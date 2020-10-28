Реванш Ахметова. Как олигарх отомстил ОПЗЖ на местных выборах за парламентские

Денис Сарбей / Деловая столица

Не чужие Ринату Ахметову политические проекты и усилившиеся местные князьки помешали триумфу партии Медведчука и Бойко.

В первую очередь стоит отметить, что, не смотря на лидирующие места в гонке за несколько облсоветов, в горсоветах крупных городов у ОПЗЖ все гораздо хуже, и одна из причин этого - конкуренция со стороны проектов Рината Ахметова. Олигарх, в прошлом году побивший горшки с бывшими соратниками и проигравший с "Оппоблоком" парламентские выборы, жаждал реванша, и в каком-то смысле он его получил.

В частности, испортил возможное торжество ОПЗЖ, отобрав у нее часть электората, проект мэра Запорожья Владимира Буряка "Єднання", за него отдали голоса 25,2% горожан, в то время как ОПЗЖ взяла всего 14%. На выборах мэра, похоже, Буряк побеждает в первом туре, набрав около 60% голосов. Естественно, тесные связи мэра с Ахметовым и его поддержка сыграла в результате "Єднання" важную роль.

Многолетний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, старый соратник Ахметова, тоже лидирует на мэрских выборах - за него отдали голоса 43% криворожан, а за его "Блок Вилкула" проголосовали 33% избирателей, в то время как за ОПЗЖ проголосовало всего 11%. Впрочем, в последнее время, как пишут местные СМИ, Вилкул ушел в отдельное плавание, и высокие результаты на выборах помогут ему в торге как с бывшим патроном, так и с партией власти.

Подпорчена картина в Мариуполе. Там партия местного мэра "Блок Вадима Бойченко" набрала 45%, опередив партию Медведчука-Бойко на 15%. Сам же Вадим Бойченко, который считается креатурой Ахметова, выиграл выборы с результатом 68%, опередив конкурента от ОПЗЖ на целых 46%.

Что касается других крупных городов Донбасса, то, например, в Лисичанске уже в первом туре победил выдвиженец "Оппозиционного блока", и.о. директора шахты им. Капустина ОАО "Лисичанскуголь" Сергей Шилин, набравший 52%. В Рубежном, что образует единую агломерацию с Северодонецком и Лисичанском, также победил кандидат от "Оппозиционного блока" - Сергей Борзых, набравший 67%.

Словом, так или иначе, соратникам Рината Леонидовича и его партии удалось сильно подпортить результат ОПЗЖ на востоке, добавив в медведчуковскую бочку меда большую ложку дегтя.

Местные партии против Медведчука и Бойко

Кроме реванша Ахметова, снизило результат ОПЗЖ и доминирование местных партий и блоков в базовых для партии Медведчука регионах. Так, в Харькове наибольшее представительство в горсовете получил "Блок Кернеса - успешный Харьков", набравший 39%, тогда как у ОПЗЖ всего лишь 16%. В Одессе партия мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам" набрала 23%, а ОПЗЖ - 22%. В Днепре партия мэра Бориса Филатова "Пропозиция" получила 28%, а ОПЗЖ - 17%.

Фактически, такое положение вещей подтверждает то, что в последнее десятилетие в Украине наблюдается тенденция к росту авторитета и влияния местных политических лидеров, а также мэров городов и создаваемых вокруг них партий. Все они по сути не имеют ярко выраженной идеологии и акцентируют внимание на региональной повестке дня, прекрасно понимая, какие возможности дает местному самоуправлению децентрализация.

Тенденция к укреплению местных элит касается и городов Донетчины и Луганщины, где ОПЗЖ проиграла мэрские выборы в ключевых городах. Так, наибольшее количество голосов избирателей в Северодонецке получил самовыдвиженец, действующий мэр Валентин Казаков - 26,4%, а его ближайший соперник, экс-мэр Северодонецка, также самовыдвиженец Владимир Грицишин - 23,1%. В Краматорске во второй тур выборов городского головы вышли самовыдвиженец Александр Гончаренко с 48,61% и действующий мэр Андрей Панков с 37,75%. В Бахмуте безоговорочно лидирует самовыдвиженец Алексей Рева. В Лимане, Мирнограде и Доброполье - представители партии "Порядок" Александр Журавлев, Александр Брыкалов и Андрей Аксенов соответственно. (За "Порядком" стоят деньги экс-"регионалов" областного уровня управления времен Януковича из милицейской и прокурорской вертикали.) В Покровске первое место у кандидата "За майбутнє" Руслана Требушкина. Кандидаты ОПЗЖ гарантированно побеждают только в Константиновке и Дружковке.

Так что в целом, на фоне провала правящей партии на местных выборах, главными победителями можно назвать укрепившиеся местные политические элиты, а не пророссийскую ОПЗЖ. К слову, если "слуги" могут получить своих мэров в Полтаве и Житомире, то ОПЗЖ не сможет записать себе в актив ни одного градоначальника областного центра.

Немаловажную роль в дроблении электората ОПЗЖ сыграла и "Партия Шария". По данным экзит-полов, она набирает более 7,5% голосов в Одессе, до 5,5% в Николаеве и проведет своих депутатов в горсоветы Харькова и Мариуполя.

Если еще полгода назад создавалось впечатление, что ОПЗЖ захватила весь Донбасс и может захватить еще и юг страны, то теперь, благодаря не чужим Ахметову проектам и успехам местных князьков ее лидерство отнюдь не выглядит безоговорочным. А возможные коалиции с местными партиями и "слугами" будут размывать идеологическую базу ОПЗЖ и дезориентировать ватный электорат.