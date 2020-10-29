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Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
15:50 29.10.2020 |
На волне общественного возмущения из-за решения КСУ, который признал неконституционной статью УК о недостоверности в декларировании, президент Зеленский пытается показать, что он что-то делает, чтобы сохранить антикоррупционную реформу. Созывает экстренное заседание СНБО и заявляет, что подаст в Верховную Раду законопроекты о предотвращении кризисов в антикоррупционной сфере. Но на самом деле сейчас он бессилен что-то изменить.
Согласно законодательству, уволить судей Конституционного суда можно только по исчерпывающему перечню причин. Они изложены в ст. 21 Закона Украины о Конституционном суде Украины. Так, основаниями для увольнения судьи КСУ являются (если кратко):
1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением;
2) нарушения им требований относительно несовместимости, определенные в частях третьей и четвертой статьи 11 настоящего Закона;
3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Конституционного Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по такому основанию Суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Суда;
4) подачи им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.
Решение об увольнении с должности судьи Конституционного Суда Суд принимает не менее чем двумя третями от его конституционного состава.
Судья Конституционного Суда может подать заявление об отставке при наличии стажа на должности судьи Конституционного Суда минимум четыре года, заявление об отставке по состоянию здоровья безотносительно к стажу в должности, а также заявление об увольнении с должности по собственному желанию безотносительно к мотивам. В случае подачи судьей Конституционного Суда заявления об отставке или об увольнении по собственному желанию он продолжает осуществлять свои полномочия до принятия на специальном пленарном заседании соответствующего решения о его увольнении. Суд принимает решение об увольнении судьи Конституционного Суда с должности в течение одного месяца со дня поступления соответствующего заявления.
Как видим, ни одну из этих причин президент Зеленский сейчас применить просто не может. Поэтому, собирай - ни собирай срочное закрытое заседание СНБО, это никак существенно не влияет на такие решения. Это его собрание имеет чисто ритуальный характер и цель продемонстрировать, что президент что-то делает.
Президент не может изменить закон о КСУ
Теоретически, Зеленский мог бы внести в Раду новый закон о КСУ, который менял бы правила увольнения судей и таким образом избавился бы от тех, кто сейчас ставит под удар антикоррупционную реформу. Но для того, чтобы внести изменения в закон о суде нужно 300 голосов. Президент их сейчас просто не соберет.
Что мог бы сделать президент
Единственным выходом может быть собрание президентом внеочередного созыва Рады и внесение в качестве неотложного закона о е-декларировании. Но опять же, для того чтобы его проголосовать, надо собрать 226 голосов. Столько у монобильшинства нету, даже если помогут "ЕС" и "Голос".
Будет ли в ноябре "судебный майдан" из-за решения КСУ
Майдана не будет. Е-декларирование большинство рядовых украинцев вообще не затрагивает, потому что никого из топ-коррупционеров за это не посадили. По большому счету, е-декларирование ничего не изменило в жизни страны за предыдущие годы, поэтому простые люди отстаивать его выходить не будут.
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