Финансовые новости
- |
- 31.10.20
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава КС дважды был в Офисе президента на этой неделе - пресс-секретарь президента Юлия Мендель
23:05 30.10.2020 |
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дважды был в Офисе президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"К сожалению, он (глава КС - ИФ) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь президента.
Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение КС по антикоррупционному законодательству и в целом не общался на текущей неделе с главой государства.
До этого Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава КС дважды был в Офисе президента на этой неделе - пресс-секретарь президента Юлия Мендель
ТОП-НОВОСТИ
|Два желания в одном законе. Как Зеленский хочет получить ручной Конституционный суд на деньги МВФ
|Сергей Фурса: Конституционный Суд. Казнить нельзя помиловать
|Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года
|Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
|В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза
|Война вокруг Сытника и НАПК. Зачем Банковая гасит огонь бензином
|Месть или заговор судей: Скольких коррупционеров Зеленский посадит пожизненно после решений КСУ
|Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
|Глава КС не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии - «Схемы»
Это интересно
|Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство
|Microsoft представила холодильник Xbox Series X Fridge
|AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
|Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
|Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков
|Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты
|Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе