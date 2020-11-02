Сигнальное обострение. Зачем оккупанты демонстративно сорвали режим тишины

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Ключевым моментом прошлой недели на донбасском фронте стала полночь 30 октября, когда российские оккупанты не просто нарушили перемирие, до сих пор существующее в чьих-то умах, своим провокационным огнем (что происходит, заметим, постоянно), но сделали это демонстративно и прицельно. В итоге обстрел из гранатометов в районе Водяного привел к гибели двоих украинских воинов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского - сержанта Владимира Бондарюка и старшего сержанта Михаила Старостина.

Данное преступление ихтамнетов вряд ли можно считать случайным - к эскалации напряжения на Донбассе Кремль подошел во всеоружии, о чем свидетельствует очередной, 99-й по счету, российский гумконвой, прибывший в ОРДЛО днем ранее, 29 октября. Утверждалось, что в нем из России привезли исключительно медицинское оборудование, лекарственные препараты и вакцины от гриппа, хотя общеизвестно, что так называемая «гуманитарка» странным образом всегда приводит к новому сугубо военному обострению.

Вот и сейчас Путин решил опять «поднять ставки», видимо, осерчавши после по-настоящему низкого КПД своего кума Медведчука и его ОПЗЖ на состоявшихся в Украине местных выборах. Плюс такой донбасской эскалации откровенно благоволит наша поствыборная ситуация с еще более провальными итогами выступления в избирательной гонке партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и подкравшийся незаметно конституционный кризис. Особенно на фоне неспособности Банковой адекватно реагировать на все вышеперечисленные вызовы.

Например, касательно четкого путинского сигнала об обострении на линии фронта в продолжающейся российско-украинской войне глава Офиса президента не нашел ничего лучшего, как попросту продолжить мусолить старую пластинку. «Режим прекращения огня на востоке Украины продолжается уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований с целью его срыва», - заявил Андрей Ермак на встрече с послами G7. А насчет того, что во время таких вражеских обстрелов двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения, он лишь сообщил, что ситуацией на месте ныне занимается начальник Генштаба, а Украина инициировала срочное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Импотенция ТКГ

Вечером 30 октября экстренное видеособрание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности действительно состоялось, однако ни к чему существенному прогнозировано не привело. «Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям; стороны договорились соблюдать режим тишины; стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения режима прекращения огня; стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года», - о таких результатах заседания поведала украинская делегация в ТКГ на своей официальной странице в Facebook.

Зато российские оккупанты устами своей коллаборантки, «главы МИД ДНР» Никоноровой опять запели о «совместных инспекциях», о чем многие с начала сентября успели уже и забыть. «Единственным вопросом внеплановой видеоконференции станет именно достижение консенсуса сторон в части работы координационного механизма с максимально широким набором способов взаимодействия, включающим совместные инспекции с целью подтверждения или опровержения фактов нарушений, и согласование обновленного пакета мер по усилению режима прекращения огня», - заявила она еще до начала видеопосиделок. То есть все это было типичной «домашней заготовкой», которую будут точно впаривать официальному Киеву в ближайшее время и неоднократно.

При том что лишь за пару дней до этого - 28 октября - состоялось плановое заседание ТКГ и также, в принципе, «ни о чем». Единственным решением, слегка оттеняющим тотальную импотенцию минского формата, стало тогда достижение договоренности об открытии 10 ноября двух новых КПВВ на линии соприкосновения с ОРЛО в Золотом и Счастье Луганской области. Впрочем, теперь это - также под большущим вопросом.

Что будет с КПВВ

Новое обострение на Донбассе подвешивает вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда в Золотом. Такое чуть ли не первое существенное заявление на новой должности сделал в эфире одного из украинских телеканалов свеженазначенный советник украинской делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович. При этом добавил, что ситуацию дополнительно усугубляет активность боевиков как раз в районе Золотого, где те сознательно сбросили со своего беспилотника гранату.

Тем временем, как отрапортовала на уходящей неделе Луганская областная военно-гражданская администрация, с украинской стороны работы на КПВВ в Счастье почти выполнены. Там уже заасфальтированы сервисная зона и проезжая часть, а также монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС. Ну а КПВВ «Золотое» ждет своего открытия еще с момента его возведения в 2017 году. Аналогично прогресс в возведении пунктов пропуска в районе и Счастья, и Золотого со своей стороны показали и «власти ЛНР». Короче говоря, все вроде как движется к благополучному финалу, однако есть еще одна, кроме обозначенной выше глобальной проблемы с безопасностью на всей линии соприкосновения, закавыка.

Все дело в том, что единственный существующий с ОРЛО КПВВ в Станице Луганской сейчас фактически не работает - там на минувшей неделе продлили прекращение пропуска граждан до 16 ноября из-за распространения коронавируса на оккупированной территории Луганщины. Поэтому в связи с, мягко говоря, сложной эпидемиологической ситуацией в Луганске и окрестностях возникает логичный вопрос - а зачем вообще весь этот сыр-бор с новыми пунктами пропуска в Счастье и Золотом, если станичанский КПВВ все равно на карантине? Или там какой-то особый COVID-очаг, радикально отличающийся от локаций выше по Северскому Донцу?

