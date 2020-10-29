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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Месть или заговор судей: Скольких коррупционеров Зеленский посадит пожизненно после решений КСУ

09:21 29.10.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

НАПК во исполнение решения Конституционного Суда закрыло реестр электронных деклараций. Это решение КСУ, разрушающее основы борьбы с коррупцией в Украине, может иметь далеко идущие последствия для государства в целом.

На сайте Конституционного Суда указано, что 27 октября Большой палатой суда на закрытой части пленарного заседания по результатам рассмотрения представления 47 народных депутатов "принято решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины... Решение вступает в законную силу с момента его принятия". А началось все с того, что в августе с. г. нардепы (важно: члены парламента из ОПЗЖ и "За будущее") поинтересовались у КСУ соответствием Конституции положений законов, которые сформировали законодательную базу борьбы с коррупцией. Речь шла об электронном декларировании, конфискации необоснованных активов, полномочиях Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) по мониторингу образа жизни чиновников и тому подобное.

По результатам рассмотрения признаны неконституционными статья 366-1 Уголовного кодекса (предусматривает уголовную ответственность за заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) и контрольные полномочия НАПК. Отменить саму по себе обязанность подавать декларации судьи КСУ не решились. Но наказывать за недостоверное декларирование, как следует из вердикта, в Украине больше не должны. Странная ситуация.

Это не первое скандальное решение органа, по определению призванного быть камертоном соблюдения Основного закона. КСУ регулярно обвиняют в исполнении политических заказов и работе в интересах действующей в тот или иной момент власти. Сложно забыть решение судей этого суда, которым в 2003 году второй президентский срок Леонида Кучмы было решено считать первым. Или отмены в 2010 году политреформы, что привело к узурпации властных полномочий Виктором Януковичем.

В последние месяцы этот перечень обогатился новыми перлами: Конституционный Суд, по представлению 50 народных депутатов, признал неконституционными положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и указ президента Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Безотносительно к качеству и результатам работы бюро, это решение сделало положение ключевой антикоррупционной структуры чрезвычайно шатким. Но все же решения, подобного принятому вчера, судьи-конституционники еще не принимали. Прецедент вышел громкий.

КСУ наносит ответный удар

Вердикт суда вызвал возмущение общества и пока что невнятную реакцию Банковой. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что ситуация может иметь негативные последствия для европейской интеграции Украины.

А в Национальном агентстве по предупреждению коррупции отреагировали неожиданным заявлением о "конфликте интересов" в КСУ. Агентство заявило, что у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого - признаки декларирования недостоверной информации. Конфликт интересов запрещает судьям участвовать в деле при таких условиях.

Ответ КСУ продемонстрировал готовность по крайней мере части судей идти до победного (или какого-то другого) конца. В среду на сайте суда обнародовано заявление Собрания судей Конституционного Суда Украины к президенту Украины Зеленскому В. А., председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д. А., премьер-министру Украины Шмыгалю Д. А. Там говорится, что суд "в течение нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия".

Кто такие и "от кого" судьи КСУ?

Напомним, полный состав Конституционного Суда Украины - это 18 судей, назначаемых на девять лет без права повторного назначения и досрочное увольнение которых является весьма сложным процессом. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины через конкурс назначают по шесть судей КС. Сейчас в составе Конституционного Суда - 15 судей. Руководит ими 56-летний Александр Тупицкий. На должность он был избран год назад. О том, кто такой Тупицкий, и о нюансах его персонального досье, человека с богатой биографией и очень небедного в материальном смысле, в отдельном материале рассказывал Depo.ua в сентябре прошлого года. А сегодня журналисты "Схем" обнародовали информацию, что Тупицкий якобы имеет незадекларированный земельный участок в Крыму, купленный уже во времена оккупации.

Напомним, весной 2019 года тогдашнего председателя КСУ Станислава Шевчука обвиняли в манипуляциях с делами, нарушении процедуры их рассмотрения, служебной бездеятельности и тому подобном. Шевчука, среди прочего, обвиняли в тесных контактах с тогдашним президентом Порошенко. В конце концов его досрочно уволили за дисциплинарный проступок. Сам уволенный назвал это "государственным переворотом". После президентских выборов в кресло председателя сел Тупицкий.

Одним из первых о решении КСУ относительно разрушения антикоррупционной реформы сообщил в социальных сетях бывший журналист и нардеп, в настоящее время - член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, которого подозревают в связях с нынешней властью. В издании Kyiv post он пишет, что председатель КСУ "назначен Януковичем по квоте президента за девять месяцев до бегства. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах из-за коррупции".

Напоминает Лещенко и список других судей этого суда и указывает на их близость - по его информации - к ряду политиков и государственных деятелей: Петру Порошенко, бывшему заместителю главы АП Алексею Филатову, влиятельному в судейских кругах экс-депутату из БПП Александру Грановскому, партиям "Батькивщина"и "Свобода", бизнес-партнеру Игоря Коломойского Игорю Палице. Определенная часть действующих судей КСУ, по данным Лещенко, назначены на должность по протекции президента-беглеца Януковича или его окружения.

Так или иначе, большинство судей КСУ проголосовали за отмену антикоррупционной реформы. Не отдали голоса только Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак и Олег Первомайский.

Месть или заговор судей: Скольких коррупционеров Зеленский посадит пожизненно после решений КСУ

 

Заберут ли у Украины безвиз из-за решения КСУ

Возникает вопрос: почему стало возможным решение КСУ? Ответ следует искать в политической воле, которая побуждает судей смотреть на вопрос с той или другой стороны.

Можно предположить, что в нынешних условиях судьи могли почувствовать: власть настолько увлеклась игрой в "народовластие через пять вопросов к людям", что ей стало не до реальной борьбы с коррупцией. На этом фоне пожелание группы лиц, заинтересованных в разрушении антикоррупционного законодательства, могло стать доминирующим мотивом, и продиктовало судьям именно такое решение, которое получила Украина 27 октября 2020 года.

Что дальше? Теперь страна увидит, есть ли еще у Владимира Зеленского политическая воля поддержать антикоррупционную вертикаль. И повлияют ли на Банковую уговоры западных, все еще стратегических наших партнеров, в частности США и ЕС, так много вложивших в создание этой самой вертикали. Самими словами о том, что мы "будем следить" и "требуем", отделаться не удастся. Оппоненты свой ход сделали и демонстрируют готовность бороться за отвоеванный плацдарм - именно как откровенный демарш этой стороны воспринимается заявление собрания судей КСУ.

Чем ответит на эту дерзость Банковая, которая до сих пор, не исключено, шокирована результатами местных выборов? Здесь важна история с Окружным админсудом Киева (ОАСК) и теми же антикоррупционерами. На днях ОАСК, рассмотрев иск экс-сотрудника НАБУ, решил, что директор бюро Артем Сытник потерял полномочия директора НАБУ и во исполнение упомянутого решения КСУ (который признал незаконным указ президента Порошенко о назначении Сытника) должен передать эти полномочия своему заместителю.

В НАБУ выполнять это постановление прогнозируемо отказываются, а в Офисе президента вновь осторожно отметили, что решение ОАСК по Сытнику нельзя считать окончательным. Фоном для этих событий является конфликт между НАБУ и окружным судом, который развивается в рамках возбужденного дела о попытке захвата государственной власти председателем Окружного админсуда Павлом Вовком и шестью его коллегами. Об этих событиях Depo.ua неоднократно рассказывал. Так вот, действия власти волей-неволей дают понять, что судьи ОАСК - неприкосновенны. Не будет ли так и с судьями КСУ, которые приняли скандальный вердикт?

Вряд ли решение КСУ завершится столь жесткими действиями бюрократов из ЕС как аннулирование безвиза. Но порцию жесткой критики руководителям Украины выслушать придется. У Зеленского обещают срочно внести в Раду законы, которые должны решить созданные КСУ проблемы. Но в нынешней ВР, где монобольшинства фактически нет, вряд ли они будут приняты. Напомним, представление в КСУ поступило от членов фракций ОПЗЖ и "За будущее" - сработала неформальная коалиция пророссийских сил и депутатов, подконтрольных Коломойскому. Не исключено, что это решение суда имеет целью еще и продемонстрировать Зеленскому возможности этой "группы товарищей".

Наконец, отметим, что в свое время в Украине был создан карго-культ антикоррупционных органов. Пока была политическая воля, они работали. Не слишком эффективно, но все же процесс шел. Правда, за последние полтора "зеленых" года так и не вспомнишь громких дел вроде дела Насирова или Розенблата. А сейчас на эти органы пошла мощная атака. Справиться с которой у власти может не оказаться ни сил, ни желания. Ведь иногда кажется, что все сейчас происходящее вокруг антикоррупционных институтов - результат какого-то заговора. В котором могут быть заинтересованы отдельные группы влияния во власти.
 

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