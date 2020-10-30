Два желания в одном законе. Как Зеленский хочет получить ручной Конституционный суд на деньги МВФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Основные торги еще впереди. И только по их окончании станет ясно, получит ли Зеленский желаемое - полностью или частично.

Сейчас главный вопрос в политической повестке дня - найдутся ли в парламенте голоса под законопроект №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». Проект этот был срочно разработан 29 октября во исполнение решения СНБО и внесен Владимиром Зеленским в качестве неотложного.

Возникший конституционный кризис имеет две составляющие. И этим двум компонентам посвящены две отдельных статьи проекта №4288.

Аннулирование решения КСУ

Первый пункт статьи 1 проекта №4288 гласит, что решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 г. №13-р/2020 является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. Согласно второму пункту статьи 1, закон «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс действуют в редакции, действовавшей до принятия КСУ решения №13-р/2020.

Напомним, что это решение было принято КСУ по представлению 47 народных депутатов из фракции ОПЗЖ и группы «За будущее». КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд признал неконституционным ряд положений закона «О предотвращении коррупции». В частности, КСУ отменил важнейшие полномочия НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

Главный аргумент Банковой в пользу срочного аннулирования решения КСУ заключается в том, что иначе у нас отберут безвиз. О такой перспективе, в частности, публично заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. И что нам не дадут кредитов международные финансовые организации. Об этом сказал сам Зеленский.

Не дожидаясь решения Верховной Рады, Зеленский еще вечером 29 октября подписал указ, которым обязал Кабмин действовать вопреки решению КСУ №13-р/2020. И Кабмин выполнил этот указ. Таким образом, Кабмин вошел в юридический конфликт с Конституционным судом, руководствуясь не законом, а всего лишь президентским указом, хотя назначается Кабмин не президентом, а Верховной Радой.

Перезапуск Конституционного суда

В отличие от статьи 1 проекта №4288, которая касается одного конкретного решения КСУ, статья 2 касается всего Конституционного суда как органа государственной власти. Первый пункт статьи говорит, что полномочия состава КСУ прекращаются, а второй пункт обязывает субъектов назначения судей КСУ безотлагательно начать процедуру отбора нового состава КСУ.

Напомним, что согласно Конституции в состав КСУ входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ. Срок полномочий судей КСУ - девять лет.

На данный момент есть 15 судей КСУ. Два из них были назначены Януковичем (в 2013 г.), четверо - Петром Порошенко (двое в 2016 г. и двое в 2018 г.), четверо - Верховной Радой (двое в марте 2014 г. после победы Революции достоинства и двое в 2018 г.), пятеро - съездом судей (по одному в 2013, 2015, 2017 гг. и двое в октябре 2019 г. уже при Зеленском). Из них за скандальное решение №13-р/2020 проголосовали 11, а четверо выступили против, в том числе Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, которых назначил Порошенко, и Олег Первомайский, которого назначила Верховная Рада в 2018 г.

Если будет принят проект №4288, то все нынешние судьи КСУ, независимо от их позиции по решению №13-р/2020, лишатся полномочий. И после этого Зеленский получит новый КСУ, полностью ручной.

В самом деле, шесть судей назначит сам Зеленский. Еще шесть назначит Верховная Рада, как записано в ее регламенте, «открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады». А поскольку большинством голосов располагает фракция президентской партии «Слуга народа», то все шесть судей по квоте парламента будут людьми Зеленского (с учетом интересов групп влияния внутри фракции). Чтобы суд начал работать, достаточно наличия 12 судей, а для принятия решения достаточно одобрения 10 судей.

Подчеркнем, что переход КСУ под полный контроль Зеленского, конечно же, не является условием сохранения безвиза для Украины со стороны ЕС. И не является условием предоставления Украине кредитов со стороны МВФ и ЕС. Это чисто самодеятельность Зеленского, который хочет получить два в одном: ручной КСУ еще и на деньги МВФ.

Найдутся ли 226 голосов в парламенте

И вот мы переходим к вопросу о том, найдутся ли 226 голосов народных депутатов за проект Зеленского №4288. Даже внутри фракции «слуг народа» нет единства мнений. Причем, что интересно, проект Зеленского критикуют представители противоположных крыльев фракции - пророссийского и прозападного.

Например, Макс Бужанский, не стесняясь, выражает солидарность с позицией КСУ. «КС собирается отменить Высший антикорсуд, закон о языке и земельную реформу, - заявил глава НАПК Новиков. Надо срочно что-то делать, с такой программой судьи запросто могут выиграть выборы и сформировать три монобольшинства подряд», - восторгается конституционными судьями нардеп. А над законопроектом Зеленского он цинично издевается: «Мне кажется, что ситуацию с решением КС все-таки не стоит сводить к формуле - Все, кто за Родину, немедленно снимите трусы в зале парламента и наденьте их на голову».

Представитель прозападного крыла «слуг» Богдан Яременко, в свою очередь, предупреждает, что отмена решения КСУ отдельным законом, да еще и прекращение тем же законом полномочий судей КСУ не только не решит ситуацию, но и затруднит ее: «Если Рада разгонит Конституционный суд, следующий тем более не будет лучше. Абсолютно точно не будет независим. Кто знает, будет ли легитимен?»

Позицию «Европейской солидарности» высказала глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Превысить полномочия КМУ в ответ на превышение полномочий КСУ, или предлагать антиконституционное решение ВРУ на такое же антиконституционное решение КС - это широкими уверенными шагами идти к демонтажу страны! - заявила она. - Поэтому "Европейская солидарность" готовит свой проект закона, который должен и вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование, и дать антикоррупционным органам способность выполнять свои сверхважные функции, и вернуть законную прозрачность электронным декларациям чиновников, как это сделала ВРУ по нормам о незаконном обогащении. Офисом простых решений, размахивая шашкой или несуществующей волшебной палочкой, не решить этих проблем! Зеленский сознательно или несознательно становится частью реализации плана разрушения страны...»

Глава фракции партии «Голос» Сергей Рахманин тоже раскритиковал законопроект Зеленского. «Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива - тоже. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа», - заявил он. По его мнению, восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. «В этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов», - уверен Рахманин. Он резюмировал такой формулой: «Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием».

А лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко уже выдвинула собственные законодательные инициативы, идущие вразрез с законопроектом Зеленского. Законопроекты №№ 4292 и 4293 предлагают внести изменения в законы «О предотвращении коррупции» и «О судоустройстве и статусе судей» с целью приведения этих законов в соответствие с решением КСУ №13-р/2020, То есть, как видно уже из названий этих проектов, они нацелены на исполнение решения КСУ. Можно предположить, что принятие этих проектов очень понравилось бы судьям КСУ, которые сейчас чувствуют себя, мягко говоря, неуютно.

Основные торги - впереди

В этой ситуации ключевым является то обстоятельство, что как раз сейчас подводятся итоги местных выборов и ведутся переговоры о возможных коалициях в новоизбранных местных советах. Этот процесс связан и с перспективами переформатирования парламентского большинства, создания нового правительства, принятия госбюджета на 2021 год и обновления руководства областных госадминистраций.

И тут, в самом разгаре всех этих политических торгов, Зеленский вдруг высказывает президентское пожелание: а подарите-ка мне ручной Конституционный суд. Чтобы я мог ни в чем себе не отказывать. Более того. Законопроект №4288 нужен Зеленскому еще и для легализации своих действий. Ведь он своим указом уже переступил через решение КСУ, а значит, и через Конституцию.

Но совершенно не понятно, почему депутаты из других фракций должны идти навстречу Зеленскому, не получив ничего взамен. Подчеркнем еще раз, что западные партнеры Украины совершенно не требуют отдавать КСУ под контроль президента, скорее наоборот, они хотят гарантий его независимости в случае перезагрузки.

Поэтому основные торги еще впереди. И только по их окончании станет ясно, получит ли Зеленский желаемое - полностью или частично. И если не получит, то что он предпримет дальше - отступит (например, по сценарию, предложенному Юлией Тимошенко) или, наоборот, захочет еще и парламент распустить за несогласие распустить Конституционный суд.

Итак, конституционный шторм продолжается. И волны вздыбливаются все выше.

