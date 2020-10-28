Подарок с подвохом. Зачем Нацбанк придумал отменить налог на депозиты

Александр Суков / Деловая столица

Отмена налогообложения доходов с депозитов может снизить поступления в бюджет и при этом вряд ли окажет положительный эффект на экономику.

Глава НБУ Кирилл Шевченко предлагает отметить налогообложение доходов с депозитов физлиц. По его мнению, когда соответствующие ставки составляли 25%, налогообложение не было столь значимым для владельцев вкладов. Но теперь, когда банки привлекают деньги населения под 8,5-9% годовых, налог на доходы с депозитов стал очень существенным.

Напомним, что в 2014 г. налог на доходы физических лиц был установлен в размере 15%, и по такой ставке начали облагаться доходы с депозитов. В 2015 г. ставка НДФЛ на проценты по депозиту была повышена до 20% и также был также введен военный сбор в размере 1,5%, поэтому общие вычеты составляли 21,5%. А в 2016 г. НДФЛ по депозиту был снижен с 20% до 18%, и по состоянию на сегодня, при оставшемся военным сборе в 1,5%, вкладчик уплачивает с дохода по депозиту 19,5%.

Отмена налогообложения депозитов - не первая подобная инициатива, еще в ноябре прошлого года депутат от "Слуги народа" Сергей Штепа подал в Раду аналогичный законопроект №2422, но он лежит без движения.

Примечательно, что еще в конце 2018 г., при прежнем руководстве, НБУ не считал целесообразным отменять налогообложение депозитов - это бремя касается более зажиточных слоев населения и не является одним из главных факторов, которые влияют на приток средств физлиц в банки.

А как у них?

Налогообложение пассивных доходов, коими являются доходы от депозитов, - распространенная мировая практика. Например, в США доход с депозитов облагается по обычной шкале вместе с остальными доходами - от 10 до 37%, но сделано исключение для небольших вкладов с доходностью менее $10 в год. В Японии налог с процентов по депозитам составляет 20,3%. В Великобритании по умолчанию налоги не взимаются с доходов по вкладам, которые составляют менее 5 тыс. фунтов стерлингов в год, но если у вкладчика есть другой большой источник дохода, то проценты по депозитам могут облагаться налогом по ставке до 45%.

В Латвии вкладчики с доходов от вкладов должны уплатить 10% налога на прирост капитала, а в Германии - из доходов по депозитам удерживается от 26,4 до 28,5%, но при этом не облагается налогом сумма вклада до 801 евро. В Польше собственники депозитов должны уплачивать с доходов от них 19% налога.

Опрошенные "ДС" эксперты не поддержали инициативу председателя НБУ.

Кредитов не станет больше

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, отмена налогообложения депозитов не увеличит их объем, поскольку в Украине банки - и так безальтернативный способ размещения сбережений. Это только снизит поступления от НДФЛ в условиях бюджетного дефицита и очень сложных отношений с кредиторами.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак также согласен, что притока средств вкладчиков в банки не будет, а значит нет смысла надеяться, что они станут больше кредитовать экономику. "У нас проблема не в том, что в банках нет денег. Денег, наоборот, много, и Шевченко об этом хорошо знает. Банки не хотят кредитовать, потому что существуют большие риски невозврата кредитов по причине того, что у нас нет верховенства права, честных судов и честных правоохранительных органов. Вместо того чтобы отдавать кредит в $1 млн, сегодня за $20 тыс. можно купить решение суда, что кредит отдавать не нужно. Пока эти проблемы не будут решены, банки кредитовать экономику не будут, а будут покупать ОВГЗ", - сказал он.

Минус налоги - плюс богатым

По мнению Тараса Козака, депозитами в Украине пользуются в основном зажиточные люди, и отмена налогообложения приведет к тому, что богатые станут еще богаче. Он напомнил, что ранее благодаря высоким ставках по депозитам и отсутствию налогов с доходов с них существовали различные "схемы", когда в банках по льготным процентным ставкам выдавались кредиты "нужным" людям, деньги ложились на депозит в банк, и на этом зарабатывались доходы. "И так много кто платил зарплату, причем все было легально. Мы хотим вернуться в те времена?", - сказал он.

Тарас Козак считает, что подобная инициатива - популизм. "Широким слоям населения не нравится платить налоги, и тут приходит человек на высокой должности и говорит, что мы можем без этого обойтись. Это начало политической карьеры, по моему мнению", - сказал он и добавил, что налогообложение вкладов вообще не является компетенцией Национального банка, а входит в сферу ответственности Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Верховной Рады.

Не тот источник доходов

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук советует отучить население воспринимать депозиты в банках, как источник доходов. "Банки - это место, где деньги хранятся физически или осуществляются расчеты, банки - это не место получения доходов. От отмены налогообложения депозитов выиграют только богачи, которые могут жить за счет процентов, а это не нормально. Обычные люди от это не выиграют", - сказал он.

Даже если такое решение и будет принято, оно не повлечет принципиальных изменений в банковской сфере и в экономике в целом. По словам Бориса Кушнирука, философия высоких процентов по депозитам, которая сопровождала страну все годы независимости, провоцировала высокие ставки по кредитам, и в итоге нанесла существенный удар по всей экономике.

Кубышка выросла

Тем временем вклады населения в банках, даже несмотря на последствия карантина, выросли. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 октября сумма вкладов в банках-участника ФГВФЛ (куда не входит только Ощадбанк) составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября. Вклады в национальной валюте за месяц выросли на 6,9 млрд грн, до 325,6 млрд грн, в иностранной валюте - на 6 млрд грн, до 241,8 млрд грн.

Что интересно, депозиты 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн (эта сумма - предельная, возврат которой в случае банкротства банка гарантирует государство), и общая сумма таких вкладов составляет 222,8 млрд грн. А на счетах остальных 1,9% вкладчиков лежит значительно большая сумма - почти 345 млрд грн. Это и будут те люди, которые, как указывалось выше, больше всех выиграют от отмены налогообложения депозитов.

Наблюдается рост вложений в банки и по сравнению с началом года - за 9 месяцев гривневые средства населения в банках выросли на 54 млрд грн, или на 17%, сообщил глава совета Независимой ассоциации банков Украины роман Шпек, добавив, что это значительно больше, чем увеличение реальной и номинальной заработной платы. По его словам, результаты опроса ассоциации свидетельствуют, что за время карантина доходы выросли только у 1% граждан, а у 23% - сократились.

По данным НБУ, на рост депозитного портфеля повлияли негативные факторы - сокращение потребления, усиление инфляционных и девальвационных ожиданий, неопределенность в связи с эпидемией COVID-19. При этом Украина не единственная, у граждан которой в период кризиса растут вклады в банках. По словам банкиров, аналогичная ситуация наблюдается и в США, где сбережения увеличились до 25% от полученных доходов по сравнению с 10% в прошлом году.