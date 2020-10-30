Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчерашнее заседание СНБОУ было похоже на сбор пожарных, которые приехали тушить пожар, когда уже почти все сгорело.

О позорном решении Конституционного Суда, которое перечеркнуло антикоррупционную реформу, стало известно во вторник. В среду это решение опубликовали. В течение среды и четверга все делали громкие заявления - и западные партнеры, и отечественные политики, и эксперты. И только вчера вечером президент Зеленский собрал закрытое заседание Совета нацбезопасности, а премьер Денис Шмыгаль - внеочередное заседание правительства. На СНБОУ глава государства заявил: нужно безотлагательно зарегистрировать в Раде документ, "где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Зеленский отметил: "Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом". А секретарь Совбеза Алексей Данилов заметил в решении КСУ план подрыва государственности.

В свою очередь Денис Шмыгаль пообещал, что завтра сайт электронных деклараций снова заработает, а НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции". Напомним, в Нацагентстве по предупреждению коррупции сообщили, что после решения Конституционного Суда назначение на должности победителей местных выборов будет заблокировано, ведь все они должны пройти спецпроверку деклараций. А КСУ такие проверки запретил.

Решение Кабмина по восстановлению доступа к декларациям - это, конечно, хорошо. Как пиар-ход: мол, мы все делаем для искоренения коррупции. Даже согласны переступить через вердикт Конституционного Суда (осталось президенту с премьером лично прийти пикетировать здание КСУ). Но захотят ли переступать через мнение судей-конституционников все другие субъекты, задействованные в процессе? Их Кабмин обязал обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются.

Но по итогам заседания СНБОУ возникли вопросы не только к действиям Кабинета Министров - как они коррелируются с решением КСУ ,- но и к другим участникам собрания Совбеза. Учитывая заявления Зеленского, очевидно, что он боится негативной реакции Запада. На Западе свою критику в адрес украинской власти за откат от курса реформ, начатых при предшественниках, могут подкрепить конкретными действиями - от пересмотра условий ассоциации Украины с ЕС и отмены безвиза до отказа МВФ сотрудничать с официальным Киевом. Боится он и улицы, ведь при его президентстве еще не было многочисленных акций протеста. Если не принимать во внимание нескольких массовых мероприятий под стенами ОП, которые проводили национал-патриотические силы для напоминания Зеленскому, что мир - не капитуляция. А решение КСУ может сдетонировать не только людные акции под стенами Конституционного Суда, но и углубить раскол во фракции "слуг". Где уже давно зреет конфликт между Зе-"ватой" и Зе-"соросятами". Последние, если власти не удастся оперативно урегулировать ситуацию вокруг скандального решения КСУ, в глазах западных партнеров (грантодателей) будут выглядеть где-то как "регионалы" во времена Януковича, когда голосовали за диктаторские законы.

Резюмируем: то, что президент и его "слуги" еще испытывают страх перед улицей или перед коллективным Западом, означает, что у них есть шанс вернуться из мира иллюзий, где войну можно прекратить, просто перестав стрелять, а преодолеть коррупцию - просто приказав генпрокурору сажать, в мир реальной украинской политики. Где все куда сложнее, чем в сериалах студии "Квартал".

К примеру: господин Данилов заметил существование "целостного плана, направленного на подрыв украинской государственности". Возникает вопрос: чем у нас занимаются СБУ, разведка, контрразведка? Можно сколько угодно рассказывать, какие у нас плохие судьи КСУ, но они - лишь элемент вероятного плана, о котором говорит Данилов. Таких элементов много. Сейчас задействовали Конституционный Суд, ранее - Окружной админсуд. Мы уже не говорим о "слугах" в парламенте, от некоторых из них для Зеленского и страны больше вреда, чем от любого врага.

Остается надеяться, что в парламенте хватит голосов за обещанный Зеленским законопроект и на Банковой найдут хитрый способ перезагрузить КСУ. Но так, чтобы эти же судьи потом через другие суды не вернулись на свои рабочие места. У нас уже были такие прецеденты в прошлом. Также остается надеяться, что спецслужбы не только турок на "7-м километре" будут гонять, а наконец расскажут обществу, кто реализует план по подрыву государственности, о котором заявил секретарь СНБОУ.