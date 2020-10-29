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Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
16:00 29.10.2020 |
"Эксперт", которого Кравчук назначил на роль спикера украинской делегации в ТКГ - не просто любитель озвучивания непроверенных фактов, с непростыми отношениями с прессой. Это еще и участник совместных акций с идеологами "русского мира", в которых он вдохновенно критиковал геостратегических партнеров Украины в угоду Кремлю.
Кадровые проблемы преследуют ТКГ уже не первый месяц. Они имеют двоякую природу. Иногда туда попадают люди, которые попадать не должны. Вроде Витольда Фокина. А порой - наоборот, от работы отказываются люди, которые там пригодились бы. Вроде Маркияна Лубкивского.
В подобную тенденцию, похоже, неплохо вписывается и фигура нового то ли "советника по информационной политике", то ли "единого голоса" украинской делегации в ТКГ - Алексея Арестовича. Который, с одной стороны, утверждает, что он теперь будет активно участвовать в формировании информационной политики украинской делегации. Но при этом он же ее и будет озвучивать. Такая вот гибридная вышла работа.
Закономерное удивление журналистов вызвал тот факт, что должность занял человек, не так давно писавший в соцсетях: "На вопрос восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь. Мне на них плевать". Эта же личность в 2014 году пыталась распространять безумные пропутинские фейки в украинских изданиях. В частности, подборку сомнительных тезисов из его интервью обнародовала "Украинская неделя".
Уже сейчас, комментируя свои прошлые высказывания в прямом эфире, Алексей Михайлович заявил, что "в настоящее время является единственным лицом, отказавшимся от участия в черной пропаганде". А все те, кто вспоминают скандальные сообщения Арестовича в соцсетях - "продолжают заниматься черной пропагандой".
Конечно, можно предположить, что все это - эпатаж или эксцентричные забавы "интеллектуала" из Одесского института сухопутных войск и неизменного героя седьмой и восьмой частей фильма "Возвращение Мухтара". Возможно.
Но есть вещи, которые в понятие эпатаж уже не вписываются. Например, тот факт, что гражданин Арестович, в компании с известным провокатором, мистификатором и политическим наемником Дмитрием Корчинским активно сотрудничал с идеологами "русского мира".
В качестве примера можно привести пассажи из широко известного в узких кругах информационно-аналитического портала "Евразия" - да простят читатели ссылку на этот специфический ресурс. Там описывали совместную пресс-конференцию сторонника реализации российско-имперской идеологии с помощью военных методов Александра Дугина с Корчинским и Арестовичем. Где, правда, сегодняшний "голос Кравчука" почему титруется как "Аристович" - но лицо на неважных российских фото недвусмысленно указывает на владельца новой высокой должности в переговорной группе.
Тогда Алексей Михайлович, ведя дискуссию про "оранжевую чуму", утверждал, что совсем-совсем скоро украинские заводы перейдут "в собственность Брюсселя и Вашингтона".
К сожалению, с приходом транснациональных корпораций в Украину в большинстве случаев так и не сложилось. А вот партнер Дугина по борьбе с "чумой" голосом Украины на переговорах с российскими оккупантами таки стал.
Скорее всего, пройдет несколько месяцев - и господин Арестович тоже доживет до своего "казуса Фокина". Просто скажет о "войне, которой нет". Напишет очередной трактат о вреде патриотизма для ноосферы. Или даже проявит определенный талант и не совершит какой-то настолько явной глупости, пока должность ему не надоест. Ну, или пока не исчезнут силы, которые его на эту должность продвигали.
Но единственный вопрос, который в этой истории остается неизменным - это почему на технический в целом пост спикера украинской делегации в ТКГ нельзя поставить какого-то сколько-либо адекватного дипломатического клерка, который просто будет озвучивать консолидированную позицию Банковой после необходимых консультаций с МИД? Почему после оглушительного провала с коммунистическим динозавром в составе ТКГ теперь Кравчуку и Банковой захотелось политического радикала со слабостями к "русскому миру"? Неужели украинской делегации настолько ничего сказать, что возникла необходимость в штатном составителе сказок? Ответа на этот вопрос не знает, наверное, и сам Арестович.
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