседания минской ТКГ предложили Украине "дорожную карту возвращения Донбасса", было известно практически сразу после происшествия. Но подробности относительно содержания этого документа стали известны только в последние дни.

Суть их крайне проста - Украине предлагают фактически согласиться на начальные российские условия капитуляции на Донбассе. Правда, не навсегда - а "всего лишь" до 2050 года. Все это время, по мнению кремлевских авторов "15 требований", на Донбассе должны существовать "отдельные районы", которые будут иметь не автономию даже - а фактическую независимость от Украины, собственную армию, собственную полицию, право запрещать размещение украинских военных в регионе и т.д.. Также предусмотрены "особые" отношения этих районов с Россией.

Сколько-нибудь серьезно говорить об этом документе, конечно, нет смысла. Во-первых, он содержит явно неприемлемые для Украины требования, далеко за пределами любых "красных линий", намеченных украинской властью, украинским обществом и просто здравым смыслом. Во-вторых, хотя требования и были разработаны в Москве, формально их выдвинули "должностные лица" самопровозглашенных республик. То есть ответственность за их выполнение не несет абсолютно никто. В-третьих, ни одна политическая сила в Украине, кроме медведчуковских проектов, не возьмет на себя ответственность за столь откровенное изменение Конституции желаемым для Кремля способом.

Вся политическая выгода, которую получит Россия от этой "дорожной карты в никуда", заключается в возможности лишний раз заявить на международных площадках о "неконструктивной позиции Украины", которая отвергла подобный документ. Ну, и без особой надежды на успех надеяться, что действующий президент Украины соблазнится возможностью "прекратить войну парочкой законов". Без каких-либо практических последствий этих надежд.

На том разговор про "15 требований" можно было бы и прекратить, если бы не определенные сопутствующие обстоятельства. В частности, тот факт, что по данным, озвученным СМИ, а также представителем России в ТКГ Борисом Грызловым, 28 октября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук согласился предоставить украинскую версию дорожной карты урегулирования на Донбассе. И пообещал, что в этом проекте будут обработаны все вопросы, поднятые сепаратистами в своем проекте.

С одной стороны, вроде и нет особого смысла "разгонять измену" до того момента, когда общеизвестными станут предложения украинской стороны. Хотя тот факт, что решением о создании дорожной карты украинские чиновники как-то не особо хвастаются, и предлагаемые там пункты с общественностью не обсуждают, настораживает.

Но даже если украинская версия дорожной карты получится вполне приличной - то дипломатической победой назвать всю эту ситуацию будет сложно. Поскольку сам факт создания документа в формате, предложенном сепаратистами (пусть и по подсказке Кремля, конечно - но это не так важно) является дипломатическим проигрышем. И обсуждение дорожной карты также будет происходить не в формате Кравчук-Грызлов, или, допустим, в формате политических советников нормандской четверки. Говорить будут именно представители Украины и именно с представителями сепаратистов. А именно от этого формата Киев не без оснований отказывался с самого начала конфликта на Донбассе. Конечно, можно надеяться, что Леонид Макарович попытается как-то пройти "между капелек", подав украинский документ как исключительно киевское предложение, никак не связанное с предложением "республик". Но насколько подобный прием удастся при существующей ситуации - вопрос далеко не однозначный.